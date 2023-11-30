Evlilikte romantizm ne kadar önemli?

Herhangi bir evlilikte romantizm çoğu zaman önemsenmez; ancak çok az kişi bu olguyu tadabiliyor. Çünkü romantizm insan doğası gereği bazen güçlenir bazen azalır ama çoğu zaman uzun evliliklerde zamanla azalır.

Bir noktada birçok eş, aşk hayatlarını yeniden canlandırıp canlandıramayacaklarını sorgulayacaktır; ilişkilerinde romantizm, tutku veya yakınlık eksikliği olduğunu hissedebilirler. Bunlar ayrı şeyler olmasına rağmen, üç öğe birbirine bağımlıdır ve evliliğin iyi yürümesi için sürekli olarak beslenmesi gereken zorunlu koşullardır.

EV GİBİ EVLİLİK

Evliliğinizi temeli, duvarları ve çatısından oluşan bir ev olarak düşünün. Bu yapıların her biri birbirine bağlanmadan ev eksik ve dengesiz olacaktır. İlişkinizin tutkusu o evin temelidir. Şimdi temeli ve çatıyı bir arada tutan duvarların romantizmi temsil ettiğini düşünün. Çatı samimiyeti ifade eder; sevgiyi, cinselliği ve birlikteliği içerir.

ÇATI ÇÖKTÜĞÜNDE

Biraz tutku ve romantizm olsa da samimiyet olmasazsa ev tam olmaz. Fark edemeyecek kadar meşgul olsanız bile bir şeyler eksik. Diyelim ki bir süredir çatı akıyor, tavan da çürüyor. Henüz olmadıysa, yakınlığınıza olabilecek şey budur. Bir çatının çürümesinin tek yolu ihmaldir. Aynı şekilde, eğer bir duvarı kaldırırsak (romantizm), çatı temelin üzerine çöker. Sonuç olarak tutku aşınır; Enkazın altında gizlenmiş, böylece takılıp düşene kadar sorunu göremiyoruz.

Bu metafor klişe gibi görünebilir ama haksız da değil. Gerçek şu ki, başarılı ilişkiler romantizme, yakınlığa ve tutkuya bağlıdır ve bu nedenle evlilikte bunlar çok önemlidir.

GERÇEKÇİ OL

Bakım en iyi ilaçtır; Birkaç düzenli faaliyetle evinizi iyi ve istikrarlı bir durumda tutmak evliliğinizi sürdürür, ihmal ise felakete yol açabilir. Periyodik olarak kontrol etmek, sorunları ortaya çıktıkça tespit etmek ve yapısal sorunları kontrolden çıkmadan çözmek, ilişkinizin yani "evin" istikrarını korumanın yollarıdır. Aynı şekilde, bakım söz konusu olduğunda iletişimin önemi de göz ardı edilemez.

ATEŞİ YENİDEN ALEVLENDİRİN

Romantizme hak ettiği ilgiyi verdiğinizden emin olun! Eşinize zaman ayırmanız ve dikkatinizi vermeniz, evliliğinizde romantizmin önemini yeniden alevlendirebilir. İşte birkaç ipucu:

1. Tutkuyla öpün – Öpüşmek çok eğlenceli ve bir zorunluluktur. Derin öpücüklerle kendinizi şımartın.

2. Seks için zaman ayırın – Evlilikte romantizm bağlılık ve öncelik gerektirir. Seks için zaman planlamak kıvılcımı canlı tutmanın bir başka harika yoludur. Elbette haftalık randevulara veya aylık kaçamaklara gitmek de birbirinizle vakit geçirmenin özel bir yoludur.

3. Eşinizin romantik ihtiyaçlarını karşılayın – Partnerinizin romantik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, onun bakış açısını anlamayı gerektirir. Erkekler çoğunlukla fiziksel yakınlığa odaklanır ve kadınlar romantikliği farklı şekillerde sever. Eşinizi memnun edecek şeyler yapmaya çalışın, muhtemelen onlar da sizin için aynısını yapacaklardır!

İşte günlük yaşamınıza kolayca dahil edebileceğiniz bazı romantik fikirler: