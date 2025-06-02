Pınar Altuğ, Hadrian Kapısı'da podyumda yürüdü

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Antalya Fashion Week 2025, terihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleşen final defilesiyle sona erdi.

Şehrin merkezinde, 2 bin yıllık anıt eser üzerine kurulan podyumda gerçekleşen defile, yerli ve yabancı birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

PINAR ALTUĞ PODYUMDA

Defilenin en dikkat çeken anlarından biri ise ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan'ın podyumda yürümesi oldu. Tarihi yapıyla bütünleşen özel bir tasarımla sahneye çıkan Pınar Altuğ Atacan, izleyicilerden büyük alkış aldı.