Hayat arkadaşınızı seçtiniz, aileler tanıştı, kaynaştı, sıra nişan yüzükleri seçimine geldi… Nişan yüzükleri seçenekleri arasından en doğru seçimi yapmanız için tüm detaylar burada!

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte nişan, düğün hazırlıkları da başlamış bulunuyor. Düğüne son bir adım aile ve eş dost arasında yapılan nişan töreninde bu özel anı ölümsüzleştirecek nişan yüzükleri için alışverişin tam zamanı!



Nişan yüzüğü modelleri nelerdir?

En özel gününüzü eşsiz kılıp görkemli hale getirebilmek adına birbirinden klasik, modern ve avangard birçok modele sahip şık nişan yüzükleri, parmaklarınızda görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Kendi zevkinize uygun; gümüş, altın, pırlanta ya da beyaz altın seçebilirsiniz. Ama nişan yüzükleri altın olunca da bir başka şık ve klasik oluyor, bizden söylemesi… Bunların yanı sıra nişan merasiminin olmazsa olmazı altının zarafetini ve şıklığını ortaya koyan ve sizi bir tanrıça gibi hissettirecek olan tek taş nişan yüzükleri... Artık “tek taşımı kendim aldım tek başıma kendim taktım” şarkısını geçtiniz. En şık nişan yüzükleri parmağınızdayken dilediğiniz şarkıyı coşkuyla söyleyebilirsiniz.

Bir halkanın üzerine yerleştirilmiş boyutuna göre küçük orta ya da üzerine espriler yapılacak kadar büyük tasarlanan bu yüzükler, nişanlanacak çiftlerin en çok rağbet gösterdiği yüzüklerin başında geliyor.



Gelelim fiyatlara... Nişan yüzükleri fiyatları nasıldır?

“Yandık! Masraflar artacak!” diyorsanız, cebinizdeki akrebi çıkarıp dışarı atmanın tam zamanı... Korkmayın! Aslında mesele yüzüklerin pahalılığı değil, çiftlerin arasındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğu bilindiği için her cebe uygun yüzükler ihtişamıyla pırıltılı rafları süslemeye devam ediyor. Nişan yüzükleri fiyatları, iki yüz liradan başlayıp yedi yüz binlere kadar tırmanıyor. Seçeceğiniz nişan yüzükleri tamamen sizin bütçenize kalmış durumda.



Nişan yüzüğü nasıl seçilir?

Bir ömür boyu mutlu mesut yaşama hayali ile tüm bu tatlı yorgunluğu göze alan çiftler, nişan yüzüklerini seçerken yüzüğünüzün ömür boyu parmağınızda bağlılığınızın simgesi olarak kalacağını unutmamalısınız. Nişan yüzükleri bakarken oluşacak gerginliklerin önüne geçebilmek için önceden bir fiyat araştırması yapmanız faydanıza olacaktır. Tasarımlarına, kesimine, ayarına, rengine göre altın veya pırlantanın fiyatları bazen gülümsetiyor bazen de dudak uçuklatıyor.

Kuyumcunuz tarafından yüzük parmağınızın ölçüsünün doğru alınması da dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu. Eğer büyük ölçü alınırsa yüzüğünüz olmadık yerlerde parmağınızdan düşecek, ölçü küçük alınırsa parmağınızı sıkıp canınızı yakacak sonra şişmiş ve morarmış bir parmağı sabun sürerek yüzükten kurtarmaya çalışacaksınız. Yoğun bir alışveriş temposunda geçen yüzük arayışınızı kısıtlı bir zamana sıkıştırmamalı, içinize sinecek yüzünüzü güldürecek yüzüğü bulmak için zamanı rahat kullanacak bir hale getirmelisiniz. Aceleciliğinizin bu eşsiz günü mahvetmesine izin vermeyin.

Parmaklarınızın acımaması için oval kesimli yüzükler tercih etmelisiniz. Yüksek kenarlı yüzükler tercih ettiğinizde parmaklar arasında yakınlıktan dolayı batmalar yaşayabilirsiniz.



Nişan yüzükleri hangi parmağa takılır?

Nişan yüzükleri alındı, nişanınıza saatler kaldı. Bütün gün, biz olacağınız anı taçlandırmak için ayaklarınızın altı acıyana kadar o vitrin senin bu vitrin benim gezdiniz durdunuz. Sıra geldi merasime... Davetlileriniz hayran ve meraklı bakışları ile sizi birbirinize bağlayan kırmızı kurdelenin kesilmesini bekliyor. Sevginizi içine ışınlamışçasına saklayan yüzükleriniz, süslü püslü bir tepsi ile size sunuluyor. Heyecandan kendinize sağ elime mi, sol elime mi ve hangi parmağıma takmalıyım diye mi soruyorsunuz? Sizin için cevabını hemen veriyoruz. Neden sağ el? Neden sol el? Neden sondan bir önceki parmak? Neden istediğim parmağa takamıyorum?

Bu sorunun kimine göre “Ayy çok romantik!” dedirtecek, kimine göre de “saçmalamayın tıp diye bir bilim var” diye itiraz ettirecek bir cevabı bulunuyor.

Yüzyıllarca insan vücudunda dolaşım sisteminde ana damarın sol el ve serçe parmağın yanındaki parmaktan geçtiği düşünülmüş. Keza, bu inanışın yanlışlığı bilim dünyası tarafından kanıtlanmış olsa da insanoğlu inanmak istediğine inanmaktan vazgeçmemiş ve bu inancı devam ettirmeye devam etmiş.

Nişanın düğün öncesi bir hazırlanma, derlenme ve toplanma aşaması olduğu düşünülürse bu da nişan yüzüğünün neden sağ ele takıldığını gösteriyor. Yüzüklerin sağ ele takılmasını bekleme süresi gibi düşünebilirsiniz. Gelinin ve damadın düğün alışverişlerini hızlandırıp düğün salonu, düğün pastası, gelin arabası gibi birçok organizasyona ağırlık vereceği bu dönemde kayınvalide, kayınpederin hatta akrabaların düğüne kadar yoğun bir hazırlık içine girdiği görülüyor. Takılan alyanslar düğün anında sağ elden sol ele kaydırılıyor ve sadakat dolu "hastalıkta ve sağlıkta hep yanında olacağıma söz veriyorum" yemini yapılıyor. Alyans modelleri için birazcık daha vakit var. Şimdi nişan yüzüklerinin keyfini çıkarma zamanı!