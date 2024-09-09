Pınar Deniz ve L’oreal Paris’ten çığır açan bir yenilik daha

Saç bakım kategorisine yön veren L’Oreal Paris Elseve’in yenilikçi imajı Pınar’ın ışıltısıyla buluştu!

L'Oréal Paris güzellik elçisi Pınar Deniz, Elseve ile yakaladıkları bu harika uyumu, yeni çıkan Hydra [Hyaluronik] Pure serisiyle bir adım ileri taşıyorlar.

Reklam filminde güzel saçlarıyla göz kamaştıran başarılı oyuncu, Yeni Yağlanma karşıtı ailenin ikili etkisine vurgu yapıyor. Salisilik asitle saç diplerini arındırırken, hyaluronik asitle saç boylarını nemlendiren yeni aile sayesinde saçlarında hafifliğin gücünü hissettiğinin özellikle altını çiziyor.



‘Saçlarında Hafifliğin Gücünü Hisset’

Pınar Deniz, “L’Oreal Paris Elseve’le yeni bir iş için yine bir arada olmaktan çok mutluyum. Güzel bir gün demek güzel saç demek, saç bakımının benim için çok önemli olduğunu da sık sık vurguluyorum. Yenilikçi yaklaşımıyla birlikte güçlü içeriklere sahip Elseve Hydra [Hyaluronik] Pure serisi saçımın tüm ihtiyacını karşıladı diyebilirim. Herkesi Elseve Hydra [Hyaluronik] Pure serisiyle saçlarındaki hafifliğin gücünü hissetmeye davet ediyorum.” dedi.



Yeni L’Oréal Paris Elseve Hydra [Hyaluronik] Pure, trend içeriklerle güçlendirilmiş inovatif formülü ile saç dipleri ve saç uçları için tek ürün ile iki etkili bakım sunuyor. Formülündeki arındırıcı Salisilik Asit saç diplerini yağ ve kalıntılardan arındırırken, Hyaluronik Asit saç boylarının nemini geri kazandırıyor. Saçları ağırlaştırmadan 72 saat boyunca* kadar temiz, canlı ve dolgun bir görünüm sunuyor.

*Tüketici testi, 59 kişi. Serum, Şampuan ve Bakım Kremi'nin birlikte kullanımı sonucu 72 saat sonrası.

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