Aldatmanın bireylerde yarattığı duyguların şiddeti, ilişkilerin kaderini belirliyor...

Aldatmayı ilişkilerin acil çıkış kapısı olarak tanımlayan Psikolog Zeynep Kaya, aldatmanın bireylerde yarattığı duyguların şiddetinin ilişkilerin kaderini belirlediğine dikkat çekti. Kaya, “Eğer çiftler bir arada kalmaya gönüllü ise aldatma sonrası ilişkiler yeni bir ivme de kazanabilir; boşanmaya yol açan olumsuzluklara da neden olabilir” derken kişiler gerçekten isterse aldatmanın yaralarının sarılmasının mümkün olduğunu da açıkladı!

Aldatmayı ilişkilerin acil çıkış kapısı olarak tanımlayan PSYCASE Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’tan Psikolog Zeynep Kaya, günümüzde ilişkilerdeki güven sarsıntısının en önemli etkenin aldatma olduğuna dikkat çekti. Kaya, “Aldatmayı net bir şekilde tanımlamak mümkün değil. Aldatma ilişkide acil çıkış kapısıdır. Burada önemli olan aldatmanın bireyde yarattığı duygulardır. Bu duyguların şiddeti de zaten aldatma sonrası ilişkilerin kaderini belirliyor” dedi.

Aldatmanın temelinde bireysel ve ilişkiden kaynaklı iki farklı faktörün bulunduğunu açıklayan Kaya, şu bilgileri verdi: “Kişinin sevilme ihtiyacı, beğenilme arzusu, kişisel kompleksleri, kendini değerli hissetme çabası, ilişki geçmişi, ailesinin aldatmaya bakış açısı bireysel faktörler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ilişkiden kaynaklı sıkıntılar da bireyleri aldatmaya yöneltebiliyor. Eşe karşı ilginin azalması, evlilikte yaşanan güç savaşları, alınan doyumun azalması gibi ilişkiden kaynaklı birçok sıkıntı aldatmayı beraberinde getirebiliyor.”

Gerçekten istenirse yaraları sarmak mümkün!

Aldatma sonrası çiftler arasında ilişkiye yeni bir ivme kazandırmanın hatta evliliği güçlendirmenin mümkün olabildiği durumlarla karşılaştıklarını da açıklayan Kaya, şu uyarıyı yaptı: “Bunun gerçekleşmesi için çiftlerin bir arada kalmaya gönüllü olmaları ve ilişkide değişim için hem çift hem de bireysel olarak sorumluluk alınması gerekiyor. Bu dönemde çiftlerin yol haritasında ilişkiyi kurtarma ve yeni başlangıç yapabilme potansiyeline güvenme bulunmalı..!”

İlişkilerin güven temelli olduğunu ve yıkılan bu güvenin kişiler üzerinde duygusal ve fiziksel travmalara neden olabileceğinin de unutulmaması gerektiğini hatırlatan Psikolog Zeynep Kaya, çiftlere “Kişiler gerçekten isterse aldatmanın yaralarını sarmak da mümkündür” mesajını verdi.