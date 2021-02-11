Keratin nedir? Nelerde bulunur? İşte evde keratin bakımı

Saçlarını seven kadınların en çok tercih ettiği keratin bakım hakkında ne biliyoruz? Keratin bakım nedir, nelerde bulunur? Keratin bakımın faydaları nelerdir? En çok hangi saç tipi ihtiyaç duyar? İşte yanıtı...

KERATİN NEDİR?

Öncelikle "keratin nedir" sorusunu yanıtlayarak başlayalım bu saç iksirini anlatmaya... Keratin, hücrelerde bulunan, lifli yapıda bir protein grubudur. Yapısal olarak sağlam ve suda çözünmeyen keratin; tırnak, boynuz, saç ve kıl gibi üst deri üzerinde bulunan yapıları oluşturur. Saç bakımının olmazsa olmaz bakım ürünüdür; deri, yün, ipek gibi kumaşlarda da bulunarak neredeyse tüm hayatımızın içinde yerini sağlamlaştırır.

KERATİN BAKIMIN FAYDALARI

Saçlar mevsim değişikliğine, uyguladığımız ısıl işlemlere, boya ve renk açma işlemlerine, kullandığımız şekillendirici spreyler, kremler gibi birçok yıpratıcı etkene maruz kalır ve dolayısıyla güçsüzleşir ve yıpranır. Üstelik beslenme biçimimizin düzensizliği veya sağlıksız beslenme de saçın güçsüzleşmesine ve saçtaki keratinin kaybolmasına neden olur. İşte bu etkenler sebebiyle saçınız güçsüzleşmiş, yıpranmış ve solmuş ise bu noktada imdadınıza keratin bakımı yetişiyor. Keratin bakım saç tellerini bir koruma kalkanı gibi sararak dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. Güçlenen saç teli, dış etkenlerden daha az etkileniyor.

HANGİ SAÇLAR KERATİNE İHTİYAÇ DUYAR?

Saç telleriniz incelmiş ise veya gittikçe inceldiğini fark ediyorsanız, saçlarınız daha mat ve rengini kaybetmişse, çok miktarda saçınız dökülüyorsa ve hatta öbek öbek kopmalar oluyorsa ve sert, taraması zor, şekillendirmesi çok daha zorsa saçınızın bu bakıma ihtiyacı var demektir.

KERATİN MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yıpranmış saçlarınızı onarıp, eski güçlü ve canlı haline getirecek bu bakımı yapmak sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Son zamanlarda kuaförlerinizden veya çevrenizden sık sık duyduğunuz keratin bakımını, kuaförlerde, saç bakım merkezlerinde yaptırabilir veya evinizde kozmetik ürünleriyle ya da aktardan alacağınız keratin ürünleriyle kendiniz de yapabilirsiniz. Birçok markanın keratin maskesi, bakım kremi, bakım setleri mevcut, dikkat edilmesi gereken nokta ise silikon içerikle şişirilmemiş ürünleri tercih etmeniz.

EVDE KERATİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Keratin bakımı için; keratin maskesi, sütü, keratin yağı gibi çeşitli ürünler satın alabilirsiniz. Bu ürünleri kullanmadan önce saçınızda saç şekillendirici gibi ürünlerin kalıntılarının olmaması gerekir. Saç derinizin nefes alması için bambu bir tarakla saçınızı tarayabilir ya da dermoroller gibi bir yardımcıyla gözeneklerinizi hareketlendirebilirsiniz. Evde yapacağınız keratin bakım sonrası sülfatsız, paraben ve silikon içermeyen şampuanlar kullanmaya başlamalısınız. Saçınızı bir taraftan yeniden canlandırırken bir taraftan da sülfat içeren şampuanlarla yeniden kurutmak istemezsiniz. Keratin bakım sonrası saçınızı yıpratacak röfle, perma gibi işlemlerden kaçınmanızı tavsiye ederiz. Saçın kökten uca beslenip eski canlılığına kavuşması için zaman vermeniz gerekir. Keratin ihtiyacımızı besinlerle de karşılayabiliriz. Keratini hangi besinlerden ediniriz birlikte göz atalım.

KERATİN BAKIMINDAN SONRA NELER YAPILMALI?

Keratin bakımının en önemli kısımlarından biri de bakımı yaptırdıktan sonra yapılacaklar ve yapılmaması gerekenler. Bakımınızın etkisini uzun süre devam ettirmesini sağlamak için bazı kurallara uyulması gerekiyor. Öncelikle bakım yapıldıktan sonra saçlarınızı 48 ile 72 saat boyunca yıkamamalısınız. Terlemeye sebep olacak faaliyetlerden uzak durmalı ve saçınız ıslanırsa veya nemlenirse fön makinesi veya düzleştirici ile hemen kurutmalısınız. Önemli olan nokta saçınızın kendi kendine kurumasını beklememek, bu bakımı yaptırdıktan sonra her saç yıkamanızın sonunda saçlarınızı fön makinesiye kurutmalısınız. Saçlarınızı sıkı sıkı bağlamamalı, sert tokalarla veya saç bantlarıyla sıkıştırmamalısınız. Saçlarınızı kulağınızın arkasında tutmamalı ve yapıldığı 2 gün süresince mümkün olduğu kadar düz tutmalısınız. Saçın yüzeyini aşındırmaması ve dış yüzeyine zarar vermemesi sebebiyle özellikle sülfatsız ve köpüksüz şampuanlar kullanmalı, saçı bol kimyasal içerikli şampuanlarla köpürtmek yerine doğal sülfatsız, krem şampuanlarla masaj yapmalı ve yine bu kimyasalları bulunduran saç şekillendirici ürünlerden uzak durmalısınız. Bakım yaptırdıktan sonra, keratin içerikli şampuan ve kremlerden de uzak durmak gerekiyor çünkü keratinin fazlası da saçın ağırlaşmasına neden oluyor.

KERATİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Keratin proteini için et, süt ve yumurta temel besin maddeleridir. Sebzeler de keratin ihtiyacımızı karşılamamızı sağlar. Kabak, karnabahar, ıspanak, patates gibi besinler keratin proteini içerir. Tam tahıllı ürünler, lifli gıdalar da keratin açısından oldukça faydalıdır.

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