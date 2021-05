Çikolata mı yoksa vanilya mı?

Çikolata seks, vanilya seks nedir? Bu terimlere Elele arşivinden (2018) bakalım:

Cinsellik lügatının en zıt iki kavramları olan vanilya ve çikolata seks, pozisyon tercihlerinin genelgeçer isimlerini oluşturuyor. Şöyle ki vanilya seks, fantezilerden uzak ve ‘klasik’ olarak adlandırılabilecek cinsel ilişki türü anlamına geliyor. Çikolata seks ise, cinsel yaşamınızı fantezilerin heyecanlı titreşimleriyle renklendirdiğiniz anlara işaret ediyor.

Yazı: Simay Engür



Şunu söylemekte fayda var ki fanteziler her daim partnerinizle olan ilişkinize kalıcı bir fayda sağlamadığı gibi; her daim sıradan bir seks deneyimini tercih etmeniz de monotonluğu beraberinde getirebiliyor. Peki, siz seks hayatınızı genel olarak çikolata mı yoksa vanilya sosuyla mı tatlandırıyorsunuz? Eğer fantezilerin izinden giden geceleri, sabahın ilk ışıklarına bağlıyorsanız siz bir çikolata canavarısınız. Farklılık bana göre değil, önemli olan samimiyetten gelen bir orgazm zirvesi diyorsanız, yatak odanızda vanilya kokusu hakim demektir. Uzmanlara göre her iki tarafa da gözleriniz kapalı bağlanmamak gerekiyor. Cinsel hayatınıza renk katmak demek, yalnızca fantezi dünyanızı geliştirmekle olmayabilir. Neden derseniz kimi zaman vanilya seksi kimi zamansa çikolata seksi benimsemek daha sağlıklı görünüyor. Seks hayatınızda değişmeyen tek şey, değişimin kendisi olmalı belki de. Bazen fantezilere başvurarak bazense akışına bırakarak inişli çıkışlı bir aşk grafiği çizmek kulağa sizce de güzel gelmiyor mu? Kısacası biraz vanilya biraz çikolata işte bütün mesele bu! Çikolata evreni sakinlerine, vanilyayı; diğerlerine ise çikolatayı yeniden anlattık. Karar sizin!



Tadı damağımda

Çikolata seksi zevk noktalarının yegane patronu haline getirenler bilir, bağımlılık yapan bir yanı vardır. Yine de kabul etmek gerekiyor ki yalnızca eyleme dönüşen bir cinsellik, partnerinizle olan ilişkinizi zamanla olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kapı dışarı ettiğiniz fantezilerinizi gün yüzüne çıkarıp biraz olsun çikolatanın faydalarından yararlanmanız gerekmiyor mu sizce de? Daha önce farklı pozisyonlar ya da cinsel fanteziler denemediyseniz, sizin için üç adımda çikolata sekse giriş dersi hazırladık.



1. Cinsel hayatınızda ‘aynılık’ üzerine bir gidişat görüyorsanız, bunu partnerinizle açıkça paylaşmanız gerekiyor. Her konuda olduğu gibi seks hayatınızda da birbirinize karşı dürüst olmak, ilişkinizi çok daha kuvvetli hale getirecektir.



2. İlk önce aklınızdaki fanteziyi önermek yerine, eşinizinkileri öğrenmeye çalışın. Teklif sizden gideceği için, onun denemek isteyebileceği bir pozisyonla başlayarak birlikte ısınma turları atabilirsiniz. Kamasutra pozisyonlarına birlikte bir göz atmak faydalı olabilir.



3. Seks hayatınıza üçüncüleri dahil etmekten çekinmeyin. Göz bandı, kelepçe ya da hoş kokulu bir kayganlaştırıcı bile orgazma giden yolda farkını ortaya koyacaktır.







Vanilya kokusu



Zaman zaman sadeleşmek ve klasik seks hayatını benimsemek, partnerinizle aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirebilir. Çoğu zaman farklı fantezilerden yararlanan çiftler, vanilya seks türünü de hayatlarından tamamen çıkarmamalı. Bazen akışına bırakmak da seks hayatınıza bambaşka bir renk katabilir. Yüksek tempolu pozisyonlara biraz ara verip, üç adımda vanilya seksin sakin sularına girmek mümkün.



1. Vanilya seks deneyimi, aşk grafiğinizi stabil duruma getireceği için, size uymasa bile hayal gücünüzü dinlendirmekten çekinmeyin. Mola bittikten sonra, yeniden fantezilere başvurmak ateşinizi artırmaya da yardımcı olacak.



2. Dar vakitleri eğlenceli hale getirebilirsiniz. İşe gitmeden önceki kısa vakti kullanarak, plansız ve olduğu gibi bir seks deneyimi yaşamak size sıradanlığın cennet halini yaşatabilir. Vaktinizin kısıtlı olması adrenalini ve dolayısıyla orgazmı artırabilir.



3. Gece uykudan uyandığınızda, klasik kokan bir deneyim için partnerinizi mışıl mışıl uykusundan uyandırmayı deneyin. Tabii onu kızdırmayacağınızdan eminseniz!



Çikolata seksin yasak elmalarından bir ısırık almak için, belki de hayal gücünüzü güçlendirmek gerekiyordur! Fanteziler konusunda size fikir verebilecek 5 başucu niteliğindeki kitaba göz atmanızda fayda var.







Tantra Seks Yogası

Omar Garrison

Okyanus Yayıncılık

Ruhsal özgürlüğe kavuşmanın yolu cinsel güçteki enerjiden geçer! Biz değil, Tantra Yoga söylüyor. Cinselliğin doğasındaki enerjiyi keşfetmek, seks hayatına bakış açınızda yepyeni kapılar açabilir.







G Noktası

Alice Kahn Ladas, Beverly Whipple

18+ Yayınları

Yalnızca kadınlara has bir hazza ulaşmak için, hedef noktasını çok iyi tanımak gerekiyor. Zevk alma konusunda sınırlarınızın ne kadar farkındasınız? G noktası hakkında detaylı bilgi edinip, orgazm potansiyelinizi artırmak mümkün.







Sevişen Çiftlere Taocu Sevişme

Kolektif

Yol Yayınları

Dünyanın en eski öğretilerinden biri olan Taoculuğu, cinsel fantezilerinizde nasıl uygulayabileceğiniz konusunda bilgi sahibi olabileceğiniz bu kitapta, seksin ruhbilimsel yanını da keşfedebilirsiniz.







Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşam İçin 1001 Cinsel Pozisyon

Nur Akın, Sheikh Virtue

Yeşil Elma Yayıncılık

Özellikle evli çiftlerin cinsel hayatını renklendirmeyi hedefleyen içeriği ve anlaşılır seks pozisyonu önerileriyle partnerinizle birlikte okuyabileceğiniz kitaplardan.







Cinselliğin Kısa Tarihi

Peter N. Stearns

Dedalus

Geçmişten günümüze cinselliğin algı biçimleri nasıl değişti? Yalnızca yatak odanızı değil, genel kültür haznenizi de tatmin edebilecek dopdolu bir içeriğe sahip.