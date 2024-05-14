Cushioning nedir? Tamponlama ya da tampon ilişki diye de bilinir

Gayet güzel giden bir ilişkiniz var fakat bir taraf yavaşça sıkılmaya, o heyecan ve tutkunun kalmadığını görmeye başladı. Ancak bu sürede ilişkiniz daha bitmedi ve sevgiliniz başka biriyle flörtleşmeye başladı. Buna maruz kaldığınızı görürseniz anlamalısınız ki ''cushioning'' yani tamponlama ya da yastıklamaya maruz kaldınız. Çünkü bir ilişki daha bitmeden, ayrılık acısı yaşanmadan yedekte tuttuğu flörtüne sarılarak bu dönemi atlatmak istemesi o partnerin tamponlama yaptığını gösterir.

Tamponlama yapan kişi ayrıca, bir nevi esas ayrılığın darbesini hafifletmek ve o sırada yalnız kalmamak için hep elinin altında birini bulundurabilir.

CUSHIONING (TAMPONLAMA) NEDİR?

Uzmanlara göre, bir ilişkinin başlangıcında tamponlama genellikle normal karşılanabilir. Ancak ilişkinin adı konduktan sonra 'Tamam, sevgili olduk' dedikten sonra iş biraz da ihanete yani aldatmaya girer. Cushioning, bir nevi ilişki devam ederken ilişkinin sonunu düşünmek anlamına geliyor. Çünkü bu kişiler gerçek sevgilisinden ayrıldıktan sonra zararı en az şekilde atlatmak için tamponlamaya ihtiyaç duyuyor. Acılarını dindirmek için sizi adeta kullanıyor. İlişki uzmanı Maria Sosa, ''Bir ayağınızın bir ilişkinin kapısından dışarıda olması neredeyse her zaman felakete davetiye çıkarır.'' diyor.

Sosa, ''Tamponlayan biri, flörtlerini hep aktif tutmayı amaçlar.'' diyor. Sorunları açıkça ele almak veya nasıl daha iyi bir sevgili olabileceklerini düşünmek yerine, tamponlama yapanların ayrılık sonrası yalnız kalmaktan kaçınmak için bir kişiden diğerine geçiş yaptığını söylüyor.

BAŞKASINI MI TAMPONLUYORSUN?

Tamponlama ya da yastıklama işlemini siz yapıyorsanız, bu kendinize bakmanız gerektiğinin iyi bir göstergesidir. Sosa, "Kendi iç dünyanız ilişkinizde neler olup bittiğiyle bağlantı kurmak için iyi bir yer" diyor. Kendinize şu soruları sorun: Yakınlık kurmaktan kaçınıyor muyum? İlişkimde eksik olduğum şeyleri telafi etmeye çalışıyor muyum? Partnerimle bir konuyu tartışıp halletiğimi söyleyebilir miyim? Yoksa başka olasılıklara mı bakmak isterim? Bu sorulara yanıtlarınızı ve ilişkinizden gerçekten ne istediğinizi düşünün. Partnerinizin size göre olmadığı ortaya çıkarsa sorun değil; sadece kendinize ve ona karşı dürüst olun, tamponlama yapmayın!

TAMPONLAMA ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?

Tamponlamanın kulağınıza çok kötü geldiğini biliyoruz. Ancak ilişki uzmanı Trombetti, başlangıçta kendinize bir sevgili ararken bunun yararlı olduğunu söylüyor. Yani, yeni bir ilişkinin ilk 60 günü içinde başkalarıyla flört etmeye yeşil ışık yakıyor ve bunun bize duygularımızı inceleme ve "bu kişinin bağlılık, yaşam tarzı ve zaman yatırımı gibi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kapasitede ve istekli olup olmadığını gözlemleme şansı sunduğunu" söylüyor.