Rahatlık ve özgür bir stil sunan erkek uzun saç modelleri ile tarzınıza güçlü bir dokunuş gerçekleştirebilirsiniz.

Uzun saç modelleri asi ve seksi görünmek isteyen erkeklerin severek kullandığı saç stilleri arasında. Her erkeğin hayatında bir kez uzun saç deneyimi olmuştur. Konfor ve bohemlik gibi unsurları bir arada sunan erkek uzun saç modelleri ile kendinizi hiç olmadığınız kadar çekici ve rahat hissedebilirsiniz. Omuza kadar olan saç modellerini tercih edebileceğiniz gibi omuz hizasının aşağısına doğru devam eden modellere de şans vererek stilinize değişik bir hava katabilirsiniz. Gelin sezonun en cool ve moda erkek uzun saç modelleri ve stillerine şöyle bir göz atalım...



Erkek uzun saç modelleri 2018 trendleri

Erkeklerin 2018 yılında da severek kullanabilecekleri birçok uzun saç stili var. Moda ile birlikte değişen trendler doğrultusunda saç stilleri de farklılıklar gösterebiliyor. Arkadan gevşek bir biçimde toplanan saçlar erkeklerin çekici bir imaj kazanmasını sağlıyor. Bu topuzu saçınıza uygulamak isterseniz saçlarınızı gevşek bir şekilde arkaya doğru toparlamanız ve saçlarınızın arasından aldığınız küçük bir tutamı topuz çevresine sarmanız yeterli. Kuaförlerden yardım alarak da uygulayabileceğiniz erkek uzun saç modelleri arasında popüler olan bu saç stili ile şık parti ve açılışlara katılabilir ve tarzınızla adınızdan söz ettirebilirsiniz.



Erkekler için en cool uzun saç modelleri

Yandan ayrılmış olan saç stilleri en cool erkek uzun saç modelleri arasında başı çekiyor. Bu stil oldukça pratik bir kullanım sunduğu için uzun saçlı erkekler tarafından sıkça kullanılıyor. Yandan ayrılan saçların bir tarafa toplanması ile birlikte saçlarda derin bir çizgi oluşturulması ile yapılan saç stili özellikle resmi açılış ve törenlerde erkeklerin tercihleri arasında yer alıyor. Saçlarınıza biraz sprey sürerek bu etkileyici modeli siz de özel günlerde uygulayabilirsiniz. Yan tarafı kazınmış ve üstü uzun bırakılmış olan bir saç stiline sahipseniz örgülü saç modellerini deneyerek cool bir havaya bürünebilirsiniz. Uzun halde olan saçlarınızı örerek arkada toplayıp minik bir topuz yapabilirsiniz. Erkek uzun saç modelleri arasında dikkat çeken bu stili saç spreyi ile sabitleyebilir bir anda hipster imajına bürünebilirsiniz.



En tarz erkekler için uzun dağınık saç modelleri

Yan tarafı kazınmış diğer kısımları uzun olan saçlar için dağınık saç modelleri en ideal erkek uzun saç modelleri arasında bulunuyor. Konfor düşkünü erkeklerin tercihi olan bu model için dalgalı ve kalın telli saçlar gerekiyor. Saçlarınızı yandan ayırdıktan sonra köpükle birlikte şekil vererek ya da dağınık bukleler oluşturarak bu modeli deneyebilirsiniz. Son şekli vermek için saçlarınıza bir miktar sprey uygulayabilirsiniz. Omuz hizasında olan saçlara sahipseniz katmanlı kesimler size göre. Arkaya doğru taranmış olan saçlarınızı hafif bir şekilde jöleleyerek dağınık halde kullanabilirsiniz.



Erkek uzun saç modelleri arasında en rahat stiller...

Rahatına düşkünler için erkek uzun saç modelleri arasında dağınık stiller öne çıkıyor. Kalın telli ve boyun hizasında uzun saçlara sahip olan erkeklerden biriyseniz saçlarınızı deniz tuzu spreyi ile hafif bir şekilde ıslatarak şekil verebilir ve doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Çabasız şıklık olarak da adlandırılan bu tarz stillere bir diğer örnek ise ortadan ayrılmş ve bohem bir stile sahip olan saçlar. Belli belirsiz bir ayrıma sahip olan bu saçların doğal formunu koruması için hafif bir sprey sonrası saçlarınızı taramanız yeterli. Saçı dalgalı ve kıvırıcık olanların saçlarını yıkadıktan sonra kendi haline bırakarak da elde edebileceği bu model doğallığı ile dikkat çekiyor. Saçları yeterli uzunlukta olan erkeklerin saçlarını ince bir lastikle toplayıp sonra kenarlardan biraz dağıtarak elde edebilecekleri dağınık at kuyruğu modelleri de rahat stil arayanların tercihi oluyor.



Uzun saç bakımı nasıl yapılmalı?

Erkek uzun saç modelleri yapmak için saçların bakımlı olması önem taşıyor. Uzun saçlara sahip bir erkekseniz saç bakımınızı aksatmamalı ve saçlarınıza özenli davranmalısınız. Saç derisini kurutan sıcak su yerine ılık suda duş alabilirsiniz. Saç tipinize uygun bir şampuanla saç derinize masaj yaparak şampuanlama işleminden sonra saç uçlarınıza krem uygulayabilirsiniz. Saçlarınızı doğal olarak kurumaya bırakmanız saçlarınızın daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Saçlarınızı iki ayda bir uçlarından kestirerek daha sağlıklı uzamalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kuaförünüze danışarak saç yapınıza uygun olan saç bakım maskeleri ve saç serumlarından yararlanabilir ve daha bakımlı saçlara kavuşabilirsiniz. En havalı erkek uzun saç modelleri için güvenilir bir kuaförden randevu alarak saçınıza yüz hatlarınız ile uyumlu bir şekil verebilirsiniz.