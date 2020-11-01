Seksle ilgili en güzel şeylerden biri, üst yaş sınırına sahip olmamasıdır, bu nedenle 50'li yaşlarınızı doldurmanız, cinsel hayatınızın azalması gerektiği anlamına gelmez. Aslında, İngilizlerin 50 yaş üzeri yüzde 66'sı artık yaşlandıklarından seksin kendileri için önemli olduğunu söylüyor. Orgazm olmak sağlık açısından da büyük bir avantaj sağlıyor.

Seks, partnerinizle duygusal olarak bağınızı korumakla kalmaz aynı zamanda ön sevişme ve seks sırasında üretilen oksitosin, dopamin ve serotonin kimyasalları, hem ruh hem de beden sağlığımız açısından önemlidir.

Ama seksin getirebileceği başka avantajlar da var. İngiltere'de Solihull'daki Spire Parkway Hastanesi uzmanı Doktor Louise Newson bu konudaki fikirlerini ve orgazmın sağlığa faydalarını açıkladı.

Kalp hastalığını önleyebilir

Seks sırasında salgılanan endorfinler, kendinizi iyi hissetmenizi sağlamaktan daha fazlasını yapar: Stres hormonlarınızı doğal olarak nötralize ederek kalp problemlerini önlemeye yardımcı olurlar. İsrail'de yapılan bir araştırma, haftada iki kez orgazm olan kadınların kalp hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 30 daha az olduğunu ortaya koyarken, Belfast Queen’s Üniversitesi'ndeki bilim adamları, haftada üç kez seks yapmanın felç veya kalp krizi geçirme şansını yarı yarıya azaltabileceğini keşfetti.





Spor salonundan daha iyi

Seks yaparken aynı zamanda sarf ettiğiniz enerjinin faydalarını da küçümsemeyin. Doktor Louise Newson, "Seks, iyi bir kardiyovasküler egzersiz sağlar" diyor. "Araştırmalar göstermiştir ki, 30 dakikalık cinsel aktivite, koşu bandında yürümek veya 40 dakika yoga yapmaktan daha fazla kalori yakabilir." Ayrıca tüm bu hareketler kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olabilir. Amerikalı araştırmacılar, her hafta seks yapan menopoz dönemindeki kadınların östrojen seviyelerinin, seks yapmayanlara göre iki kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Menopoz sırasında tükenen östrojen kemiklerin korunmasına yardımcı olur ve eksikliği osteoporoza yol açabilir.

Pelvik tabanınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir

Menopoz sırasındaki mesane problemleri kadınların bir problemi olarak ortaya çıkıyor. Ancak sekste egzersiz yerine geçerek, pelvik tabanını güçlendirebilir. Bu da idrar kaçırmalarını önler. Doktor Newson, "Düzenli seks, pelvik taban kasları için iyidir, çünkü onları güçlendirebilir" diyor. "Bunun nedeni, cinsel ilişki sırasında pelvik taban kaslarının doğal olarak kasılması ve sıkışması ve böylece güçlenmenin artmasıdır."

Acıya dayanıklılığınızı ve bağışıklığınızı artırmanıza yardımcı olabilir

Baş ağrınız olduğu için seksi ertelemeyi unutun. Çünkü seks bu konuda da işe yarıyor. Doktor Newson, "Seks sırasında salgılanan endorfin hormonu, migren veya eklem ağrısına neden olan sinir uyarılarını yatıştırır. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirir" diyor.

Pennsylvania'da yapılan bir araştırma, haftada bir defadan fazla seks yapan kişilerin yüzde 30 daha yüksek immünoglobulin A seviyelerine sahip olduğunu ve bu da bağışıklık sisteminizi soğuk algınlığına ve gribe karşı güçlendirebileceğini ortaya koydu.





Daha genç görünmenize yardımcı olabilir!

Dr David Weeks tarafından hazırlanan bir raporda, haftada üç kez seks yapan 40-50 yaş grubundaki katılımcıların yaşıtlarından beş ila yedi yaş daha genç göründüğünü tespit etti.

Vajinanızı sağlıklı tutar

Düzenli ilişki aynı zamanda vajinanın duvarlarını da korur. Dr Newson, "Bir kadın uyarıldığında vajinanın astarı, nemi sağlamaya yardımcı olan salgılar üretir" diye açıklıyor. Kadınlar menopoza yaklaştıkça vajina duvarları daha ince, daha kuru ve daha az elastik hale gelir ve bu da seks için acı verici hale gelebilir. Düzenli seks, bundan kaçınmaya yardımcı olur ve bu nedenle daha uzun ve zevkli bir cinsel yaşam olasılığını artırır."