Pınar Altuğ, Hadrian Kapısı'da podyumda yürüdü
Antalya Fashion Week 2025, tarihi Hadrian Kapısı'nın 1895 yıllık büyüleyici atmosferinde gerçekleşen muhteşem final defilesiyle moda, sanat ve tarihi eşsiz bir şekilde buluşturdu. Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin'in "Gilded Symphony" koleksiyonunu sergilediği defilede, ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan da podyumda yürüdü.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Antalya Fashion Week 2025, terihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleşen final defilesiyle sona erdi.
Şehrin merkezinde, 2 bin yıllık anıt eser üzerine kurulan podyumda gerçekleşen defile, yerli ve yabancı birçok ünlü ismi bir araya getirdi.
PINAR ALTUĞ PODYUMDA
Defilenin en dikkat çeken anlarından biri ise ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan'ın podyumda yürümesi oldu. Tarihi yapıyla bütünleşen özel bir tasarımla sahneye çıkan Pınar Altuğ Atacan, izleyicilerden büyük alkış aldı.