Farklı kültürde evlilik: Karşılaşabileceğiniz zorluklar ve 6 tavsiye

Kültürlerarası bir evlilik danışmanı olarak, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli düğün gelenekleri aracılığıyla kültürler arası evliliklerin güzelliğine ve karmaşıklığına ilk elden tanık oldum.

Evlilikte kültürel farklılıkların üstesinden gelmek bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu anlayış, saygı ve uzlaşma ile ilgilidir. İstatistikler, ABD'deki evli hanelerin beşte birinde en az bir yabancı partnerin bulunması nedeniyle uluslararası evliliklerin yükselişte olduğunu gösteriyor.

Bu makalede, birbirlerinin geleneklerini ve düğün töreni geleneklerini kabul ederek, uyumlu ve zenginleştirici bir bağ geliştirerek dünyanın dört bir yanından düğün geleneklerini benimsemeye yönelik pratik stratejileri keşfedeceğiz.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR KÜLTÜRLERARASI EVLİLİKLERİ NASIL ETKİLER?

Dünyanın dört bir yanındaki düğün geleneklerini takip etmek ve kültürel farklılıkları deneyimlemek, kültürlerarası evliliği önemli ölçüde etkileyebilir ve ilişkinin dinamiklerini çeşitli şekillerde şekillendirebilir.

Bu etkileri kavramak, dengeli ve ödüllendirici çok kültürlü bir ilişki geliştirmek için çok önemlidir. İşte kültürel farklılıkların devreye girebileceği bazı önemli alanlar:

İletişim stilleri

ABD gibi birçok Batı kültüründe doğrudan iletişime değer verilebilir. Dünyanın her yerindeki düğün gelenekleri söz konusu olduğunda bile insanların düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade etmeleri teşvik ediliyor.

Öte yandan, Japonya gibi birçok Doğu kültüründe dolaylı iletişim, sözlü olmayan ipuçlarına ve bağlama vurgu yapılarak daha yaygın olabilir. Bir Amerikalı, Japon partnerinin dolaylı iletişimini kaçamaklık olarak yorumlarsa yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir.

Aile değerleri ve rolleri

Birçok Latin Amerika ve Asya kültüründe geniş aile, evlilik yaşamında önemli bir rol oynar. Kararlar genellikle kolektif olarak alınır ve yaşlılara büyük saygı gösterilir.

Bunun aksine, birçok Batı kültüründe çekirdek aile daha çok vurgulanmakta ve bireysel özerkliğe değer verilmektedir.

Örneğin, güçlü aile bağları olan bir ülkeden gelen bekar Ukraynalı kadınlar, gelecekteki eşlerinin geniş aileleriyle yoğun bir şekilde ilgilenmesini bekleyebilirler ki bu, daha bireyselci bir yaklaşıma sahip Batı kültüründen gelen bir erkek için zorlayıcı olabilir.

Çocuk yetiştirme uygulamaları

Evliliğinizde dünyanın dört bir yanından gelen düğün geleneklerinin olması ve farklı bir kültürle evlenmeniz, ebeveynlik ve eğitim konusunda çelişkili inançlara yol açabilir; bu da açıkça ve saygılı bir şekilde ele alınmadığı takdirde çatışmalara neden olabilir. Farklı kültürlerdeki evlilikler çocuk yetiştirme konusunda farklı görüşlere sahiptir.

Bazı İskandinav ülkelerinde açık havada oyun oynama ve çocuk yetiştirmede kendine güvenme konusuna güçlü bir vurgu yapılıyor. Bunun aksine, bazı Asya ülkelerinde eğitim ve akademik başarıya genellikle öncelik verilmektedir. Yani farklı geçmişlere sahip bir çift, çocuklarının eğitim ve gelişimine yönelik en iyi yaklaşım konusunda anlaşamayabilir.

Dini inançlar

Dünya çapında geleneksel düğünler inanç ve bakış açıları açısından geniş farklılıklar göstermektedir.

Kültürlerarası evliliklerde partnerler farklı dini kökenden geliyorsa ve dünyanın dört bir yanından düğün geleneklerini içeriyorsa, bu onların dünya görüşlerini, ritüellerini ve hatta yemek zamanı geleneklerini etkileyebilir.

ABD'li bir hristiyan ile Orta Doğu'daki ülkelerden bir müslüman evlilik hayatlarında, dini ritüellerin farklılıkları sebebiyle şaşkınlık yaşayabilirler.

Vejetaryenliğin yaygın olduğu Hindistan'dan biriyle ve et yemeklerinin beslenmenin temel bir parçası olduğu Doğu Avrupa'dan biriyle kültürler arası bir ilişki düşünün. Bu, yemek planlaması ve dışarıda yemek yeme konusunda anlaşmazlıklara yol açabilir.

Kutlamalar ve tatiller

Dünyanın dört bir yanından gelen düğün gelenekleri ile dünyanın dört bir yanındaki düğün ritüelleri birbirine oldukça zıt olabiliyor. Her kültürün kendine özgü kutlamaları ve tatilleri vardır. Hangilerinin gözlemleneceğine ve bunların nasıl kutlanacağına karar vermek zor olabilir.

Örneğin, Şükran Günü'nün Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan önemli bir tatil olduğu ABD'den bir kişi, Şükran Günü'nün geleneksel olarak kutlanmadığı Avustralya'dan biriyle evlenebilir.

Bu farklılık, Şükran Günü'nün ortak yaşamlarına dahil edilip edilmeyeceği ve eğer öyleyse, her iki partner için de bunun nasıl anlamlı hale getirileceği konusunda tartışmalara yol açabilir.

Bu zorluklara rağmen evlilikteki kültürel farklılıklar da çiftleri zenginleştirebilir, karşılıklı öğrenme ve gelişme fırsatları sunabilir.

Kültürel çeşitliliği benimsemeye yönelik pratik stratejiler nelerdir?

Kültürlerarası çiftlerde dünyanın dört bir yanındaki düğün gelenekleri aracılığıyla kültürel çeşitliliği kucaklamak sabır, anlayış ve öğrenme ve uyum sağlama isteği gerektirir. İşte size yardımcı olabilecek bazı ilişki tavsiyeleri:

Açık ve dürüst iletişim: Kültürel normlarınızı, geleneklerinizi ve beklentilerinizi açıkça tartışın. Partnerinizin kültürel uygulamalarınızı bildiğini veya anladığını varsaymayın. Partnerinizin rahatsız olduğu bazı kültürel rutinler veya gelenekler olabilir. Bu sınırlara saygı gösterin ve bir uzlaşma bulmak için birlikte çalışın.

Kendinizi eğitin: Partnerinizin kültürü hakkında bilgi edinmek için inisiyatif kullanın. Kitap okuyun, belgesel izleyin, hatta gerekirse dil dersleri alın. Soru sorun, ilgi gösterin ve eleştirmek yerine anlamaya çalışın. Bu, partnerinizin mirasına saygı ve ilgi gösterir.

Birbirinizin topluluklarıyla etkileşime geçin: Mümkünse birbirinizin kültürel topluluklarına katılın. Birlikte kültürel etkinliklere, festivallere veya topluluk toplantılarına katılın. Bu, partnerinizin kültürel bağlamının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayabilir. Ayrıca benzer zorluklarla mücadele eden diğer çiftlerle bağlantı kurmak destek, anlayış ve pratik tavsiyeler sağlayabilir.

Profesyonel yardım alın: Eğer kültürel farklılıklar ailede ciddi çatışmalara neden oluyorsa, ilişki terapisi almaktan çekinmeyin. Tarafsız bir bakış açısı sunan terapi, kişisel gelişimi ve ilişki gelişimini destekler, karşılıklı saygı ve anlayışı teşvik eder.

Ortak zemin oluşturun: Kültürel farklılıklarınıza rağmen sizi birleştirmeye yardımcı olabilecek ortak değerleri ve ilgi alanlarını bulun. Bu, geleceğe yönelik ortak hedefler, ortak hobiler veya aile ve ilişkilerle ilgili ortak değerler olabilir. İlişkinize özgü yeni gelenekler yaratmak, bireysel geleneklerinizi birleştirmenin ve harmanlamanın da güçlü bir yolu olabilir.

Sevginizi ve takdirinizi düzenli olarak ifade edin: Düzenli sözlü ifadeler, birlikte kaliteli zaman geçirmek, küçük şefkat jestleri, hizmet eylemleri ve partnerinizin kültürünü kutlamak, hepsi sevginin güçlü ifadeleridir. Partnerinizi aktif olarak dinlemek ve zor zamanlarda onun yanında durmak aynı zamanda ona olan derin takdirinizi de gösterebilir.

Unutmayın, her ilişkinin kendine özgü zorlukları vardır ve kültürlerarası ilişkiler de farklı değildir. Önemli olan bu zorluklara açık fikirli ve sevgi dolu bir kalple yaklaşmaktır.