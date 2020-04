Günümüzde ilişkilerde herkesin kendini haklı gördüğüne değindik. Bir ilişkinin mahvedilmesine sebep olan hatalardan oluşan bir liste sunduk.

Son zamanlarda yolunda giden bir ilişkiye rastlamak oldukça güçleşti. Çevremizdeki mutlu görünen çiftlerin ayrılık haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Ama sorun tabii ki siz de değil! Partnerinizde. Ayrılık sonrası yakın arkadaşlarla yapılan analizler gösteriyor ki siz aslında ilişkide bir meleksiniz ve sevgiliniz ise bir ilişki celladı. Sizin için bir ilişki sonlandırma rehberi oluşturduk. İlişkinizin sağlıklı bir şekilde sürmesi için siz siz olun bu listedeki önerilerden uzak durun!





Sevgilinizin Kendi Alanları Olmasına Asla İzin Vermeyin!



“Kendi alanı mı? Nasıl yani? Arkadaşlarıyla çıkmasına izin veriyorum işte, daha ne?” der dediğinizi duyar gibiyiz. İlişkilerde her şeyi birlikte yapmaya kalkışmak tam bir işkencedir. Sevgilinizin yapmayı sevmediği eylemleri yapmasının bir fedakârlık olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizinle alışverişe gelmek veya hoşlanmadığı arkadaşlarınızla vakit geçirmek zorunda olmak sevginin bir göstergesi değildir. Her an birlikte olmak geliştirici olmadığı gibi ilişkiyi sıkıcı hale getirip rutin duygusuna sokar. İlişkinizi mahvetmek istiyorsanız sevgilinizin kendi kişisel alanları olmasına izin vermeyin! Siz olmadan kendini aciz ve yarım hissetsin. Böylece kendine güveni azalır ve kolayca siniri bozulup agresifleşir. Ufacık şeylerin sebep olduğu kavgalar nereden çıkıyor sanıyorsunuz?





Şüpheci Olmaktan Vazgeçmeyin!



“Seven kıskanır,” cümlesini kuranı tebrik etmek lazım. Kim bilir kaç ilişkinin infilakına sebep oldu bu patlamaya hazır bomba. Telefonunu, sosyal medya hesaplarını kurcalayın, hesap sorun. Tatmin olacağınız cevabı veya kanıtı alana kadar yılmayın! Böylece sevgilinizin aklına “Aldatayım bare hiç olmazsa bu kadar lafı çektiğime değsin” gibi bir fikri kolayca yerleştirirsiniz. Seven güvenir. İlişkinizde önce kendinize sonra aranızdaki bağa güvenmeniz gerekir. Güvensizlik ilişkinizi kemirip duran bir hastalıktır. Tabii ayrılmak istiyorsanız durum değişir. Bol bol hesap sorun, kızın, bağırın, çağırın üç vakte kadar size ayrılık görünür merak etmeyin!





Güvensizlik ilişkinizi kemirip duran bir hastalıktır. Tabii ayrılmak istiyorsanız durum değişir. Bol bol hesap sorun, kızın, bağırın, çağırın üç vakte kadar size ayrılık görünür merak etmeyin!





İlişkinizin Olumsuz Yönlerine Odaklanın!



İlk cicim günleri çabuk geçti ve haddinden fazla samimi oldunuz. İlk günlerin heyecanı ve çekimini ne yapsanız yakalayamıyorsunuz. Ayaklarınızın yerden kesildiği, bacaklarınızın titrediği, kelimeleri özenle seçtiğiniz o günler sanki yıllar öncesinden kalan puslu bir anı gibi şimdi. Aklınızda bize ne oldu, nereye gidiyoruz gibi deli sorular varken, bir an fark ediyorsunuz ki sevgiliniz aslında o kadar da çekici ve cazip biri değilmiş aslında. Çanlar sizin için çalıyor. Önünüzde iki seçenek var. İlişkinizin olumlu yönlerine odaklanıp bunları çoğaltmayı seçebilirsiniz. Rutininizin içinde küçük gedikler açıp yeniden heyecanlanacak gereken özeni ve ilgiyi vermeye başlayabilirsiniz. Tabii heyecanınızı kaybetmiş olduğunuz için depresyona girip sürekli olumsuzlukları da görmek de bir seçenek. Bu durumda ilişkiyi mahvetmeye çok yakın olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.





İlişkinizin olumlu yönlerine odaklanıp bunları çoğaltmayı seçebilirsiniz. Rutininizin içinde küçük gedikler açıp yeniden heyecanlanacak gereken özeni ve ilgiyi vermeye başlayabilirsiniz.





En Ufak Şeylere Karşı Tahammülsüzleşin!



İlişkinizde belli bir süreyi ve aşamayı geçtiniz artık belli şeylere karşı sabır göstermeyeceksiniz. Evet, ilişkinin başında tahammül ettiniz çünkü o zamanlar yeniydiniz. “Nasılsa değişir,” dediniz ama sevgilinizin direnci sizi alt etti. Artık en ufak şeyler gözünüze batıyor. Önceleri sevimli gelen huyları tahammül edilmez hale geldi. Ama değişen ne? Bu soruyu kendinize sormalısınız. Sevdiğiniz insan aynı kişi. Sadece sizin beklentiniz değişti. Beklentinizi en baştaki en temel duygu durumuna, sevme ve sevilme durumuna çekmezseniz ilişkinizi mahvetmeniz kaçınılmaz.