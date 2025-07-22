Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan veda paylaşımı

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası ve Şakir Paşa Ailesi gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiriyor.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş final kararının ardından üzüntüyle paylaşım yaptı.

"HOŞÇA KAL PRENSES AYŞE"

Nilsu Berfin Aktaş, "Hoşça kal prenses Ayşe ve hoşça kal içimdeki çocuk" notuyla setten fotoğraflarını paylaştı.