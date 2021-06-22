Sizin yüz şekliniz hangisi? İşte yüz şekli belirleme rehberi

Tüm bunlarla birlikte, en yakın yüz şekli eşleşmenizi öğrenmek için bu sayfaya tıkladığınızı biliyorum. Bu yüzden yüz şeklinizi bilmek istiyorsanız, Çinli yüz okuma uzmanı ve Yüzünüzün Bilgeliği'nin yazarı Jean Haner'in uzman görüşü için okumaya devam edin. Aşağıda, yüzünüzün şeklini belirleme sürecini birkaç basit adıma ayırıyor.

YÜZ ŞEKLİNİZİ NASIL BELİRLERSİNİZ?

Başlamadan önce saçınızı arkaya bağlayın ve tüm yüzünüzü görebilmek için saçınızı alnınızdan çekin. En doğru ölçümler için esnek bir ölçüm bandı çıkarın ve kendinizi üçüncü sınıf geometriye geri götürün, ancak kaba bir tahmin de gayet iyi olur. Doğrudan kameraya baktığınız bir fotoğrafınız varsa, daha da iyi. Ardından, aşağıda listelenen yüzünüzün dört temel mesafesini ölçün.

Alın Genişliği: Alnınızın en geniş noktasından saç çizgisinden saç çizgisine kadar olan mesafeyi ölçün.

Elmacık kemiği genişliği: Elmacık kemiğinizin üzerindeki saç çizginizden, diğer taraftaki aynı noktaya kadar yüzünüzdeki mesafeyi ölçün.

Çene Genişliği: Çenenizin altından başlayın (kulaklarınızın altında). Çenenizin ortasına ulaşana kadar çenenizin kenarı boyunca mesafeyi ölçün. Diğer tarafı ölçmeye devam edin veya bu sayıyı iki ile çarpın.

Yüz Uzunluğu: Saç çizginizin ortasından ölçmeye başlayın ve çenenizin ucuna ulaşana kadar aşağı indirin.

YÜZ ŞEKLİNİZİ NASIL BELİRLERSİNİZ?

Yüz Özelliklerinizi Düşünün

Sadece ölçmenin yanı sıra, belirli yüz şekillerine bağlı birkaç özellik vardır. Örneğin, yuvarlak bir çene çizgisi tipik olarak daha yuvarlak bir yüz şekline bağlanırken, sivri bir çene kalp şeklindeki bir yüzle yakından ilişkilidir. Yumuşak, keskin veya belirgin olup olmadıklarını görmek için yüzünüzün açılarına ve hatlarına dikkat edin. Artık ölçümlerinizi ve bir özellik listesini topladığınıza göre, aşağıda listelenen altı ortak yüz şeklini sıralayın ve kendi yüz bulgularınızla uyuşmayan açıklamaları olan türleri ortadan kaldırın.

YÜZ ŞEKLİNİZİ NASIL BELİRLERSİNİZ EŞİNİZİ BULUN

Birinci ve ikinci adımları göz önünde bulundurarak kendinize aşağıdaki soruları sorun. İlk soruya "evet" cevabını verdiyseniz, bir sonrakine geçin. Sorulardan herhangi birine “hayır” cevabı verirseniz, bir sonraki yüz şekline geçin.

YUVARLAK SURAT

Alın: Alnınız saç çizgisinde yuvarlak mı?

Elmacık kemiği: Yüzünüzün genişliği ile uzunluğu temelde aynı mı?

Çene Çizgisi: Çene çizginiz çok ince açılarla yuvarlak mı?

Yüz: Yüzünüzün uzunluğu, genişlikle aynı boyutta mı?

Yukarıdaki soruların tümüne evet cevabı verdiyseniz, yuvarlak bir yüze sahipsiniz! İlgilendiğiniz buysa, yuvarlak yüz şekilleri için bir saç modeli deneyin.

KARE YÜZ ŞEKLİ

Alın: Saç çizginiz düz bir çizgi mi izliyor? Alnınız temelde çenenizle aynı genişlikte mi?

Elmacık kemiği: Elmacık kemiklerinizde minimal kıvrımlar var mı? Yüzünüzün kenarları çenenizden alnınıza kadar düz bir çizgi mi izliyor? Elmacık kemiklerinizin genişliği alnınızın ve çenenizin genişliği ile aynı mı?

Jawline: Güçlü, kare bir çene hattınız var mı? Yüzünüzün kenarları çenenizden alnınıza kadar düz bir çizgi mi izliyor?

Yüz: Yüzünüz geniş olduğu kadar uzun mu?

Yukarıdaki soruların tümüne evet cevabı verdiyseniz, kare şeklinde bir yüze sahipsiniz! Bu bilgiyle ne yapacaksan yap, örneğin aşağıdaysan kare yüzler için bir saç modeli denemek gibi.

ELMAS YÜZ ŞEKLİ

Alın: Alnınızın genişliği elmacık kemiklerinizin genişliğinden daha mı küçük?

Elmacık kemiği: Elmacık kemikleriniz alnınızdan önemli ölçüde daha geniş mi? Elmacık kemikleriniz çene çizginizden daha geniş mi?

Jawline: Dar bir çene bölgeniz var mı? Çenenizin güçlü bir noktası var mı? Elmacık kemiği ölçünüz çene çizginizden daha geniş mi?

Yüz: Yüzünüzün uzunluğu ile genişliği yaklaşık olarak aynı mı?

Yukarıdaki soruların tümüne evet cevabı verdiyseniz, elmas şeklindeki bir yüze sahipsiniz! Şimdi devam et ve bir elmas gibi parılda.

OVAL YÜZ ŞEKLİ

Alın: Alnınızın genişliği elmacık kemiklerinizin genişliğinden daha mı küçük? Uzun bir alnın var mı?

Elmacık kemiği: Elmacık kemikleriniz yüzünüzün en geniş kısmı mı?

Jawline: Çenenizde veya çenenizde keskin açılar yok mu?

Yüz: Yüzünüz genişliğinden daha uzun mu?

Yukarıdaki soruların hepsine evet cevabı verdiyseniz oval bir yüze sahipseniz. Bu eğlenceli gerçeği bir kenara koyun.

KALP YÜZ ŞEKLİ

Alın: Alnınız çene çizginizden daha geniş mi? Saç çizginiz yuvarlak mı?

Elmacık kemiği: Elmacık kemiğinizin genişliği alnınızın genişliğiyle aynı mı? İkisi de çenenizden daha geniş mi?

Jawline: Dar bir çene hattınız var mı? Çenenizin güçlü bir noktası var mı?

Yüz: Yüzünüz genişliğinden biraz daha uzun mu?

Yukarıdaki soruların tümüne evet cevabı verdiyseniz, kalp şeklinde bir yüze sahipsiniz.

DİKDÖRTGEN YÜZ ŞEKLİ

Alın: Saç çizginiz düz bir çizgi mi izliyor? Alnınız temelde çenenizle aynı genişlikte mi? Uzun bir alnın var mı?

Elmacık kemiği: Elmacık kemiklerinizde minimal kıvrımlar var mı? Yüzünüzün kenarları çenenizden alnınıza kadar düz bir çizgi mi izliyor? Elmacık kemiklerinizin genişliği alnınızın ve çenenizin genişliği ile aynı mı?

Jawline: Güçlü, kare bir çene hattınız var mı? Yüzünüzün kenarları çenenizden alnınıza kadar düz bir çizgi mi izliyor?

Yüz: Yüzünüz kareye benziyor ama biraz daha uzun mu görünüyor? Hala kare ve dikdörtgeni bulmakta sorun yaşıyorsanız, genellikle dikdörtgen şeklini düz/yatay saç çizgisinden, uzamış orta ve çok belirgin/kare çene çizgisinden ayırt edebilirsiniz.