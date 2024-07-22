Veda Yurtsever: Bir milli piyango biletiyle hayatım değişti!

Veda Yurtsever sözlerine, ''Tiyatro başkadır. Orada da yönetmen vardır ama rol size emanettir. Siz mükemmeli bulana kadar rolü didikler ve bütün inceliklerini oya gibi işlersiniz. Doğru bulduklarını duygu hafızasına depolar kapıyı kilitlersiniz."

"O yüzden de televizyondan daha zordur. İşin çünkü psikolojik tarafı da devreye girer. Televizyonda da fiziksel olarak çok yorulur ve yıpranırsınız. Fakat bu sene ikisini birden götüremeyeceğim duygusuna kapıldım. Biraz da zor olanı kısa bir süreliğine durdurma şımarıklığına sığındım.'' şeklinde devam etti.