Eşiniz veya partneriniz ile birlikte farklı sevişme pozisyonları deneyerek cinsel hayatınıza renk katabilirsiniz.

Sevişmek, insanoğlunun var olduğu andan itibaren öncelikle üremek ve soyun devamı için akla gelse de aynı zamanda sevişmenin çiftler arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yaradığı da bir gerçektir. Uzun süreli ilişkilerde cinsel hayatınızı renklendirmenin çok önemli bir yeri var. Partnerinizle aranızdaki tutkuyu tazelemek ve ilişkinin heyecanını arttırmak adına sevişirken kullanılan pozisyonlar çeşitlendirilebilir.



Peki, sevişme pozisyonları ve sevişme pozisyon adları neler olabilir?

En çok tercih edilen sevişme pozisyonları içinde örnek olarak köpek pozisyonu, ters kovboy pozisyonu, misyoner pozisyonu, kelebek pozisyonu, sandalye pozisyonu, kaşık pozisyonu gibi sevişme pozisyonları gösterilebilir. Bunların dışında kalan çeşitli sevişme pozisyonları bulabilirsiniz.



Sevişme pozisyonları nelerdir?

Neredeyse bir öğreti haline gelmiş sevişme pozisyonları konusunda çiftleri mutlu edecek pek çok pozisyon var.



Köpek pozisyonu

Esasında bu çok bilenen ve çiftler arasında çok tercih edilen sevişme pozisyonları arasında yer alan bir pozisyon. Kadın, ellerinden destek alarak dizlerinin üzerinde yere paralel durur. Erkek ise dizlerinin üzerinde kadına arkadan yaklaşır ve elleriyle kadının kalçasını kavrayarak ne kadar hızlı olacağını ve hangi derinliğe ulaşacağını kontrol edebilir. Oldukça yakın bir temas sağlandığından dolayı hem kadın hem de erkek çok fazla zevk alabilir. Bu pozisyon aynı zamanda sağlıklı sevişme pozisyonları içinde yer alır.



Kelebek pozisyonu

Bu pozisyon da yine çiftlerin çok yaygın uyguladığı sevişme pozisyonları arasında. Kadın çok yüksek olmayan bir masanın üstüne kalçası masanın kenarına gelecek şekilde yatar. Erkek kadının önünde ayakta durur ve kadının kalçalarını kavrar. Kadın ayaklarını erkeğin omuzlarına koyar ve elleriyle masanın kenarlarını tutarak dengeyi sağlamaya çalışır. Bu şekilde gerçekleştireceğiniz bir sevişme, bir hayli keyif almanızı sağlayabilir.



Ters kovboy pozisyonu

Bu pozisyonu özellikle kadınların çok hoşuna giden bir pozisyon olarak kabul edebilirsiniz. Erkek sırt üstü düz bir vaziyette uzanır. Kadın da erkeğe sırtı dönük kalacak şekilde erkeğin üzerine oturur. Destek almak için elleriyle erkeğin bacaklarını tutabilir. Bu şekilde yukarı aşağı hareket ederek birleşme gerçekleşebilir. Bu pozisyonda kontrol tamamen kadının ellerinde olacağından haliyle kadınların çok sevdiği sevişme pozisyonları arasına dahil dilebilir.



Sandalye pozisyonu

Bu pozisyon da yine özellikle kadınların çok hoşlandığı bir pozisyon aslında. Pozisyonun rahatça uygulanabilmesi için erkeğin, kadının ayaklarının yere rahatça temas edebileceği yükseklikte bir sandalyeye oturması gerekli. Kadın erkeğin kucağına yüz yüze olabilecekleri şekilde oturur. Bu şekilde ayaklarından güç alan kadının aşağı yukarı devinimlerle kontrol ettiği bir birleşme sağlanabilir. Sandalye pozisyonu, kadınların en sevdiği sevişme pozisyonları içinde sayılabilir.



Kaşık pozisyonu

Kaşık pozisyonu çiftlerin aralarında mükemmel bir uyum yakalaması için sevişme pozisyonları içinde en ideal olanı. Siz ve eşiniz, tıpkı çekmecede duran kaşıklar gibi bir pozisyonunda yatarak oldukça konforlu bir duruş sağlayabilirsiniz. Eğer eşinize çok yakın hissetmek istiyorsanız bu pozisyonundan daha güzel bir pozisyon yok. Kadın yatağa uzanır ve yan dönerek dizlerini karnına dek çeker. Erkek ise aynı şekilde dizlerini karnına çekerek kadına arkadan sarılır ve kaşık pozisyonu oluşur. Bu pozisyon, hamilelerin karınlarına baskı yapmadan uygulanabileceğinden ötürü hamilelikte sevişme yolları arasında uygun olan bir pozisyon aynı zamanda.



Fişek pozisyonu

Fişek pozisyonu esneklik gerektirmediğinden sizi çok zorlamayacak rahat pozisyonlardan biri. Kadın sırtüstü uzanarak dizlerini göğsüne doğru çeker. Erkek ise yüzü kadına dönük olacak şekilde diz çöker ve kadın bacaklarını erkeğin sırtına doğru uzatır. Kadın, erkeği ne derece kendine doğru çekerse birleşmenin derinliği o derece fazla olur. Bu pozisyon, sevişme pozisyonları içinde oldukça zevk verebilecek bir pozisyon.



Misyoner pozisyonu

Çiftler arasında en çok tercih edilen sevişme pozisyonları arasında ilk sırada yer alan bu pozisyon, birçok açıdan güvenilir ve duygusal bağ kurulabilmesi açısından da katkısı olan bir pozisyon. Çok klasik bir pozisyon olsa dahi hem kadının hem de erkeğin en çok hoşlandığı sevişme pozisyonlarından biri. Bu pozisyon sırasında kadın sırt üstü yatar ve bacaklarını kendine çekerek iki yana açar. Erkek ise kadının bacaklarının arasına yerleşir ve birleşme böylece gerçekleşmiş olur. Bu pozisyon esnasında kadın ve erkeğin vücudu birbirine oldukça temas ettiğinden yakınlık son derece fazla oluyor. Aynı zamanda göz göze gerçekleştirilen bir sevişme bu. Çiftlerin birbirine aşk sözcükleri fısıldamasını da kolaylaştırdığı için çok yaygın olmasına şaşmamalı.



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