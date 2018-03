Özel gün ve gecelerde hangi abiye saç modelleri tercih edilmeli? Size en yakışan model hangisi? Yüzünüze en çok yakışacak ve tarzınızı tamamlayacak birbirinden güzel abiye saç modelleri için tüm bilmeniz gerekenler işte burada!

Mezuniyet törenleri, balolar, doğum günleri, nişanlar, düğünler... Özel davetler ve organizasyonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası! Romantik akşam yemekleri, nezih restoranlar, kokteyller, galalar, açılışlar ve iş yemekleri de cabası! Tüm bu özel günlerimizde biz kadınlar daima en şık olmanın yollarını ararız. Önceliğimiz kıyafet seçimi olsa da bütünüyle şık görünmek için doğru kıyafeti seçmek hiç bir zaman yeterli olmaz. Çünkü en güzel elbise bile yanlış aksesuarlarla kombinlendiğinde tam bir fiyaskoya neden olabilir. Ayakkabılar, çantalar, takılar bir yanda dursun kadınların en önemli aksesuarı nedir diyecek olursanız, cevap şüphesiz; saçlar! İşte bu yazımızda tarzınızı en doğru şekilde tamamlamanıza yardım olacak birbirinden şık abiye saç modelleri ile ilgili püf noktalara ulaşabilirsiniz!







En şık abiye saç modelleri

Abiye saç modelleri seçerken öncelikle yüz tipinize uygun modelleri tercih etmenizde fayda var. Yüzünüz kısa, uzun, kalp şeklinde, yuvarlak, kare, oval, üçgen şekillerde olabilir. Yüz şekline göre seçeceğiniz saç modelleri sayesinde daha orantılı bir görünüm elde etmeniz ise çok kolay! Örneğin kısa bir surata sahipseniz krepeler sizin için ideal bir dengeleyicidir. Özellikle şık davetlere katılırken kullanabileceğiniz tepeden krepeli topuzlar, krepelenmiş yarım toplu saçlar ve at kuyrukları yüzünüzün daha uzun gözükmesini sağlarken son derece şık bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Yüzünüz uzun bir şekle sahipse yanlardan hacim kazandırmak adına dalgalı saçları tercih edebilirsiniz. Böylece kafanızın en ve boy orantısı dengelenmiş olur. Bu anlamda abiye saç modeli olarak en şık seçim açık bırakılmış, su dalgalı ve yandan hacimli saçlardır. Kare yüz tipi için en uygun abiye saç modelleri arasında ise yandan ayrılan modeller yer alır. Eğer siz de kare yüz tipine sahipseniz saçınızı sağ veya soldan ayırarak açık bırakabileceğiniz gibi, örgü şeklinde bantların kullanıldığı topuz modellerini tercih ederek katıldığınız özel davetlerde şıklığınızla fark yaratabilirsiniz!







Abiye saç modelleri 2018 trendleri nelerdir?

2018'in trendleri arasına girmeyi başaran abiye saç modelleri örgü ve dalgalı saçların bir arada kullanıldığı modeller olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde kusursuz bir şekilde sabitlenmiş, aşırı muntazam görünüme sahip saçların yerini dağınık topuzlar ve salaş saç modellerinin aldığını görüyoruz. Hatta öyle ki günlük hayatta kullandığımız dağınık topuzlar bile artık abiye saç modelleri arasında karşımıza çıkıyor. Her ortamda doğal bir görünüm elde etme yolunda harcanan bu çaba 2018 yılında da devam ediyor. Bu nedenle serbest bir şekilde toplanmış iri dalgalı saçlar 2018 abiye saç modelleri trendleri arasında yerini alıyor. Daha şık bir görünüm elde etmek için ise toplama işlemi yine saçın kendisi örülerek oluşturulan bantlarla yapılabiliyor. Bunun yanı sıra iri dalgalı saçları serbest bir şekilde tutturmak amacıyla kullanılan canlı çiçeklerden yapılmış saç aksesuarları da en çok sevilen abiye saç modelleri dalgalı saç fikirleri arasında yer alıyor.



Kısa saç abiye modelleri için fikir önerileri

Eğer kısa saçlarınız için abiye saç modeli arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Sezonun trendini oluşturan doğal ve şık görünüm ilkesine uyum sağlamak amacıyla modern abiye saç modelleri ve önerileri sayesinde kısa saçlarınızla kendinize özgü bir tarza sahip olabilirsiniz. Öncelikle özel bir davet için kısa saçlarınızı kabarık krepelerle serbest bırakabilirsiniz. Eğer saçlarınız maşaya gelir boyuttaysa yüz tipinize uygun olarak yanlardan iri dalgalı modelleri tercih edebilirsiniz. En kısa saç tipine sahipseniz geriye doğru taranarak sabitlenmiş kısa saçlar yerine kabartılıp kısa dalgalarla havalandırılmış saçlarınızla girdiğiniz ortamda kolaylıkla fark yaratabilirsiniz.







Abiye saç modelleri düz stiller

Düz fön hemen hemen her kadının kurtarıcı saç modelidir. Siz de şık bir davete katılırken abartılı elbisenizi sade bir saç stili ile kombinlemek istiyorsanız düz stiller sizin için uygun bir seçenek olabilir. Eğer daha farklı bir düz saç stiline ihtiyaç duyuyorsanız saçınızın üst kısımlarını geriye tarayarak ıslak bir görünüm ile sabitleyebilir altlarını düz fön ile serbest bırakabilirsiniz.



Abiye saç modellerinde dağınık topuz önerileri

Özellikle son yıllarda en çok tercih edilen abiye saç modelleri dağınık topuzlar! Klasikleşmiş dağınık topuz görünümünden kurtulmak istiyorsanız saçınızın belli bölgelerinde yapacağınız örgüler veya kullanacağınız çeşitli saç aksesuarları ile farklı bir model oluşturabilirsiniz.