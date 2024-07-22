Veda Yurtsever: Bir milli piyango biletiyle hayatım değişti!
Tiyatro sahnesinde 30. senesini geride bırakan aynı zamanda Babil, Kırgın Çiçekler ve Üç Kız Kardeş gibi televizyon projelerinde yer alan Veda Yurtsever, sinema ve tiyatro hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Bu yıl tiyatroya ara vereceğini söyleyen 55 yaşındaki başarılı oyuncu Veda Yurtsever, 'Mola mı vermek istediniz?' sorusuna da yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, ''Mola da denebilir tabii. Bazen “Tiyatro mu televizyon mu” diye sorarlar ama cevabım hiç değişmez, “Her zaman tiyatro.” 6 sene boyunca yaşı benden hayli genç olan bir karakteri oynadım. Bu süreç biraz yorucu oldu. İçimdeki bir ses, enstrümanım olan sesim, fiziğim ve zihnimi biraz dinlendirmem gerektiğini söyledi.'' dedi.
Veda Yurtsever sözlerine, ''Tiyatro başkadır. Orada da yönetmen vardır ama rol size emanettir. Siz mükemmeli bulana kadar rolü didikler ve bütün inceliklerini oya gibi işlersiniz. Doğru bulduklarını duygu hafızasına depolar kapıyı kilitlersiniz."
"O yüzden de televizyondan daha zordur. İşin çünkü psikolojik tarafı da devreye girer. Televizyonda da fiziksel olarak çok yorulur ve yıpranırsınız. Fakat bu sene ikisini birden götüremeyeceğim duygusuna kapıldım. Biraz da zor olanı kısa bir süreliğine durdurma şımarıklığına sığındım.'' şeklinde devam etti.
'BİR PİYANGO BİLETİYLE HAYATIM DEĞİŞTİ'
Ünlü oyuncu Veda Yurtsever, ''Oyunculuk maceranızda aldığınız bir milli piyango biletinin çok önemi var. Onun hikayesi nedir?'' sorusuna da yanıt verdi.
''Bir şeyi çok istiyor ve bunun için yeterince mücadele ediyorsan bir güç size destek verir. Babamız bize her sene sadece yılbaşı akşamları milli piyango bileti alırdı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü’nün sınavına girecektim ve kimse istemiyordu.
Ben de kimseye muhtaç olmadan o sınava gireceğimi söyledim. Ufak tefek işler yapmaya çalışıyordum ama istediğim parayı kenara koyamıyordum. Bir gün milli piyangocudan bir çeyrek bilet alıp okuduğum kitabın arasına koydum.
'İKRAMİYE ÇITKI'
Gerçekten beni sınava götürüp getirecek paranın çıkacağına inanıp sonsuz bir güvenle dolaştım günlerce. Nitekim öyle de oldu ve ikramiye çıktı. Kimseye boyun eğmeden girdiğim sınavı kazandım. Bingöl otobüsünden indiğimde neredeyse hiç param kalmamıştı ama kendime bir gelecek hazırlamıştım.