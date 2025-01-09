Kader matrisi numaraları ne anlama gelir? Uyumluluğa nasıl bakılır?

Kader matrisi bireyin yaşam yolunu, potansiyelini ve kaderini anlamak için kullanılan bir araçtır. Vedik Astroloji ve Matrix Kader Haritası Danışmanı Azra Şeneroğlu, kader matrisi ile merak edilen soruları yanıtlıyor...

KADER MATRİSİ NEDİR?

Kader Matrisi Haritası, bir kişinin yaşamındaki belirli yolculukları, fırsatları zorlukları ve özellikleri sayılar aracılığı ile anlamayı sağlayan tarot tabanlı bir numerolojik analiz sistemidir. Bu haritada pozitif ve negatif durumlar vardır. Haritada sayıların kendine ait istekleride vardır. Bu istekleri yaparak hayatımızı pozitife doğru dönüştürmeyi amaçlarız. Kader Matrisi haritasına yaş olarak ne kadar erken bakılırsa o kadar iyidir çünkü haritamızda gerçekleştirmemiz gereken potansiyeller ve misyonlar vardır. Bunları gerçekleştirebilmemiz için erkenden farkındalığa sahip olmak kader matrisi haritasında iyidir. Bu harita bize yaşamımızdaki farklı aşamaları, karmalarımızı, gerçekleştirmemiz gereken potansiyellerimizi, sağlık durumumuzu, evlilik ve hamilelik potansiyelini, geçmiş yaşam karmalarımızı ve kariyerimizdeki yeteneklerimizi gösterir. Kader matrisi haritamızı pozitif yönde çalıştırmak, dönüm noktalarımızı belirleyebilir ve önemli adımlar atmamızı sağlayabilir.

KADER MATRİSİ NUMARALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Haritada her numaranın anlamı yerlerine göre değişir. Haritanın üst kısmında yaşlarımızın üstündeki numaralara bakacak olursak 12, 13, 16, 15 gibi numaralar bize kayıplar yaşatabilir. Bu birinin kaybı veya materyal bir şeyin kaybı olabilir. Bu rakamlar bize zorlu bir yıl yaşatabilir. Bu numaralar bizde değişim, dönüşüm yaşamamızı ve spritüel olarak büyümemizi ister.

18 numarası aldatılma potansiyeline, 8 numarası ise nişanlanmaya işaret edebilir.

9 numarası o yıl kendin izole etmeye ve insanlardan uzaklaşmayı, hayatı anlamını aradığınız bir yıla işaret eder.

3, 4, 5, 6, 10, 17 numaraları kariyer konusunda aşırı derecede yükselişe, popülerliğe, üne ve şöhret sahibi olmaya işaret eder. Ayrıca bu yıllarda çok yaratıcı girişimcilikler yapılabilir. Özellikle 4 numarası varsa daha da disiplinli olunması gereken bir yıldır.

3, 4, 5, 6, 21, 20, 22 numaraları hamilelik potansiyeline işaret edebilir.

MATRİSİN MERTEBESİ NE DEMEK?

Matrisin mertebesi kişinin ruhunun, nelerden mutlu olduğunu gösterir. Ruhsal gelişim seviyesini ve hayat derslerini ifade eden bir anlam taşır. Kişinin hayatında ulaşması gereken bilinç düzeyi ve ruhsal görevlerin sırasıyla ilgili bir haritadır. Kader matrisi haritasında hangi seviyede olduğunu ve hangi enerjileri çalıştırmamız gerektiğini öğrenebiliriz. Bu seviyeler kişinin ana arkana kartlarına bağlı olarak hangi dersleri öğrenmesi ve hangi misyonları gerçekleştirmesi gerektiğini belirler. Bu nedenle kader matrix haritasında kişinin ruhsal görevlerle doğduğunu ve bu hayatında hangi potansiyel alanlara en iyi şekilde ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Her harita sahibi, mertebesine göre farklı zorluklar ve fırsatlarla karşılaşır. Burda haritayı negatif çalıştırmamak önemlidir. Haritada geçmiş yaşamların getirdiği karmayı, bu yaşamda nasıl çözmen gerektiğinide gösteren ve çözülmesi gereken yoğun karma derslerinide gösteren bir rehberdir.

MATRİX BİRLİKTELİK HARİTASINDA UYUMLULUĞA NASIL BAKILIR?

Birliktelik haritasına geldiğimizde en ortadaki numaraya bakmamız gerekir. Kenarlarda kalan numaralar partnerlerle olan karmalarınızı ifade eder. Ortadaki numaraya gelecek olursam eğer haritanızda;

13, 15, 16, 18 ,19 numarası varsa oldukça karmik rakamlardır ve ayrılıkla sonuçlanabilir. Bu kişi sonraki hayatta tekrar önünüze çıkacaktır. Aldatılma durumları olabilir.

6, 8 iyi başlayıp kötü biten bir ilişkiyi gösterebilir. Toksik bir ilişkininde göstergesidir.

4, 10 ve 22 oldukça tutkulu ve derin bir ilişkiyi gösterir. Ego savaşları çok ön planda olabilir.

3, 5, 11, 14, 17, 21 evlilikle sonuçlanacak arkana numaralarıdır.

KARİYER HARİTASINDAKİ ÖNEMLİ NUMARALAR NELERDİR?

Haritanıza baktığınızda dolar işaretinin altında gördüğünüz sayı ve onun çizgisinde yukarı doğru olan iki kutucuk daha para numaraları olarak geçer. Bu numaralardaki temsil edilen meslekler üzerinde durulması kişiye para getirir. Bu numaralar ise;

1: profesyonel alanlar, liderlik, satış ve pazarlama alanları

2: psikolog ve şifa veren alanlar, danışmanlık

3: kadınlarla çalışılması gereken bir iş, kadınlara yönelik ürün tasarımı

4: iş başlatmak, girişimcilik, kendi işini kurmak.

5: öğretmek, mentörlük etmeye dayalı iş yapmak ve kurmak

6: güzellik sektörü, lüks ürün satımı ve pazarlama alanı

7: liderlik, influencerlar, içerik üreticisi

8: hukuk ve politika alanı

9: araştırmacı, yazar, terapist ve filozoflar

10: borsa, finans, girişimci, seyahat rehberi

11: hayat koçu, sosyal çalışan, spor hocası, motivasyon konuşmacısı

12: yazarlar, spritüel öğretmenler, şifacılar

13: kriz yönetiminde yer alan kişiler, spritüel koçlar, doktorlar

14: şifacılar, artistler, wellness koçları, artistler, oyuncular

15: iş yönlendiricileri ve analiz edicileri, finans, tabuları kıran, stratejik, astrolog

16: yardım kuruluşlarında çalışan kişi veya yönetici; girişimci, devrim yaratan kişi

17: oyuncu, şarkıcı, makyaj artisti, yazar, motivasyon konuşmacısı, emlakçı, tapu sahibi

18: psikolog, film direktörü artistler, film ve dizi setinde çalışan kişi, grafik tasarımcı, moda tasarım

19: performans sanatçıları, öğretmenler, okul veya öğretim yeri sahibi

20: sporcu, su sporları, hakim, otantik biçimde yaşayan kişi

21: politika, diplomat, seyahat rehberi ajansları, dil öğreten kurumlar, öğretmen, çok dil bilmesi gereken bir numara.

22: araştırmacı, ceo, eğlence ve yeni medya sektörü, oyuncu, risk alan maceraperest bir karakter.

ANA ARKANASINA GÖRE KARAKTER ÖZELLİKLERİNE NASIL BAKILIR?

Ana arkana numarasında karakter ve misyon özellikleri için en ortadaki büyük sayıya yani ana arkana numarasına bakılması gerekir. Ana arkanası bize gitmemiz gereken yönü gösterir. Bu ana arkana numaralarının özellikleri ise;

1 arkana

Potansiyelini gerçekleştirmek, yaratıcılığını ortaya koymak ve irade gücüyle hayatını şekillendirmesi gerekir. İnsanlara yön gösterir ve lider pozisyondadır.

2 arkana

Sezgilerine güvenen ve içsel bilgeliği oldukça yüksek özellikleri vardır ve bunu kullanması gerekir. Ayrıca şifacı özelliklere sahiptirler.

3 arkana

Şefkati, bereketi ve yaratıcılığı hayatına taşır. Başkalarına ilham verir. 3 arkanaya sahip olanların dış görünüşü güzel olur ve dişil enerjileri çok yüksektir.

4 arkana

Düzeni sağlamak,liderlik etmek ve sorumluluk almayı öğrenmek gibi misyonları vardır. Bu kişilerin karakterleri oldukça dominant olur.

5 arkana

Bilgiyi herkesle paylaşmaları gerekir. Bilgiyi ne kadar paylaşırlarsa o kadar para kazanırlar. İnsanlara manevi rehberlik sunarlar ve insanların hayatına manevi birer öğretmen olmak için gönderilirler.

6 arkana

İlişkilerde uyum ve sevgi geliştirmek misyonlarında vardır. Oldukça komik, şeytan tüylü, espritüel ve karizmatik karakterleri olur. Çok sosyal ve konuşkan olurlar.

7 arkana

Hedeflere ulaşmak için disiplinli olmak, zorlukların üstesinden gelmek gibi misyonlara sahiptir. Oldukça atletik ve model gibi bir görünüme sahip olabilirler. Spor mutlaka yapmaları gerekir.

8 arkana

Sabırlı olmalı, içsel güce güvenmeli ve nazik bir şekilde güçlü olmaları beklenir. Bu kişiler çok çekici olabilir. Aşk hayatlarında sürekli kötü tecrübelerle karşılaşabilirler. Bu arkanalar çok büyük karma çalıştırır. Birileri bu arkanalara kötülük yaparsa karmasını öder. Aynı şekilde kendisi de ektiğini biçebilir.

9 arkana

Misyonlarında içsel bir yolculuğa çıkmalı, yalnızlıkta bilgelik bulmalı ve başkalarına rehberlik etmelilerdir. Sakin birer karakterleri vardır ayrıca auraları oldukça güçlü olur.

10 arkana

Hayatın döngülerine uyum sağlamalı ve kendi işinin sahibi olmalıdırlar. Çok şanslı bir ana arkana numarasıdır. Her işleri rast gider. Başkalarının boyunduruğu altında çalışamazlar.

11 arkana

Adil ve dengeli olmalı, doğru kararlar almalı ve dürüstlükle hareket etmelidir. Bu arkanaların 7 arkanalar gibi mutlaka spor yapmaları ve agresif enerjilerini spor yaparak atmaları gerekir. Ayrıca bir çok sporcuda görülen ana arkana numarasıdır. Sporlarda da ekstra yetenekli olurlar.

12 arkana

Fedakarlık yapmayı öğrenmek, farklı bakış açıları geliştirmek ve kurban rolünden çıkmaları gerekir. Depresiflikten uzak durmaları gerekir. İnsanlara yardım ve parasal anlamda bağış yapmaları da gerekir.

13 arkana

Eskiyi bırakmalı, dönüşümü ve yeniden doğumu kabul etmeleri gerekir. Bu numara zorlu olaylar yaşatabilir ama her şeyin üstesinden gelecektir.

14 arkana

Denge kurmalı, uyum sağlamalı ve aşırılıklardan kaçınması gerekir. Yeni bir dil öğrenmeye de çok yatkın ve yetenekli olurlar. Dürüst

15 arkana

Kendi bağımlılıklarını fark etmeli, özgürleşmeyi ve arzularını kontrol etmeyi öğrenmelidir. Oldukça çekici olurlar. Tarot kartındada şeytan kartına denk geldiği için insanları kolay bir şekilde manipüle edebilirler.

16 arkana

Ani değişimlerle yüzleşmeli, eski sistemleri yıkıp yenilerini kurmalıdır. Dürüstlerdir. Ses tonları oldukça etkileyici olabilir. Krizleri fırsata dönüştürebilirler.

17 arkana

Umudu ve ilhamı bulmalı ve başkalarına ışık olmalıdır. Bu numaranın her yerde parlaması ve kendini göstermesi gerekir. Oldukça yetenekli bir numaradır ve bu yeteneklerini insanlar içinde sergilemesi gerekir. 17 ana arkasının misyonu kendini göstererek popülerlik veya şöhret sahibi olmaktır.

18 arkana

Duyguların derinliklerini keşfetmeli,bilinçaltını anlamalı ve korkularıyla yüzleşmelidir. Hayal güçleri çok geniş olur ve aşırı derecede yaratıcı insanlardır. Resim ve müziğe ekstra bir yetenekleri olacaktır.

19 arkana

Kendine güvenmeli, neşeyi yaymayı ve başarıyı kutlamayı öğrenmelidir. Her şeyi kutlayan, hayatın tadını çıkarmayı iyi bilen karakterleri ve enerjileri vardır. Dekorasyon ve artistik yönleri oldukça gelişmiştir.

20 arkana

Kendini yenilemek, geçmişten ders almak ve içsel uyanışa ulaşmak misyonlarında vardır. Tropikal alanlarda yaşamaları gerekir. Savunucu ve adil bir karakterleri vardır.

21 arkana

Tamamlanmayı, evrensel bilinci kucaklamayı ve başarıya ulaşmayı öğrenmelidir. Global işlerde çalışabilir ve fazladan bir dil bilmeleri onları misyonlarına ulaştıracaktır. Çok bilge ve eğlenceli karakterleri olur. Çok iyi fikir ve tavsiye verebilirler.