'Sihirli Annem Çilek' ve 'Çocuklar Duymasın Havuç' aynı dönemde evlendi
Türk televizyonlarının hafızalara kazınan iki çocuk yıldızı, "Sihirli Annem" dizisinin Çilek'i ve "Çocuklar Duymasın" dizisinin Havuç'u, aynı dönemde dünyaevine girmeleriyle gündeme oturdu. Bir döneme damga vuran bu iki dizinin, ekran başından büyüdüğünü gördüğümüz minik karakterlerinin gerçek hayatta yuvalarını kurması, izleyicilerde nostaljik ve duygusal bir etki yarattı...
Zeynep Özkaya (Çilek) ve Furkan Kızılay (Havuç), milyonların gözü önünde büyüdü. Zeynep Özkaya, "Sihirli Annem"deki sevimli ve biraz da yaramaz peri kızı Çilek rolüyle tanınırken, Furkan Kızılay ise "Çocuklar Duymasın"ın hiperaktif ve esprili çocuğu Havuç karakteriyle evlerimize konuk oldu.
Yıllar süren yayın hayatları boyunca bu iki genç oyuncunun ekranlardaki değişimleri, adeta bir neslin büyüme sürecine ayna tuttu.
İkisi de dizilerinin sona ermesinin ardından farklı projelere imza attılar, eğitimlerini tamamladılar ve kendi yollarını çizdiler.
Ancak hayranları için onlar hep "Çilek" ve "Havuç" olarak kalacaklardı. İşte bu yüzden, geçtiğimiz aylarda arka arkaya gelen evlilik haberleri, birçok kişinin çocukluk anılarını tazeledi ve "Daha dün küçücüklerdi!" dedirtti.