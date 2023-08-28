Evlilik sözleşmesi avantajlı mı? Artıları ve eksileri nelerdir?

Evlilik sözleşmesi, evliliğin boşanma, ayrılık veya ölümle sonuçlanması durumunda varlık dağıtımı veya mali sorumluluk için bir plandır. Yalnızca talihsiz bir ayrılık durumunda değil, aynı zamanda evlilik sırasında da her bir eşin hak ve yükümlülüklerinin net bir resmini sunar.

Evlilik sözleşmeleri sanılanın aksine yalnızca varlıklı veya yaşlı bireylere yönelik değildir. Bir ilişki boyunca varlıklarını ve mali netliği korumak isteyen herkes bu sözleşmeyi imzalayabilir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN ARTILARI

Varlık koruması

Evlilik öncesi anlaşmaların temel nedeni, evlilikten önce edinilen bireysel veya aile varlıklarını korumaktır. Bu koruma yalnızca daha varlıklı partneri kapsamaz, aynı zamanda mali açıdan dezavantajlı olan partnere de nafaka veya boşanma durumunda fayda sağlayabilir.

Evlilik sırasında yükümlülüklerin ana hatları

Bir diğer yaygın yanılgı, evlilik sözleşmelerinin sadece boşanma üzerine kurulu anlaşmalar olduğudur. Ancak aynı zamanda her bir eşin evlilik sırasında ne beklediğini de tanımlayabilirler. Örneğin, mali durumunuzu ve faturalarınızı nasıl halledeceksiniz? Her ay ya da yoksa yıllık olarak katkıda bulunacağınız ortak bir hesabınız olacak mı?

Netlik

Evlilik sözleşmeleri, evliliğinizin boşanmayla sonuçlanması durumunda öngörülebilirlik sağlar. Çünkü her ikiniz de mali sorumluluk ve servet dağılımına ilişkin şartları açıkça belirlediniz. Bu, boşanma sürecinde uzun ve duygusal açıdan yorucu hukuki mücadeleleri de önler. Aynı zamanda daha sorunsuz bir süreci teşvik eder ve stresi ve karşıklıklı düşmanlığı azaltır.

Finansal dürüstlüğü teşvik eder

Bir evlilik sözleşmesi taslağı hazırlamak, sağlık ve varlıklar konusunda şeffaflık sağlar ve tarafların mali durumlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çiftleri, evliliğin bu kritik, ancak bazen romantik olmadığı düşünülen yönlerini tartışmaya zorlar.

Borç koruması

Evlilik sözleşmesi, bir ayrılık durumunda önceden var olan veya gelecekteki borçların nasıl ele alınacağını tartışmanıza olanak tanır. Bu da taraflardan birinin diğerinin borçlarını veya mali yükümlülüklerini üstlenmesinin önüne geçer. Ayrıca mali özerkliğe sahip olmanızı ve mali durumunuzun eşinizinkine bağlı olmamasını sağlar.

Çocukları korur

Evlilik sözleşmeleri, çocukların mirasını korur. Ayrıca işletmeleri, miras kalan servetleri veya yadigârları da koruyabilirler.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN EKSİLERİ

Romantik olmayan bir konsept

Çoğu insan sözleşme imzalamaktan kaçıyor çünkü evlenmeden önce nihai bir ayrılığı tartışmak uğursuz görünüyor. Ayrıca taraflardan biri böyle bir anlaşma fikrinden rahatsız olabilir veya bunu güvensizlik olarak görebilir.

Geleceğin öngörülemezliği

Varlıklarınızı korumanız ve gelecekteki belirsizliklerden kendinizi korumanızı tavsiye ettik. Ancak evlilik öncesi anlaşmalar, yıllar içinde gelişebilecek mevcut mali ve kişisel koşullara odaklanır. Evlilikten önce adil görünen bir şey, gelecekte önemli değişiklikler meydana geldiğinde veya hayatın gerçekleri ortaya çıktığında adaletsiz hale gelebilir.

Duygusal stres

Eğer partnerlerden biri kendisini baskı altında hissediyorsa veya çıkarlarının tam olarak korunmadığına inanıyorsa, evlilik sözleşmesi hazırlamak duygusal problemlere de neden olabilir. Bu da evlenmeden önce kırgınlık veya huzursuzluk duygularını besleyebilir.

Yasal maliyetler

Her iki taraf da evlilik sözleşmesi hazırlarken bir avukatın yardımına ihtiyaç duyar. Yasal ücretler de oldukça pahalı olabilir, bu da bir kişinin avukat tutmaya gücü yetiyorken diğerinin karşılayamaması durumunda dengesizliğe neden olabilir.

Sınırlı nafaka

Anlaşmanız, bir tarafın alacağı nafakayı sınırlayan bir madde içerebilir. Koşullar değişirse bu durum da zamanla adaletsiz hale gelebilir.

Bununla birlikte, mahkemenin adil olmadığını düşünmesi veya taraflardan birinin mali durumunu tam olarak açıklamaması durumunda, mahkeme evlilik anlaşmasını geçersiz kılabilir.

Sonuç olarak, duygusal bir perspektiften bakıldığında evlilik sözleşmeleri, evlenmeden boşanmayı planlamak gibi görünebilir ve romantik değildir. Ancak çiftlerin varlıklarını, miraslarını ve işlerini korumaları; finansal netlik sağlamaları ve boşanma sırasında uzun süren kavgaları önlemeleri açısından pragmatik ve sorumlu bir yaklaşımdır. Aynı zamanda bazı zor konuları tartışmak ve hedeflerinizin uyumlu olmasını sağlamak için de zemin hazırlar.

Bununla birlikte, evlilik sözleşmesi kararı son derece duygusaldır ve güven, saygı ve açık iletişim gerektirir. Bu nedenle, bir sözleşme imzalamadan önce artıları ve eksileri tartmak önemli.