Hindistan cevizi yağı faydaları ve zararları nelerdir? Cilt ve saça nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağı son zamanlarda oldukça popüler ve bu durumun belli bir nedeni var: Hindistan cevizi yağındaki yağ asitlerinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri... Peki, Hindistan cevizi yağının faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl kullanılır? Hindistan cevizi yağı saç ve cilde nasıl uygulanır? Kullanırken nelere dikkat edilmeli? Tüm bu merak edilen soruları Diyetisyen Hanse Nur Büyükdağ cevapladı... (Önemli not: Her bünye farklıdır, kullanmadan önce doktorunuza danışın)

Hindistan cevizi yağı faydaları neler?

Diyetisyen Büyükdağ, Hindistan cevizi yağı faydalarını şöyle sıralıyor:

Hindistan cevizi yağı saçlar için en iyi doğal besinlerden biridir.

Saçların sağlıklı uzamasına ve parlak bir kaliteye sahip olmasına yardımcı olur.

Cildi nemlendirme etkisi vardır.

Hindistan cevizi yağı vücut tarafından kalsiyum emilimini sağladığından güçlü dişlerin gelişmesine yardımcı olur.

Hindistan cevizi yağı diş çürümelerini durdurur.

Ayrıca minerallerin emilimini artırdığında kemik sağlığı için de önemlidir.

Hindistan cevizi yağı, enerji ve dayanıklılığı artırmaya yardımcı olur ve genellikle sporcuların performansını artırır.

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Peki, Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Büyükdağ'ın bu soruya yanıtı şöyle: Hindistan cevizi yağı kullanırken özel hazırlığa gerek yoktur. Kavanozdan alınıp yemek tariflerine ekleyebilir, saç ve cildinize direkt uygulayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı ile ilgili Diyetisyen Büyükdağ'ın diğer sorulara yanıtları ise şöyle:

Hindistan cevizi yağı neler için kullanılır?

Saç

Cilt

Yüz

Diş ve kirpik bakımı için kullanılabilir.



Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?

Cilt sağlığı, saç sağlığı, diş sağlığı ve yaşlanmaya karşı birçok olumlu etkisi vardır.

Hindistan cevizi yağı kullananlar nelere dikkat etmelidir?

Hindistan cevizi yağı ile ilgili karın bölgesi yağları azalttığı, iştahı engellediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, metabolizmayı hızlandırdığı, kalp hastalıklarına iyi geldiği gibi birçok bilgi bulunmaktadır.

Bazı araştırmalar ise Hindistan cevizi yağının toplam kolesterol, trigliserit ve LDL kolesterole olumsuz etkilerinden dolayı kalp sağlığı için sağlıklı olmadığını söylemektedir.

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitlerinden biri olan laurik asit içerir. Laurik asit HDL kolesterolü artırmaktadır fakat bu kalbi koruyacak derecede değildir.

HDL’yi artırsa bile LDL’yi daha fazla artırmaktadır. Bu yüzden sağlıklı yağlar arasında yer almaz. Zayıflama etkisi ve metabolizmayı hızlandırma etkisi yoktur aksine fazla tüketmek kilo alımına neden olabilir. Ayrıca diğer orta zincirli yağ asitlerinin aksine yağ olarak depolanabilen bir yağ asidi olduğu için yağ yakma özelliği düşüktür.



Hindistan cevizi yağının yan etkileri nelerdir?

Uzun süre Hindistan cevizi yağı tüketmek hafif ishal, karın ağrısı ve kusma gibi yan etkilere sebep olabilmektedir. Fazla tüketmekten kaçınılmalıdır, az miktarda tüketilmesi daha doğru olan bitkisel doymuş yağdır.

Elele Arşivinden: Dermatoloji Uzmanı Dr. A. Deniz Akkaya 2017 yılında Elele'ye Hindistan cevizi yağı ve cilt üzerindeki etkisini şöyle anlatmış...

Hindistan cevizi yağı her cilt için kullanıma uygun mu?

Hindistan cevizi yağının kuru cilt yapısına sahip kişilerde özellikle de çocukluk çağı egzaması hastalarında kullanımı uygun. Yüz, göğüs ve sırtın ön bölümü gibi alanlara uygulandığında ise kapatıcı özelliğinden ötürü sivilce oluşumuna neden olabiliyor.

Hindistan cevizi yağının cilt üzerindeki etkileri neler?

Hindistan cevizi yağı kapatıcı etkisi ile derinin üst tabakasını kaplayarak deriden su kaybını engelliyor. Bozulmuş deri bariyerini onararak derinin dış faktörlere karşı daha dirençli olması sağlıyor.

Hindistan cevizi yağı orta zincirli ve yüksek oranda doymuş yağ asitleri içeriyor. Orta zincirli yağ asitleri deride yaşayan bakterilerin enzimleri ile reaksiyona girerek serbest yağ asitlerine çevriliyor.

Böylelikle cildin alt tabakalarına kadar emilebiliyor, burada antioksidan ve iltihap önleyici etki gösteriyor. Pek çok doğal içerikli cilt bakım ürünü ile alerjik temas egzaması gelişebiliyor. Hindistan cevizi yağı ile bildirilmiş bu tip bir reaksiyon ise çok nadir.

Doğal yağlardan oluşan cilt bakım ürünlerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Doğal yağlardan oluşan cilt bakım ürünlerini seçerken üretim tekniği ve koşullarına dikkat edilmeli. Çeşitli kimyasal işlemler ile rafine edilmiş ürünler yerine soğuk pres tekniğiyle üretilmiş saf ürünler tercih edilebilir. Antioksidan ve antiinflamatuvar özellik soğuk pres tekniğiyle üretilmiş saf Hindistan cevizi yağında bulunuyor.

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