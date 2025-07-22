Sibelcan'ın gurur günü: Oğlu Emir Aksüt mezun oğlu

Emir Aksüt'ün ablası Melisa Ural da kardeşinin mezuniyet sevincine ortak oldu. Ural, kardeşiyle objektif karşısına geçtiği videoyu "Emir'im bitaneciğim. Seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaşarak kardeşine olan sevgisini dile getirdi.