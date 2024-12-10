Trendyolmilla Beauty, ilk kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu

Trendyolmilla Beauty markası altında ilk güzellik ve bakım ürünlerini satışa sunan marka, makyaj ve cilt bakımına yönelik onlarca ürünü kullanıcılarla buluşturdu. 17 farklı kategoride toplam 60 ürün ve zengin renk seçenekleriyle tasarlanan koleksiyon, çeşitli yaş gruplarına ve cilt tiplerine hitap ediyor.

Koleksiyondaki krem allıklar, dudak ve yanaklarda kullanılabilen lip & cheek ürünleri, her ten rengine uygun şeftali, pembe ve kırmızı tonlarıyla doğal bir görünüm sunuyor.

Çizgilere dolmayan, pürüzsüz yapıdaki lipgloss’lar ışıltılı bir görünüm sunarken farklı renk alternatiflerindeki mat likit rujlar da koleksiyonda yer alıyor.

Güneş koruma özellikli fondöten ve BB krem, ekstra siyah eyeliner, nemli ve parlak bitişli kapatıcı, el kremi, 50 faktörlü tüp ve stick alternatifli yüz güneş kremleri ve çok daha fazlası Trendyolmilla Beauty koleksiyonunda satışa sunuldu.