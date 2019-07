Fantezi dağarcığınıza ekleyeceğiniz yeni pozisyonlar ve baştan çıkaran fikirler sayesinde; hazzın doruklarına tam yol almak ister misiniz? Bu yaz, A’dan Z’ye seks sözlüğünü yanınızdan ayırmayın. Bir harf alayım lütfen!

Yazı: Simay Engür



Afrodizyak: Karides, çilek, badem, tarçın. Cinsel isteği artıran besinleri radarınıza alın.



Boynu güzel: Erkeklerin zevk noktalarından biri de boyunlarıdır. Ön sevişme sırasında hafif ve yavaş öpücükleriniz, hatta sıcak nefesiniz partnerinizi baştan çıkaracak.



Cowgirl: Üstte olan kazansın! Cowgirl, kadınları en hızlı şekilde orgazma ulaştıran pozisyonlardan biri. Ritmi hızlandırmaksa, tamamen sizin elinizde.



Çalma listesi: Ön sevişmeden itibaren müziğin kontrolünüzde olması, hem sizi hem de partnerinizi havaya sokabilir. Ortak bir çalma listesi oluşturun ve size seksi gelen şarkıları ekleyin. Bir tane de bizden: Sabrina Claudio-Unravel Me.



Dirty talk: Seks sırasında partnerinizin kulağına, belki biraz da küfür sayılabilecek ‘açık saçık’ şeyler fısıldayın ve kendinizi hızlanan ritme bırakın. Ufak bir hatırlatma: Dirty talk’u partnerlerden birini devamlı aşağılayan bir hakaret boyutuna taşımayın.



Elim sende: ‘Dokunma’ meselesinin, en az cinsel birleşme kadar partnerleri birbirine yaklaştırdığını biliyor musunuz? Işıkları söndürün, mumları yakın ve sonunu düşünmeden birbirinizi okşamayı deneyin. Bir nevi dokunma terapisi!



Fantezi defteri: Hayal dünyanızı da en az orgazm deneyimleriniz kadar genişletecek bir önerimiz var: Fantezilerinizi not alın. Gerçekleşmesini istediğiniz seks oyunlarını alabileceğiniz gibi, deneyimlerinizi yazmak da cinsel dünyanızın renklenmesine yardımcı olacak.



Gün doğarken: Güne sabah seksiyle başlamaktan daha motive edici bir eylem olabilir mi? Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki, sabahları kadınlarda östrojen, erkeklerde de testosteron seviyesi günün diğer saatlerine göre çok daha yüksek oluyor; bu da seksin ateşini artırıyor.



Hamileyseniz: Sorunsuz ve son derece sağlıklı bir hamilelik süreci geçiriyorsanız uzmanlar, son üç ay dışında, kendinizi iyi hissettiğiniz her ay cinsel ilişkide bulanabileceğinizi söylüyor.



Işıkları aç: Biliyoruz ki loş ışıkta ya da tamamen karanlıkta seks, birçok çiftin vazgeçilmezi. Ancak cinsellik sırasında, göz temasıyla sağlanan sözsüz iletişimin de ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Ara sıra da olsa ışıkları açın ve anı yaşayın.



İşte bu harika!: Size orgazm taklidi yapmanızı kesinlikle önermiyoruz, ancak yatakta ağzınızdan çıkan her onaylayıcı söz, size daha arzulu ve ateşli bir partner olarak geri dönecek. Biraz motivasyondan kimseye zarar gelmez!



Jartiyer: En sevdiğiniz markadan ateşli bir iç çamaşırı seçin ve gün ortasında ‘Sence üzerimde nasıl durur?’ diyerek fotoğrafını partnerinize yollayın. Hemen eve gelmek için sabırsızlanacağı kesin!



Kegel egzersizi: Vajinal kaslarınızı hızlı hızlı sıkıp bırakarak kegel egzersizi yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar 3 set 10 tekrar yapabilir. Kegel egzersizinin birçok faydası var; orgazm kalitenizi artırdığıysa kesin bilgi.



Libido: Testosteron miktarının azalması hem erkeklerde hem de kadınlarda libidoyu azaltıyor. Araştırmalara göre çaresi: Kereviz, çikolata ve kabak çekirdeği.



Misyoner: Sevgi bağınızı güçlendirin! En çok tercih edilen seks pozisyonlarından biri misyonerde, kadın altta erkek üstte yer alıyor. Kulağa ateşli bir pozisyon gibi gelmese de, yüz yüze seks deneyimi sağladığı için iletişimi artırıyor ve çiftlerin arasındaki sevgiyi pekiştiriyor.



Nymphomaniac: Yönetmen koltuğunda Lars von Trier oturuyor, başroldeyse seks bağımlısı bir kadını canlandıran Charlotte Gainsbourg var. Nymphomaniac filmi, fantezilerinize rehberlik edebilir.



Oral seks: Hafta içi sevişme ritüeline uzun saatler harcayamayan çiftlerdenseniz, evden çıkmadan önce sürpriz bir oral seks girişiminde bulunun. Bu, iş dönüşü olacakların fragmanı olabilir!



Ön koltuk: Ateşli partnerlerin mutlaka yapılması gerekenler listesinde ‘public seks’ olmalı. Arabayı ıssız bir yere çekin, ön koltuk fikri epey ateşli görünüyor.



Porno gecesi: Son derece romantik, ateşli ve ilham verici hikayeleri olan pornoları partnerinizle birlikte izlemekten çekinmeyin. Kadını aşağılayan, seksist pornolar elbette ki kırmızı çizgi!



Role playing: Patron-çalışan, barmen-müşteri, öğretmen-öğrenci. Role girmeye hazır mısınız?



Sandalye: Ayakta durmanızı gerektirecek pozisyonlarda hala ustalaşamadıysanız, önce sandalyede pratik yapmaya başlayın.



Şşşş: Seslerin tahrik edici gücünün farkında mısınız? Son dönemde yükselişte olan ASMR yani Türkçe karşılığıyla iç gıdıklanması, düşük desibel seslerin yol açtığı bir his. Öpüşme sesi veya kısık ses tonuyla anlatılan ateşli hikayeleri içeren ASMR video’ları partnerinizle birlikte izleyebilirsiniz.



Tembel pazar: Küveti doldurun ve pazar gününün sakinliğinin şerefine, bugün seks rutininizi küvete taşıyın. Hoş kokulu banyo köpükleri, havaya girmenize yardımcı olabilir.



Uykulu şirin: Az uyuduğunuz zamanlarda, hormonlarınız dengesizleşiyor ve cinsel isteğiniz normale oranla epey azabiliyor. Journal of Sexual Medicine dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre; normalden bir saat fazla uyumayı rutin hale getirdiğinizde, cinsel isteğiniz yüzde 14 kadar artıyor.



Üç iki bir…: Action! Seks deneyiminizi kaydetmeye ne dersiniz? Bu hem sizi havaya sokabilir, hem de sonrasında partnerinizle birlikte izleyerek bir sonraki seks için sabırsızlanmanızı sağlayabilir. Bu konudaki kırmızı çizgi; öncesinden partnerinizin fikrini almak ve sonrasında elinizdeki video’nun güvenliğini sağlamak.



Vibratör desteği: Vibratörler yalnızca vücudunuzu keşfe çıktığınız mastürbasyon günlerinde değil, üçüncü oyuncu olarak partnerli seks alışkanlıklarınıza da eklenebilir. Uzak mesafeli ilişkilerde tercih edilen, uzaktan kontrol edilebilir vibratörler; mesafeleri alt etmek için birebir.



Yüzüklerin Efendisi: Titreşimli penis halkaları hem G noktanızın en yakın dostu, hem de ereksiyonu geciktirici bir görevi olduğu için hem erkeğin hem de kadının zevk süresini arttırıcı. Eşinize yüzük alma sırası sizde!



Zaman tasarrufu: Son derece önemli bir toplantıya saatler kala ya da evden çıkmadan hemen önce, partnerinize ateşli bir şekilde yaklaşmayı deneyin. Dar vakitlerde yapılan cinsel birleşmeler yani ‘fast seks’ adrenalini artırıyor ve bu yüksek tempo sayesinde orgazma giden yol kısalıyor.