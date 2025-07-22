Sibelcan'ın gurur günü: Oğlu Emir Aksüt mezun oğlu
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, Londra'daki prestijli University of Westminster'dan mezun oldu. Sibel Can ve kızı Melisa Ural, bu özel günde Emir'i yalnız bırakmadı. Anne ve abla, mezuniyet törenindeki gurur dolu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, İngiltere'deki prestijli Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu.
Bu özel günde, Emir Aksüt'ü annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural yalnız bırakmadı.
Oğlunun diplomasını aldığı anları büyük bir gururla takipçileriyle paylaşan Sibel Can, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Can, Emir Aksüt'e hitaben, "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Emir Aksüt'ün ablası Melisa Ural da kardeşinin mezuniyet sevincine ortak oldu. Ural, kardeşiyle objektif karşısına geçtiği videoyu "Emir'im bitaneciğim. Seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaşarak kardeşine olan sevgisini dile getirdi.