Karamel saç renkleri doğal ve canlı görünümüyle her dönem kadınların vazgeçilmezileri arasında.

Karamel rengi seviyoruz! Sıcak, doğal ve canlı tonlarıyla karamel saç rengi Jennifer Lopez ve Beyonce gibi birçok ünlünün de yıllardır vazgeçilmezi. En önemli ve zor nokta ise tonuna karar vermek ve istenilen tonu en doğru şekliyle kuaföre anlatabilmek!



Karamel saç rengi tonları hangileri?

Doğal bir görünüme sahip olan karamel renk, bakırdan koyu karamele ve bal köpüğüne kadar birçok iddialı tona sahip... Araya ışıltılar katıldığında ise çok daha hoş bir görüntü sunuyor!

Emma Stone, teniyle uyumlu açık karamel saç rengiyle muhteşem görünüyor!

Sarı tonları ile görmeye alıştığımız Nicole Kidman, zaman zaman altın-bakır karamel saç rengiyle yüz hatlarını da belirginleştiriyor.

Jessica Alba, çikolata karamel saç rengi saçlarını ışıltılarla renklendirmiş.

Selena Gomez, bal köpüğü-bal karamel saç rengini tercih edenlerden.

Eva Mendes'in karamel kumral saç rengi teniyle uyum içinde.

Jennifer Lopez, sarı karamel saç renginden vazgeçemeyen ünlülerden...

Saç konusunda cesur seçimler yapan Hayley Willams, kızıl karamel saç rengiyle iddialı ve ışıltılı...

Bella Thorne'un, ışıltılı karamel saçları yaz ayları için ideal bir seçim.

Blake Lively, dore karamel saç rengini kendine en çok yakıştıranlardan...

Gigi Hadid'in küllü karamel saç rengini seviyoruz!

Karamel saç rengi kimlere yakışır?

Doğal bir görünüme sahip olan karamel saç tonları buğday ve bronz tene en çok yakışan renklerden.

- Açık karamel tonları daha çok buğday tenliler tarafından tercih edilirken, koyu karamel ise beyaz tenlilerin tercihi. Esmer tenliler ise ombre koyu karameli tercih edebilirler.

-Dipleri koyu, uçları açık karamel tonları ise hemen hemen her ten rengine uyum sağlıyor.

-Kesim konusunda da seçenekler geniş. Çünkü karamel, iddialı kesimlerle de, klasik kesimlerle de kullanabileceğiniz bir saç rengi. Gevşek toplanmış dalgalı saçlarda ve dağınık modellerde ise kesinlikle çok güzel görünüyor!

Karamel saç rengi kullananlar makyajda hangi renkleri tercih etmeli?

Makyajınızın saçınızla uyumlu olması, yüzünüzün daha canlı görünmesini sağlar. Peki karamel tonlarında saçlara sahipseniz makyajınızda hangi renklere yer açmalı, nelerden uzak durmalısınız? İşte dikkat etmeniz gereken önemli noktalar...



Göz makyajında: Göz makyajınızın saç renginiz ile uyum içinde olması önemli. Kahverengi tonlarındaki metalik farlar makyaj çantanıza eklemeniz gereken ürünlerin başında. Siyah veya kahverengi göz kalemi ile gözlerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz. Far sürerken gölge tekniğini kullanarak etkileyici bir görünüm elde edebilirsiiniz. Sezonun makyaj trendi olan dramatik bakışları desteklemek içinse en büyük yardımcınız kirpiklerinizi daha kıvrık, yoğun ve uzun gösterecek bir rimel.

Ruj önerileri: Eğer göz makyajınızda koyu renkleri tercih ediyorsanız, dudaklarınızda pembe, şeftali, mercan gibi daha açık tonlar sizin için ideal. Eğer göz makyajınızda açık renkler kullanıyorsanız, ruj olarak dut ve kırmızı renkleri kullanarak göz kamaştırıcı bir makyaj yapabilirsiniz. Unutmayın, dudaklarınızı bir dudak nemlendiricisi ile nemlendirmek ve nemlendirici sonrasında kompakt bir pudra ile dudakları matlaştırmak rujunuzun daha uzun süre kalmasını ve dağılmamasını sağlayacaktır.

Bunlara da dikkat edin!

* Ela ya da yeşil gözlere sahipseniz, yeşil, mürdüm eriği ve mor renkteki farlarla gözlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

* Kaşlarınızı vurgulamak için kaş kalemi kullanmayı unutmayın.

* Allık seçiminde dikkat etmeniz naturel tonlar seçmek.

* Fondöten yerine bronzlaştırıçı pudra kullanmayı deneyebilirsiniz. Karamel tonlar broz ten ile harika görünüyor!

Karamel saç rengi nasıl elde edilir?

Karamel saç rengi son zamanların en çok tercih edilen renklerinden. Eğer siz de karamel tonlarıyla saçlarınıza çekici bir hava katmak istiyorsanız, birçok ton sizi bekliyor. Saçınızı evde boyamayı tercih ediyorsanız ve platin sarı, sarı ya da açık kumral gibi tonlara sahipseniz, satın alacağınız boyalarla karamel saç tonlarına kavuşabilirsiniz. Unutmayın, uzmanlar boyadan hemen önce saçları yıkamayı önermiyor. Bu yüzden saçınızı boyamadan en az 12 saat önce yıkayın.

Saçınız kızıl ya da koyu kahve gibi renklerdeyse karamel tonlarına kavuşmak için önce saçınızın renginin açılması gerekiyor. Bunun için de kuaförünüzden yardım almanız en iyisi. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise kuaförünüze istediğiniz tonu net olarak anlatabilmeniz. Koyu karamel mi, ışıltılı karamel mi, dore karemel mi istiyorsunuz? En iyi sonuç için renk konusunda fotoğraflardan yardım alabilir, kuaförünüze istediğiniz tonun birebir aynısını gösterebilirsiniz.





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