Patolojik kıskançlık Othello sendromu

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Belki söze dökülmez ama ilişkilerde her iki taraf az da olsa kıskanır ve az da olsa kıskanılmak ister. Ancak her şeyin fazlası zarar. Kıskançlık bir hastalığa dönüşebilir!

William Shakespeare’in ünlü oyunu Othello’da, Othello karakteri deli gibi aşık olduğu karısı Desdemona’yı boğarak öldürür. Nedeni ise karısına hediye ettiği mendili Desdemona’nın kaybetmesi ve bu mendili başka bir erkeğin görmesi ile yaşadığı kıskançlık! ‘Bir mendil yüzünden insan sevdiğini öldürür mü?’ demeyin. Shakespeare’in oyunundan adını alan Othello Sendromu’na yakalanan kişiler tabiri caizse eşlerine dünyayı dar ediyor.

Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Tarkan Amuk’a göre Othello Sendromu bir paranoid sendrom, bir kıskançlık sanrısı. Dr. Amuk, Othello Sendromu’ndaki kişilerin, eşi, sevgilisi ya da aile bireylerinin kendisine sadık olmadığı, ihanet ettiği inancına kapıldıklarını söylüyor. Hatta sendrom o kadar kötü duruma varıyor ki kişi eşinin kendisini eskisi gibi sevmediğini, ilgi göstermediğini, yemekleri eskisi gibi itina ile pişirmediğini düşünüyor, elbisesinde veya yatak çarşaflarında zaman zaman acayip lekeler görüyor. Kişi bütün bunları sadakatsizliğin, ihanetin, eşinin yaşamında başka birinin olduğunun delilleri sayıyor ve öyle olduğuna inanıyor.



Dedektif ruhlar

Eşinizin ya da sevgilinizin Othello Sendromu yaşadığını nasıl anlarsınız?



• Sık sık aldatıldığını düşünür ve bu aldatılma tehdidine karşı önlemler almaya çalışır.

• Takip eder, evden dışarı çıkmanızı ya da camdan bakmanızı istemez. Perdelere ve çarşaflara işaret koyabilir.

• Giydiklerinize ve arkadaşlarınıza karışır.

• Telefonunuzu ve bilgisayarınızı sık sık kontrol eder. Eve gizli kamera bile koymak isteyebilir.

• En ufak bir değişikliği, duygu durumunuzdaki en ufak bir farklılığı aldatıldığının kanıtı sayabilir.

• Boşandıktan ya da ayrıldıktan sonra sizi takip eder, tehdit eder ve şiddet uygulayabilir.

• Kavga çıkarmak için adeta her fırsatı değerlendirir.



Kadınlarda daha fazla görülüyor

‘Othello Sendromu daha çok erkeklerde yaşanıyor’ algısı oluşturmayalım. Yapılan araştırmalara göre, kadınlarda patolojik kıskançlık erkeklere oranla daha sık görülüyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Suadiye Tıp Merkezi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Uğurkan Ulutürk, patolojik kıskançlığın yansıtılması şeklinin erkeklerde ve kadınlarda farklılık gösterdiğini söylüyor. Kadınlar patolojik kıskançlığı daha duygusal düzeyde ve içe dönük olarak yaşıyor. Erkeklerde ise kıskançlık daha çok davranışsal düzeyde, kendisini şiddet ve cinayet olarak gösterdiği için erkeklerde daha fazla olduğuna dair bir algı oluşuyor. Ayrıca erkeklerde yoğun alkol tüketimi maalesef bu sendromla başa çıkma yöntemi olabiliyor. Ayrıca sendrom orta yaş grubu ve ailesinde sanrısal bozukluk olanlarda da fazla

