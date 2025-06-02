Eşiyle 12. yılını kutladı! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı 'Nursema' rolüyle ünlenen Ceren Karakoç, özel hayatıyla da sıklıkla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile evli olan Ceren Karakoç, evliliklerinin 12'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu düştü. Osman Karakoç ise eşiyle başka bir fotoğrafını "12 yıl iyi ki" diye paylaştı.

Öte yandan Ceren Karakoç geçen aylarda katıldığı 'Empati' programında eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Ankara’da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk. Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz"

Karakoç programda çocukluk yıllarına dair yaptığı itiraflarla da duygulandırmıştı.

"İlkokuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi. Derslerimizle ilgilenirdi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu."