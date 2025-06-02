'Sihirli Annem Çilek' ve 'Çocuklar Duymasın Havuç' aynı dönemde evlendi

Ancak hayranları için onlar hep "Çilek" ve "Havuç" olarak kalacaklardı. İşte bu yüzden, geçtiğimiz aylarda arka arkaya gelen evlilik haberleri, birçok kişinin çocukluk anılarını tazeledi ve "Daha dün küçücüklerdi!" dedirtti.