Keratin bakım nedir, keratin bakımının saçınız üzerindeki etkileri nelerdir, anlattık. Evde uygulayabileceğiniz yöntemlerden ve keratin proteini içeren besinlerden bahsettik.

Sağlıklı, ışıl ışıl parlayan, canlı ve güçlü saçlar herkesin hayali. Saçlarımız güzelliğimizin ve sağlıklı görüntümüzün aynası. Saçlarımıza gereken önemi ve bakımı göstermediğimiz takdirde yıpranıp hasar görmeleri kaçınılmaz. Saçlarımız; hava kirliliği, kimyasal saç boyaları, uygulanan ısı işlemleri derken her geçen gün kırılıp yıpranmaya daha yatkın hale geliyor. Yıpranmayla baş etme yöntemlerinden biri keratin bakım. Keratin bakım saçımız için yapı taşı olan keratini yeniden kazanmamızı sağlıyor. Keratin bakım hakkında merak edilenlere geçmeden önce keratin nedir sorusunu cevaplayalım.





Keratin Nedir?

Keratin saçımızın ana birleşeni olan bir protein. Keratin; cilt, tırnak ve diş sağlığı için de çok önemli bir protein. Keratin saçın yıpranmasını ve elektriklenip kabarmasını önler. Saçımızın yıpranmasının fiziksel ve kimyasal nedenleri olabilir ancak en büyük etken aslında keratinin azalmasıdır. Keratin bakım ile saçlarımızda meydana gelebilecek değişimi sizin için araştırdık.





Keratin Bakımının Saçlara Etkisi?

Keratin bakım saçın ihtiyacı olan keratinin yeniden yüklenmesi işlemi. Bu işlem ile kırık saç uçları onarılıp saçlara canlılık, parlaklık ve pürüzsüzlük kazandırılıyor. Saçın kaybettiği neme kavuşarak esnekliğinin sağlanması ve şekil alması kolaylaşıyor. Keratin bakım sonrası saçlar daha parlak ve yumuşak olur. Elektriklenen, kolayca kabaran saçlarda keratin bakım bir tür düzleştirici etkisi gösterir. Ama bunu saç düzleştirme işlemiyle karıştırmayın. Maalesef pek çok kuaför, saç düzleştirici ürünleri keratin bakımı olarak tarif edip uyguluyor. Saç düzleştirme işlemlerinde kimyasal madde ve yüksek ısılı bir maşa ile saç düzleştirilir. Keratin bakım ise saça ihtiyacı olan proteini vererek daha az elektriklenip daha düz görünmesini sağlar. Kuaför salonunda uygulanan doğru keratin bakımı sayesinde 3-4 ay kalıcı etki sağlarsınız. Keratin bakımını evde kendi yöntemlerinizle nasıl uygulayacağınıza bakalım.





Keratin bakım ise saça ihtiyacı olan proteini vererek daha az elektriklenip daha düz görünmesini sağlar.





Keratin Bakımını Evde Nasıl Uygularsınız?

Keratin bakımı için; keratin maskesi, sütü, keratin yağı gibi çeşitli ürünler satın alabilirsiniz. Bu ürünleri kullanmadan önce saçınızda saç şekillendirici gibi ürünlerin kalıntılarının olmaması gerekir. Saç derinizin nefes alması için bambu bir tarakla saçınızı tarayabilir ya da dermoroller gibi bir yardımcıyla gözeneklerinizi hareketlendirebilirsiniz. Evde yapacağınız keratin bakım sonrası sülfatsız, paraben ve silikon içermeyen şampuanlar kullanmaya başlamalısınız. Saçınızı bir taraftan yeniden canlandırırken bir taraftan da sülfat içeren şampuanlarla yeniden kurutmak istemezsiniz. Keratin bakım sonrası saçınızı yıpratacak röfle, perma gibi işlemlerden kaçınmanızı tavsiye ederiz. Saçın kökten uca beslenip eski canlılığına kavuşması için zaman vermeniz gerekir. Keratin ihtiyacımızı besinlerle de karşılayabiliriz. Keratini hangi besinlerden ediniriz birlikte göz atalım.





Keratini Hangi Besinlerden Alırız?

Keratin proteini için et, süt ve yumurta temel besin maddeleridir. Sebzeler de keratin ihtiyacımızı karşılamamızı sağlar. Kabak, karnabahar, ıspanak, patates gibi besinler keratin proteini içerir. Tam tahıllı ürünler, lifli gıdalar da keratin açısından oldukça faydalıdır.





