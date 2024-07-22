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Yasemin Şefkatli'den ikizlerinin 6. ayına özel yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, oğullarının 6. ayı için kareler paylaştı.
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda artık oğullarının yüzünü göstermek istediğini ifade eden ancak bunu İdo ile konuşacağını söyleyen Yasemin Şefkatli, sonunda kural bozarak ikizlerini takipçileriyle tanıştırdı.
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Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, oğullarının 6. ayı için kareler paylaştı.
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Yasemin Şefkatli, paylaşımına "6. ay... Sizinle geçen her saniyeye binlerce kez şükürler olsun" notunu düştü.