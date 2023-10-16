Erkekler neden akıl oyunları oynar? 9 neden ve başa çıkmanın yolları

Bir ilişkiye başladığınızda ya da bir ilişki içinde olduğunuzda beklentiniz, açık sözlü ve dürüst bir partnere sahip olmaktır. Ne yazık ki tüm insanlar aynı değil ve bazen erkekler akıl oyunları oynayabiliyor.

'ERKEKLERİN AKIL OYUNU OYNAMASI' NE ANLAMA GELİYOR?

"Akıl oyunları oynuyor" ifadesi, bir ilişkide duygusal veya psikolojik avantaj elde etmek için manipülatif veya aldatıcı taktikler kullanma eylemini ifade eder. Bu, karışık sinyaller göndermek, tutarsız bir şekilde şefkatli veya mesafeli davranmak veya kasıtlı olarak kafa karışıklığı veya şüphe yaratmak gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Amaç genellikle diğer kişinin iyiliği pahasına kontrol uygulamak, kırılganlıktan kaçınmak veya başka bir duygusal ihtiyacı karşılamaktır. Bu taktikleri tanımak, sağlıklı bir duygusal durumu sürdürmek için çok önemlidir.

BİR ERKEĞİN SENİNLE OYNADIĞINI NASIL ANLARSIN?

Bir erkeğin sizinle oyun oynayıp oynamadığını belirlemek için, onun eylemlerini ve kendi duygusal durumunuzu yakından gözlemlemeniz gerekir. Sevgi göstermek ile mesafeli olmak arasında sık sık yaşanan dalgalanmalar gibi tutarlı tutarsızlıklar büyük bir tehlike işareti olabilir.

Duygular veya ilişkinin geleceği hakkında ciddi konuşmalardan kaçınıyorsa, bu aynı zamanda oyun oynadığının da işareti olabilir.

İlişkide kendinizi ne kadar güvende ve değerli hissettiğinize dikkat edin. Akıl oyunları çoğu zaman kendi kararlarınızı sorgulamanıza ya da her zaman "gergin" olduğunuzu hissetmenize neden olur.

Kendinizi sürekli onun davranışını çözmeye çalışırken ya da kendi değerinizden şüphe ederken buluyorsanız, muhtemelen oyun oynuyordur.

ERKEKLERİN SİZLE AKIL OYUNLARI OYNAMASININ 9 NEDENİ

1. Güvensizlik

Bazı erkekler akıl oyunlarını kendi güvensizlikleriyle baş etme mekanizması olarak kullanırlar. Durumları kendi çıkarlarına göre manipüle ederek, yapay olsa bile bir tür kontrol uygulayabilirler.

Bunu yaparak, kırılganlık, reddedilme veya yetersizlik korkularını geçici olarak giderirler. Bu, partnerinin duygusal sağlığı pahasına da olsa, ilişkide güvence kazanmanın ve kendini daha güvende hissetmenin çarpık bir yoludur.

2. Duygusal ulaşılamazlık

Duygusal olarak müsait olmayan erkekler, ilişkide belirli bir duygusal mesafeyi korumak için akıl oyunlarını bir strateji olarak kullanabilirler. Doğrudan iletişimden kaçınıp karışık sinyaller göndermeyi tercih edebilirler.

Amaç, ilişkinin, içinden geçmekten rahatsız oldukları daha derin duygusal bölgelere kaymasını önlemektir. Bu genellikle partnerlerini kafa karışıklığı ve duygusal belirsizlik içinde bırakır.

3. Sınırların test edilmesi

Bazı erkekler için akıl oyunları oynamak, bir partnerin sınırlarını test ederek ne kadar kaçabileceğini görmek anlamına gelir. Belirsiz veya kafa karıştırıcı durumlar yaratarak partnerlerinin nasıl tepki vereceğini değerlendirirler.

Bu, bağlılığı ölçmenin çarpık bir biçimi ya da partnerinin ilişkiye ne kadar duygusal emek yatırmaya istekli olduğunu belirlemenin bir yolu olabilir.

4. Bağlılık korkusu

Uzun vadeli bağlılıklardan korkan erkekler, fobileriyle yüzleşmekten kaçınmak için akıl oyunlarına başvurabilirler. Tutarsız davranabilirler veya tartışmalara yol açan durumlar yaratabilirler, bu da konuşmayı kendilerinden daha derin bir bağlılık gerektiren konulardan etkili bir şekilde uzaklaştırabilir.

5. Kontrol

Bazı erkekler kontrol arzusuyla oyun oynarlar. Başka birinin duyguları veya kararları üzerinde güç sahibi olmaktan hoşlanırlar. Onlar için, partnerlerinin eylemlerini ve duygularını etkileme yeteneği, ne kadar yanlış yönlendirilmiş olursa olsun, bir başarı ve üstünlük duygusu sağlar.

6. Ego artışı

Öz değeri, durumlarda “kazanma” becerisine bağlı olan erkekler için akıl oyunları oynamak, egolarını güçlendirebilir. Partnerlerini alt ederek veya onların kendi değer veya çekicilik duygularını yeniden doğrulayacak şekilde davranmalarını sağlayarak tatmin duygusu yaşayabilirler.

7. Norm olarak oyun oynama

Bazı durumlarda erkekler akıl oyunlarına girişirler çünkü tek bildikleri budur. Önceki ilişkileri sağlıksız örnekler oluşturmuş olabilir veya manipülatif davranışların norm olduğu ortamlarda büyümüş olabilirler.

8. Güvenlik açığından kaçınmak

Erkeklerin oynadığı akıl oyunlarına katılmak da kırılganlıktan kaçınmanın bir yolu olabilir. Bu erkekler, partnerlerini bir kol mesafesinde tutarak ve kendi duygularını maskeleyerek kendilerini duygusal acı, reddedilme veya algılanan zayıflık riskinden korurlar.

9. Yanlış yönlendirilmeler

Bazen toplumsal mesajlar veya akran tavsiyeleri, akıl oyunlarının flört etmenin gerekli bir parçası olduğu fikrini güçlendirebilir. Bu tür tavsiyelere kulak veren erkekler, "flört oyununu" oynanması gerektiği gibi oynadıklarına inanabilir, bunun partnerlerine getireceği duygusal zararın farkında olmayabilirler.