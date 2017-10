Orta boy saç modelleri en kolay kullanılan saçlardır. Bu saçlar hem uzun saçın ihtişamını taşır hem de çok uzun saçların yaşadığı uzun süren kurutma ve şekil verme sorununu yaşatmaz.

Eğer uzun saçlarınız varsa, biraz kestirerek onları orta boy saç olarak kullanabilirsiniz. Bu saç boyu içinde bulunduğumuz dönemde ünlüler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Orta boy saç modelleri düz saçlarda da dalgalı saçlarda da kullanılabiliyor.



Orta boy saçlarda bu yıl en çok kullanılan renklerin başında ombre’ler geliyor. Saçın dibinden ucuna kadar giderek açılan ombre tonlar, orta boy saç kesimlerine çok yakışıyor. Ayrıca karamel, çikolata kahvesi ve balköpüğü de bu saç boyunda en çok kullanılan tonlardan. Orta boy saçlarınızı her zaman güzel ve bakımlı olarak kullanmak için ayda bir uçlardan kesim yaptırmayı unutmayın. Böylece hem saç boyunuzu muhafaza edebilirsiniz hem de düzenli olarak kırıklarından kurtulan saçlarınız her daim canlı ve sağlıklı görünür.



Orta Boy Saç Kesimi

Kendinize en çok yakışacak orta boy saç kesimini belirlemek için tecrübeli bir kuaförden yardım alın. Kuaförünüz yüz tipinize en çok yakışacak modeli rahatlıkla belirleyecektir.



Orta boy saç kesimi ile olduğunuzdan daha da genç görünürsünüz. Saçlarınızın daha havalı olmasını isterseniz katlı bir kesimi tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte saçlarınıza fön çektirebilir, maşa yapabilir, balyaj attırabilir ya da rengini değiştirerek sık sık farklı ve modern görünümlere sahip olabilirsiniz. Orta boy saç modelleri 2017 yılında çevrenizde en çok gördüğünüz saç boyu olacak, bizden söylemesi!



Omuz Hizasında Saçlar

Eğer çok kabarık ve gür saçlarınız varsa orta boy saç kesimi sizin için zorlayıcı olabilir. Kıvırcık ya da dalgalı kalın telli saçlı kadınlarda orta boy kesimler kabararak bakımsız bir görünüme neden olur. Eğer sizin saç tipiniz de böyleyse, katlı bir kesimi tercih etmelisiniz. Yoksa saçlarınızı sürekli olarak düzleştirmek durumunda kalırsınız ve bu da uzun vadede saçlarınızın zarar görmesine neden olur.



Kare tipi bir yüzünüz varsa katlı bir kesimi tercih edin, böylelikle yüzünüz daha yumuşak bir görünüme sahip olur. Eğer yüzünüz oval ya da yuvarlak formda ise orta boy saçlarınızı istediğiniz stilde kullanabilirsiniz. İnce telli saçlarınız varsa bop kesimleri tercih edin. Böylelikle saçlarınız daha hacimli ve güzel görünür.



Orta Boy Saç Kesimleri

Orta boy saçlarınızı kullanabileceğiniz pek çok kesim önerisi mevcut. Bu kesimlerle kendinizde uzun zamandır niyetlendiğiniz değişimi yapabilirsiniz.



Orta boy saçlarınızı perçemli ya da kaküllü olarak kestirebilirsiniz. Önümüz yaz mevsimi olduğundan uzun kaküller sizin için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle bizim önerimiz kısa kakülleri tercih etmeniz.



Bu modellerin yanı sıra saç kesiminizi katlı, asimetrik, katlı ve perçemli, katlı ve kaküllü, uzun kaküllü, yandan perçemli ya da omuz hizasında kullanabilirsiniz. Saçlarınızı çoğunlukla dalgalı olarak kullanacaksanız, bizim önerimiz balyajlarla görünümünüze biraz daha renk ve ışıltı katmanız. Dalgalı ve balyajlı bir saç modeli ile girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekeceğinizden emin olabilirsiniz.



Orta Boy Saçlar İçin Günlük Modeller

Saçlarınızı kestirdiniz ve istediğiniz değişikliği yaptınız ama şimdi de günlük yaşamda uygulayabileceğiniz farklı modeller arıyorsunuz. Öyleyse doğru yerdesiniz!



Orta boy saçlar için geniş bir model seçeneği yelpazesi vardır. Sizin için derlediğimiz orta boy saç modellerini inceleyerek her gün farklı bir stile sahip olabilirsiniz.



• Orta boy balıksırtı örgü modeli size doğal ve masum bir görünüm kazandırır. Balıksırtı örgünün yapılışı da oldukça zahmetsizdir. Üstelik bu modeli akşam eve gelinceye kadar bozulmadan kullanabilirsiniz. Balıksırtı örgünüzü direkt kullanabileceğiniz gibi atkuyruğu ya da topuz olarak da kullanabilirsiniz.



• Orta boy dağınık topuz modelleri son derece pratik ve şık saç modelleridir. Uygulaması da oldukça basittir. Dalgalı topuz modelleri ile hem salaş hem de zarif bir görünüme sahip olursunuz. Üstelik topuzunuzun tipine istediğiniz şekli verebilir, yukarıdan topuz, aşağıdan topuz ya da enseden topuz olarak kullanabilirsiniz. Dantel tokalar ya da çiçekli taçlar ile dağınık topuzunuzu en şık etkinliklerde bile kullanabilirsiniz.



• Kaküllerin en çok yakıştığı saç kesimi orta boy saç modelleridir. Kakülün bakımı zordur ama verdiği görünüm bu zorluğa değer. Kaküllü modeller düzken de dalgalıyken de oldukça şık durur. Saçlarınızı atkuyruğu yaptığınızda da dikkatleri yüzünüze ve kaküllerinize çekebilirsiniz. Dağınık kakülleriniz varsa mutlaka dağınık topuz modellerini de denemelisiniz.



Saçlarınızı orta boyda kestirdiniz ve şimdi de rengini mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse bizim önerimiz ombre. Saçlarınızın diplerine hiç dokunmayarak, uçlarına doğru rengini açarak kendinize uygun ombre modelini seçebilirsiniz. Saç diplerinizin rengi değişmeyeceği için kaşlarınızı boyatmak zorunda da kalmazsınız. Eğer sarıya yakın ombre tercih ederseniz saçlarınızın çok fazla ısıya maruz kalmamasına dikkat etmelisiniz. Saç bakımınızı düzenli olarak yaptığınız takdirde yeni saç kesiminizi ve renginizi uzun süre boyunca keyifle kullanabilirsiniz.