Anal seks nedir? Her ilişki biçiminde olduğu gibi anal sekste de rıza en önemli konu. Karşılıklı rızanın olması anal seks için son derece önemli. Unutmayın cinselliğin acı değil zevk vermesi gerekir. Anal sekste rızadan sonra ikinci kritik noktaysa sağlıklı ilişki koşulları ve korunma. Anal seks sırasında korunma anal seksin getirebileceği sağlık risklerinden kaçınmayı sağlar. Anal seks nedir sorusunun cevabı ve sağlık açısından dikkat edilmesi gereken koşullar bu yazıda.

İnsan toplumlarında çok eski dönemlerden beri anal seks yapıldığı bilinen bir gerçek. Cinselliğin bu boyutu semavi dinlerin tasvip etmemesi nedeniyle büyük oranda geleneklerden silinse de fısıltılar dünyasında varlığını sürdürdü. Son dönemlerde gerek cinsel özgürlüğün açıkça savunulmasının meşrulaşması gerekse homofobinin kırılması sonucunda anal seks yeniden gündem haline geldi. Kulaktan kulağa fısıldanan anal seks nedir gibi sorular açıktan sorulmaya başladı. Bu konuda bilgilenmekle bunu yaşama geçirmek arasında bir çizgi olduğunu ve bilgilenmeden hiçbir zarar gelmeyeceğini hatırlatmakta yarar var. Anal sekse inanç veya sağlık sebebiyle rezerv koyan okuyucularımıza da saygımızı saklı tutarak bilgi vermeye devam edelim.

Anal Seks Nedir?

Birçok sinir ucu anüs bölgesinde yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgenin uyarılmasıyla cinsel açıdan aktifleşmek ve zevk almak arasında doğrudan ilişki var. Anüs bölgesindeki sinir uçlarının zevk amaçlı olarak uyarılması için penetrasyon da şart değil. Yani penis anüsten içeri girmeden de bu bölgeyi uyarmak ve partneri cinsel açıdan harekete geçirmek olası. Elbette bu bölgenin cinsel uyarılmaya açık olması sadece kadınlar için geçerli değil. Erkekler için de bu bölge cinsel uyarılmaya elverişli.

Karşılıklı rıza tüm cinsel ilişkilerde olduğu gibi anal seks için de olmazsa olmaz. Bu konunun partnerler arasında açıkça konuşulması ve tarafların tam rızasının alınması büyük önem taşıyor. Hayır hayır demektir! Partnerinizle bu konuda net bir iletişim içerisinde olmanız büyük bir önem taşıyor.

Partnerlerin birbirlerine şefkatle yaklaşması anal seks konusunda özellikle önemli. Yatak odasında nasıl davranacağınız elbette sizin ve partnerinizin bileceği bir şey. Ama partnerinizle aranızda açık iletişimi korumanızı ve canınız yandığında kullanacağınız bir güvenli sözcük belirlemenizi tavsiye ederiz. Partneriniz güvenli sözcüğü duyduğunda canınızın yandığından emin olacak ve duracaktır. Alışkanlıkları yıkmak ve yeni alışkanlıklar edinmek zaman ve sabır isteyen bir şey. Eğer bu sabrı göstermezseniz kendiniz ve partneriniz için travma yaratan bir deneyim yaşamanız mümkün. Cinselliğin amacı acı çekmek değil zevk almak. Eğer acı çekiyorsanız sağlığınıza zarar veren bir ilişki içerisinde olmanız güçlü ihtimal. Bunu yapmaya partnerinizi mutlu etmek için veya başka bir şey uğruna mecbur değilsiniz.

Anal Seks Sağlıklı mı?

Anal seks meselesi çevresinde sağlık kaygıları da gündeme geliyor. Aslında tüm cinsel ilişkiler beraberinde bazı sağlık risklerini de getiriyor. Burada altın kurallar korunmak ve partnere zarar vermemek için dikkat göstermek. Prezervatif kullanımı anal seks sırasında partnerlerin birbirine hastalık bulaştırmaması için kritik önemde. Anüs bölgesi hassas bir dokuya sahip olduğu için tahriş olmaya ve yaralanmaya açık. Kanama durumu çeşitli hastalıkların yayılması riskini çok arttırıyor. Bu yüzden anal seks öncesinde özellikle penetrasyon gerçekleşecekse kayganlaştırıcı ürünler kullanmakta yarar var. Silikon bazlı kayganlaştırıcılar prezervatifle birlikte kullanılması güvenli olan malzemeler olarak öne çıkıyor ve tavsiye ediliyor.

Anal Seks ve HIV Uyarıları

Düzenli olarak anal seks yapılıyorsa doktora danışarak PrEP ve PEP adı verilen ilaçlardan alınmalı. Bu HIV virüsü bulaşmasına karşı tedbir niteliğinde. PrEP İngilizce “Pre-Exposure Prophylaxis” sözcüklerinin kısaltması ve Türkçesi “Riskli Temas öncesi Önleme Tedavisi.” Bu ilaç ilişki öncesinde eğer doktor tavsiye ediyorsa kullanılabilir. PEP ve PEPSE ise “Post Exposure Prophylaxis” ve “Post Sexual Exposure Prophylaxis” sözcüklerinin kısaltmaları. Türkçesi “riskli cinsel temas sonrası önleme tedavisi.” HIV virüsü bulaşmasına yol açacak bir cinsel birleşme yaşandığından şüpheleniliyorsa mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde, azami 72 saat içinde uzman bir hekime başvurulması gerekiyor. İlgili ilacın ve tedavinin yine hekim gözetiminde uygulanması önem taşıyor. Bu tedavilerin prezervatif kullanımını gereksiz kıldığı gibi bir düşünceye asla kapılmamak gerekiyor. Sağlık için mutlaka prezervatif kullanımına özen gösterilmesi gerekiyor.