Klitoris gerçekleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Klitoristen bahsediyoruz. Bacaklarımızın arasındaki o hassas düğme hakkında bilgilerimizi gözden geçirme vakti…

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsante Dergisi



BUZDAĞI GİBİ

Fransız Generali Napolyon Bonaparte’ın kardeşinin torunu, Freud’cu psikanalist Marie Bonaparte, orgazm olmak için klitoris ile vajina arasındaki mesafenin daha kısa olması gerektiğini ve bu mesafenin fazla olduğu kadınların orgazm olamadıklarını öne sürüyordu. Hatta bunu ispatlamak için kendisi de bir ameliyat geçirmişti ancak sonuç başarılı olmadı. Neden dersiniz? Çünkü ameliyat sırasında klitorisin sadece görünen kısmı yani dörtte biri yerinden oynatılmış ve geriye kalan bölümüyle sinir bağları da kesilmişti. Oysa geride bir gövde, bacaklar, bezler, tomurcuklar gibi birçok bölüm bulunuyordu.



PENİSE BENZİYOR

Söz konusu cinsellik olunca kadınlar ve erkekler sandığımız kadar farklı değil. Onların penisi varsa bizim de klitorisimiz var. Fark sadece görüntüde… Bunu kabullenmeyi kolaylaştıracak bir bilgi verelim: Anne karnında 12 haftaya kadar tüm bebeklerin genital dokusu aynıyken, daha sonra cinsiyete göre şekillenmeye başlıyor. Yani klitoris de penis de aynı malzemeden üretiliyor. Klitorisin de tıpkı penis gibi bir başı, sünnet derisi gibi bir örtüsü, erektil bir dokusu var ve bedenini tanıyan kadınlar bilir ki uyarıldığı zaman o da sertleşiyor, büyüyor. Üstelik bir de avantajı var: Görünmediği için biz kadınlar “boyu mu işlevi mi?” tartışmasına girmek zorunda kalmıyoruz.



BÜYÜYOR

Bir kadının klitorisi ergenlikten itibaren hormonların etkisi ile büyüyor. Ergenlik sona erdiğinde klitoris 1,8 kat büyümüş oluyor. 32 yaşında bir kadının klitorisi ise ergenlik öncesinin dört katı büyüklüğe ulaşıyor. Menopozdan sonra ise kadının doğduğu gündekinin yedi katına çıkmış oluyor. Dar bir bölgeden bahsettiğimiz için bu büyüme dışarıdan fark edilmiyor. Ancak ileri yaştaki kadınların seksten daha fazla zevk alabilmesinin altında bu ölçü değişikliğinin etkisinin de olduğu düşünülüyor.



BİRİ KENDİNE ÖZEL

Kimi küçük, kimi daha büyük, kimi derinde kimi daha ortada… Kimi uyarılınca büyüyor kimi saklanmayı tercih ediyor. Bazısı sert dokunuşlardan hoşlanıyor bazısı nezaketten... Yani herkesin aşk tomurcuğu kendine has özelliklere sahip... Bu da herkesin bu noktadan en yüksek zevki nasıl alacağını kendisinin belirleyeceğini gösteriyor.



ORGAZMI GARANTİLİYOR

Kadınların sadece yüzde 30’u vajinal orgazm olabiliyor. Geriye kalan yüzde 70 ise klitoris ile temasa ihtiyaç duyuyor. Okşama, oral temas ve seks oyuncakları ile klitorisi uyarmak mümkün. Tercih sizin…



YAŞLANMIYOR

Cildinizi kırışıklıklardan korumak için çok çaba ve para harcıyor olabilirsiniz. Neyse ki klitoris için böyle bir derdiniz yok çünkü o hiç yaşlanmıyor. Eğer bugüne kadar onunla ilişkiniz iyi değilse, “Artık iş işten geçti” diye düşünmenize gerek yok. En enerjik hali ile sizin onu keşfetmenizi bekliyor.



ÇOK HASSAS ÇOK

Klitorisin üzerinde 8 bin sinir ucu bulunuyor. Peniste ise sadece 4 bin tane! Erkeklerin cinsellikten daha fazla zevk aldığı kalıbını yıkmak için bundan daha fazla kanıta ihtiyacımız var mı? Bu küçük görünümlü bölgede hissedilen zevk pelvik bölgemizdeki 15 bin diğer sinir ucunu da etkiliyor.



HER DİŞİDE VAR

Evet, tüm memeli hayvanların dişilerinde klitoris var. Biz insanlar ise onu daha verimli kullanabilme becerisine sahibiz. Değilsek, bize verilmiş büyük bir armağanı göz ardı ediyoruz demektir.



