Hamilelikte boşanma: Kararınızı iyice düşünmeniz için 6 önemli neden

Hamileyken boşanmayla baş etmek anne için çok stresli olabilir ve hamileliği de etkileyebilir. Hamilelik sırasında bir kadının zihinsel, fiziksel ve duygusal desteğe ihtiyacı vardır.

Hamileyken boşanma davası açmanın etkileri veya hamileyken boşanmanın sonradan etkileri daha da şiddetli olabilir. Bir çocuğu büyütmek için gereken zihinsel ve fiziksel bedeller gibi.

Çocuk yetiştirmek sadece pahalı değil, aynı zamanda çocukların çok fazla sevgiye, zamana ve enerjiye ihtiyacı var. Hamileyken boşanmanın çocuğunuzun büyümesi için sağlıklı bir ortam olup olmadığına karar vermeye çalışırken, bunun gibi tek başına düşünülmesi gereken çok şey olabilir.

Ancak bir avukat bulmadan ve hatta yasal ayrılık başvurusunda bulunmadan önce bu makalenin tamamını okumanızı tavsiye ederiz. Bunun sonunda hamilelik sırasında boşanmayı yeniden düşünmenin neden bu kadar iyi bir fikir olduğuna dair bazı nedenleri göreceksiniz. Çünkü hem kendi hayatınız hem de bebeğinizin hayatıyla ilgili bu önemli kararı vermeden önce bir kez daha düşünmek size iyi gelebilir.

HAMİLELİKTE BOŞANMA KARARINIZI GÖZDEN GEÇİRMENİZ İÇİN 6 NEDEN

1. Bunaldığınızda ciddi kararlar vermeyin

Boşanma sırasında hamile kalan sizseniz, bu süre zarfında hormonlarınız sürekli değişecektir; bu, duygularınızın da aynı şeyi yapmasına neden olabilir. Aynı zamanda, eğer eşiniz hamileyse, onların hormonal değişimlerine uyum sağlamanız gerekir.

Bütün bunlar ilişkiye oldukça fazla stres getirebilir. Ancak hamileyken boşanmayı istemenin dikkate alınmamasının nedeni de budur.

Hamilelikten önce sorunlar olsa bile, bebek doğduğunda ve bir miktar normallik hissine geri döndüğünüzde ciddi kararlar vermek için daha iyi (ve daha akıllı) bir alana sahip olacaksınız.

2. Çocuklar iki ebeveynli evlerde daha iyi gelişiyor

Bu onlarca yıldır tartışılan bir konu olmasına rağmen, çocukların iki ebeveynli bir evde daha iyi performans gösterdiğini destekleyen pek çok veri var. Heritage.org'a göre, boşanmış çocukların yoksulluk yaşama, bekar (genç) ebeveyn olma ve duygusal sorunlarla uğraşma olasılıkları daha yüksek.

Veriler ayrıca bekar annelerin artan düzeyde fiziksel ve zihinsel hastalıkların yanı sıra bağımlılıklar yaşadığını da gösteriyor. İki ebeveynli bir evde çocukların durumu daha iyi oluyor. Bu da hamileyken boşanmayı yeniden düşünmek için başka bir neden.

3. Tek başına hamile kalmak çok yorucu olabilir

Herhangi bir bekar ebeveyne sorun, size bir partnerin sürekli desteğine sahip olsalardı her şeyin onlar için çok daha kolay olacağını söyleyeceklerdir; sadece bebekleri doğduğunda değil, hamilelik aşamasında da.

İçinizde küçük bir insan büyürken, bazen bu size fiziksel olarak gerçekten zarar verebilir. Evde sürekli olarak ulaşılabilir birisinin bulunması, sayısız açıdan faydalı olabilir.

4. Ek mali desteğe ihtiyacınız var

Maddi ihtiyaçlarınızı karşılayamamak, kişi üzerinde çok fazla stres yaratır, üstelik boşanma sırasındaki hamilelik, doğmamış çocuğunuza karşı sorumluluklarınızın sürekli olarak hatırlatılması nedeniyle bu stresi artırabilir.

Bebek sahibi olmaya karar verdiğinizde yaşam tarzınızla ilgili her şey değişir. Buna mali durumunuz da dahildir. Hamilelik sırasında boşanmaya karar verirseniz, bu ek bir yük oluşturabilecek ek bir maliyettir.

Doktor ziyaretleri, çocuk odasının dekorasyonu ve sağlıklı ve güvenli doğum ve doğum için ihtiyacınız olan paraya sahip olduğunuzdan emin olmanız sırasında mali durumunuz zaten büyük bir darbe alacak. Bunu arttırmak için boşanmanın ek parasal yüküne ihtiyacınız yok.

5. Her iki ebeveynin de olması iyidir

Aile bir saat gibidir; üyeleri bir dişli gibi çalışır, en küçüğünü bile çıkarırsanız akıcılıkta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu benzetme, çocuk bekleyen bir aile için daha da doğrudur.

Günün 24 saati emzirmeler ve bebek bezi değişiklikleri olacak ve bu da her iki ebeveynin de biraz uykusuz kalmasına neden olabilir.

Evde yalnız olduğunuzda yeni doğmuş bir bebeğe uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu bir düşünün. Bebeğiniz büyürken evde başka bir bireyin desteğine sahip olmak, mümkünse boşanmadan kaçınılmasının bir başka nedenidir.

6. Bir bebek şifa getirebilir

Hiçbir çift “ilişkisini kurtarmak” adına çocuk sahibi olmamalıdır. Ancak gerçek şu ki, kendinizi eşinizle birlikte yarattığınız mucizenin gözlerine bakarken bulduğunuzda, bu, üzerinde kavga ettiğiniz bazı şeylerin önemsiz veya en azından düzeltilebilir görünmesine neden olabilir.

Bebeğinizin onları büyütmek için ikinize de ihtiyacı var ve hamileyken boşanma kararını yeniden düşünmeye karar verirseniz, birbirinize düşündüğünüzden daha fazla ihtiyacınız olduğu sonucuna varabilirsiniz!