Tek bir gece ya sonra?

Sadece bir gece birlikte oldunuz. Tanıştınız ve aynı gece kendinizi yatakta buldunuz. Tutku vardı belki ama bağlılık yoktu. Sabah oldu... Uyandınız. Peki sonra?

Yazı: Aslıhan Sever



Kimi için normal bir durum. Korku yok. Pişmanlık yok. Anlam yükleme yok. Kimi içinse olay bu kadar basit değil. Sabah tanımadığın bir adamın yanında uyanmak, utanç, panik ve en yoğunundan pişmanlık hissi yaratabiliyor. Tek gecelik ilişkiye bakış açısı kişiden kişiye göre elbette değişiklik gösteriyor. Galiba erkekler için sadece bir macera iken kadınlar için büyük cesaret! Bu ilişki tipini savunmuyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ama hayatın içinden olduğunu da inkar edemeyiz.



Sadece sevişmek...

Teorik olarak tek gecelik ilişkilerin kolay olması gerekiyor. Birbirini beğeniyorsun, birlikte olmak istiyorsun, oluyorsun... Anlık da olsa; mutluluksa mutluluk, hazsa haz... Ama her kadın için durum bu kadar basit değil. Erkekler için yaşananlar daha normalken bazı kadınlar için tek gecelik ilişkiler çok daha çetrefilli duygular yaratıyor. Hem istiyor hem de bazı sebeplerden çekiniyorsun... Elbette bunun nedenlerinden biri işin ahlaki boyutu. Uzm. Klinik Psikolog Tuğba Kaplanhan, “Tek gecelik ilişkilere kültürel olarak da hiç hazır değiliz. Üstelik cinsel sağlık açısından da birtakım riskler barındırıyor” diyor. Bir de bunların yanında duygusal boyutu var işin tabii... Kadınlar bu konuyu daha dikkate alan canlılar, burası kesin. Psikolog Tuğba Kaplanhan bu durumu ise şöyle açıklıyor: “Bir diğerini tanımanın, onun sevgisini kabul etmenin ve sevgi sunabilmenin bize yaşattığı duygularla gerçek bir cinsellik oluşur. Sadece sevişmek yeterli değildir. Çünkü gerçek bir cinsellik, orgazm olmaktan daha fazlası. Özellikle kadınların orgazm döngüsü, erkeklere göre daha zihinsel. Kadınların orgazm olabilmeleri için zihinsel olarak ilişkiye hazır olmaları gerekiyor. Erkekler gibi sadece erekte olmak, orgazm için yeterli değil. Kadınlar gerçek orgazmı, yeterli güveni hissettikleri erkekle sevişirken yaşıyor. Bu nedenle tek gecelik ilişkiler kadınlar için daha zor. Ayrıca evrimsel olarak düşündüğümüzde; içe alan, kabul eden kadındır.”



Hayır aramayacak!

Öncelikle böyle bir şey yaşamayı tercih ettiyseniz, bazı gerçekleri göz önünde bulundurmalısınız. Tek gecelik ilişkinin de bir raconu var çünkü. Adı üzerinde ‘tek gecelik.’ Öncesi yok... Sonrası da büyük ihtimalle yok. Kendinizi kandırmayın; sizi aramayacak. Diyelim ki aradı; bunun ciddi bir ilişki olma ihtimali yok denecek kadar az. İki taraftan biri suç mahallini terk ettikten sonra hayat eskisi gibi devam edecek. Hiç yaşanmamış gibi... Bu kötü bir şey mi peki? Tamamen karakterinize bağlı. Bunu kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız yatak odasının kapısından girerken iki kere düşünün. Tabii olay mahallinin yatak odası olmama ihtimali de yüksek, o ayrı bir konu. ‘Ben bunu dert etmem, bu çılgınlığa sonuna kadar varım, diğer adım adrenalin’ diyenler ise önden buyurun.



Oldu ve bitti!

Eğer tek gecelik bir ilişki yaşadıysanız, sonrasında yaşadığınız şeyi unutmaya, silmeye kalkmanız da çok normal bir durum değil. Psikolog Tuğba Kaplanhan, “Bunu yaşadıktan sonra tümden bir reddediş, kişinin kendi ihtiyaçlarının zeminine inememesine neden olur. Yaşanılan ‘tek gecelerin’ en derinde sizin hangi ihtiyacınızı karşıladığına odaklanmalısınız. Öylesine bir geceydi demek, sadece geçiştirme olacak.” Aynı zamanda bunu sık sık tekrarlamanız, her gece başka bir vücuda kendinizi bırakmanız da normal değil. Bu durum size kendinizle ilgili bir şeyler anlatıyor olabilir. Örneğin, baş edilemeyen çok derin bir yalnızlık korkusu, ‘sana ihtiyacım var’ diyememek, tatmin olamayan duygusal açlık, narsistik bir duruşla kimseyi ‘iyi’ bulamamak, geçmişte yaşanmış muhtemel bir ihanetin rövanşı... Hangisi? Bulun ve kendinizle hesaplaşın.



'İyi kızım'a gerek yok!

Peki erkekler tek gece ilişki yaşadıkları kadınlar için neler düşünüyor? Bazı erkekler bu kadınları gerçekten ‘tek gecelik ilişki kadınları’ olarak görürken ve arada sırada yine aynı amaçla aramaktan çekinmezken, ender de olsa bazı durumlarda duygusal bir ilişki içine de girebiliyorlar. Psikolog Tuğba Kaplanhan, “Kadın ya da erkek gibi cinsiyet temelinde değil ama ilişki temelinde inceleme yaparsak, her iki cinsiyet de ‘bu ilişkiyi’ geçici, sadece fiziksel ihtiyacı gidermek için kurgulanan bir sahne gibi görecek. Ve yine cinsiyetten bağımsız iki olası tepki var; bir yanda ‘Bir daha görüşmeyeceğiz, bu ilişki burada bitti. Hayatım devam ediyor’ diyen grup, diğer yanda ise suçluluk hisseden grup. İkinci grup için eksiklik hissi, suçluluk hissi, tek gecelik ilişkiler devam ettikçe bir kartopu gibi büyür... Ve her yeni bedende, her yeni sevişmeyi, ardından gelen pişmanlıklarla, daha duygusuz ve donuk yaşarlar. Kendini suçlu hisseden ve ‘gerçek bir ilişki’ arayan kişiler için bir öneri vermek gerekirse, ilişkiye nasıl doğası gereği rahat başlandıysa, akışı da öyle olmalı... Ekstra bir kanıtlama çabası ya da ‘iyi kızım veya iyi erkeğim’i anlatma çabası yersiz olabilir. Eğer tatmin edebilen bir ilişkiye dönüşecekse, o tek gecenin ardından, ekstra kanıtlama girişimi olmadan da bu durum gerçekleşebilir” diyor.