Aynı anda uyuyan çiftler daha mutlu

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Çiftlerin uyku zamanı mutluluklarını belirliyor...

ABD'de yapılan bir araştırma, aynı anda uyuyup uyanan çiftlerin daha mutlu olduğunu ortaya koydu. Sonuçları "Sleep" dergisinde yayımlanan araştırma, uyku saatleri aynı olan çiftlerin daha uyumlu ve sakin bir ilişki sürdürdüğünü gösterdi.



Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim adamları, 46 çiftin uyku döngülerini 10 gün inceledi.



Uyku zamanının aynı olmasının mutluluk getirdiğini belirten bilim adamları, eşleriyle aynı anda uyuyup uyanan çiftlerin yüzde 75'inin ilişkilerinden daha memnun olduklarını vurguladı.



Araştırmada evli çiftlerin uyku zamanlarının normal kişilere göre daha düzenli olduğu da görüldü.