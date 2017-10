Saçlarımıza şekil vermek biz kadınların günlük hayatta en çok vakit harcadıkları şeylerden biri.

İster uzun saçlı olun, ister kısa saçlı, her gün aynı saç modelini uygulamaktan bir süre sonra sıkılıyorsunuz, biliyoruz. Ancak günlük hayat koşuşturmasında her gün farklı bir saç modeli uygulamak da o kadar kolay değil. Özellikle de sabahları erkenden kalkıp işe yetişmeye çalışırken! Biz de bu yazımızda günlük hayatınızda kolayca uygulayabileceğiniz pratik saç modellerini sizin için derledik. Keyifli okumalar!



Günlük Topuz

Eğer saçlarınızı topuz olarak kullanmayı seviyorsanız bu saç modeli tam size göre olacak. Üstelik sıcak yaz günlerinde saçlarınızın yüzünüze düşmemesi ve ensenizi açık bırakması da kendinizi son derece konforlu ve huzurlu hissetmenizi sağlayacak. Günlük topuz modeli için önce saçlarınızı küçük bir topuz tokası ile toplayın ve sonrasında küçük bir fular ile bağlayın. Renkli bir fular, kıyafet kombininize de iddialı bir dokunuşta bulunacak.



Geçen yıl hayatımıza giren yarım topuz modası bu yıl etkisini yitirmiyor. Üstelik yarım topuzlar hem düz saçlılara hem de dalgalı saçlılara çok yakışıyor. Genç ve modern bir görünüm için bu yıl siz de yarım topuzu deneyebilirsiniz. Bununla birlikte ense topuzu yaparak iş çıkışı davetlerine de rahatlıkla katılabilir ya da iki ense topuzu yaparak çocuksu ve sevimli bir görünüm elde edebilirsiniz.







Güzel bir ense topuzu için şu adımları izleyebilirsiniz:

• Saçlarınızı iki taraftan tutun ve en tepeden kulağınızın arkasına kadar çevirin. Ardından ortada birleştirin ve toplayın.

• Saçlarınız ensenizde atkuyruğu şeklini almış olacak. Şimdi aşağıda kalan saçları yukarıya doğru çevirin topladığınız noktadan içeriye atın, sonrasında aşağıdan çekin. Aşağıdan sarkan saçları ise firketeyle sıkıca tutturun. Hem günlük hayatta hem ofiste hem de şık akşam davetlerinde kullanabileceğiniz harika bir saç modeline sahip oldunuz!



Su Dalgası Saç Modeli

Podyumları kasıp kavuran su dalgası saç modeli günlük hayatta da kurtarıcılarımızdan. Bu saç hem bakımlı görünüyor hem de sanki fazla uğraşılmamış gibi bir görünüm yaratıyor. Su dalgası saç modelini şu şekilde kolaylıkla uygulayabilirsiniz:

• Saçlarınızın elektriklenmemesi için biraz sprey sıkmakla başlayın. Spreyi çok fazla kullanmayın ki saçlarınız kaskatı kalmasın.

• Ardından maşa ya da saç düzleştirici ile saçlarınızın büyük tutamlar halinde kıvırın. Saç maşasını orta ısıda tutun ki hem saçlarınız çok fazla bukle görünümünde olmasın hem de yanarak zarar görmesin. Ayrıca maşa kullanırken ellerinizi yakmamak için de dikkatli olun.







Yuvarlak Topuz

Yuvarlak topuz günlük hayatta kullanmak için elverişlidir. Ayrıca bu saç modelini uyguladığınızda ofisten çıkıp hiç kuaföre uğramadan direkt şık bir akşam yemeğine katılabilirsiniz.

• Saçlarınızı güzelce tarayın ve arkadan 2 parçaya ayırın. Bu iki parçayı ip bağlıyor gibi sıkıca bağlayın.

• Sağda kalan parçayı bırakın ve diğer tarafı orta nokta çevresine dolanabildiği kadar sarın ve sabitleyin. Sonra aynı işlemi diğer parça için de yapın. Saçınızı firketelerle sabitleyerek bitirin.



Burgu Saç Modeli

Evinizde saçınızı öylesine topuz yaparsınız ve muhteşem görünür. Aynı topuzu dışarı çıkarken de yapmaya çalışırsınız ama bir türlü aynı görünümü yaratamazsınız. Senaryo tanıdık geldi öyle değil mi? İşte şimdi nasıl yapacağınızı anlatacağımız burgu saç modeli tam da o bayıldığınız ev topuzuna benzeyecek, üstelik yapılışı da son derece basit:

• Saçınızı tepeden toplayın.

• Topladığınız saçı burgu biçiminde sararak saç uçlarınıza kadar gelin.

• Son olarak burguyu kendi etrafında satın ve iri bir firkete yardımıyla tutturun. İşte bu kadar!



Hafif Dalgalı Saç

Dalgalı saç yapmak için mutlaka tüm saçınızın tutamlarıyla tek tek uğraşmak zorunda değilsiniz. Bu yöntemi uygulayarak çok kısa sürede hafif dalgalı saçlara kavuşabilirsiniz:

• Saçınızı tepeden sıkıca toplayın.

• Atkuyruğunuzu iki parçaya ayırın.

• Her bir parçayı sırayla maşa yardımı ile sarın.

• Tokayı çıkartın ve saçlarınızı açın. İri ve hafif dalgalı harika saçlarınız oldu bile!







Boğumlu Atkuyruğu

Uzun saçlarınız varsa boğumlu atkuyruğu modeli ile son derece havalı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bu model dışarıdan bakıldığında zor gibi görünüyor ama aslında yapılışı oldukça kolay:

• Saçınızı tepeden sıkıca toplayın. Atkuyruğunuzun alt kısmında biraz bolluk bırakın.

• Saçınızın bir parçasını alın ve tokanın etrafını sarın.

• Daha sonra belli aralıklarla saçınızın tutamlarını alın ve atkuyruğunuzun parçalarını sarın. Saçınızın uzunluğuna göre istediğiniz kadar bu işlemi uygulayabilirsiniz.



Sabit Atkuyruğu

Sabah saçlarımızı güzel bir atkuyruğu yapar evden çıkarız. Fakat ne yazık ki birkaç saat sonra atkuyruğumuz düşmeye başlar ve ortaya bakımsız bir görünüm çıkar. Saçlarınızı sıkıca topladıktan sonra iki firkete yardımıyla sağdan ve soldan tokanıza sabitleyin. Böylece sıkı ve gün içinde düşmeyecek güzel bir atkuyruğuna sahip olursunuz.



Örgü Topuz Modeli

İş çıkışında acilen bir davete katılmanız gerekiyorsa bu modeli ofisinizin tuvaletinde bile 10 dakikada uygulayabilirsiniz:

• Saçınızı ikiye ayırın ve iki tutamı da örün. İki örgü eşit ve sıkı olmalı.

• Örgü parçalarını birbirine bağlayın ve 1 düğüm atın. Dışarıda kalan uçları görünmeyecek şekilde tutturduktan sonra örgü topuzunuz hazır! Duruma göre 2 düğüm de atabilirsiniz. Sabitlemek için firkete kullanın.