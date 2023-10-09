İlişki uzmanlarına göre ilk buluşmada sorulacak en iyi 15 soru

Sevgili adayınız ile bir partide ya da bir arkadaşınız aracılığıyla tanışmış olsanız bile, onların kişilikleri hakkında hala pek bir şey bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir konuşmayı nasıl yürüteceğinizi düşünmek tamamen size korkutucu gelebilir. Ancak endişelenmek yerine, bunu yeni biri hakkında bilgi edinme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Terapist ve ilişki uzmanı olan Courtney Tracy, "açık uçlu sorular karşınızdaki kişinin gerçek, özgün benliğini ifade etmesine olanak tanıyor.'' diyor. Yani karşınızdakinin gerçekte kim olduğunu anlamanın en iyi yolunun bu olduğunu söylüyor.

Peki, ilk buluşmada tam olarak ne sormalısınız? Çift ve evlilik danışmanı olan LPCC Victoria Riordan, "Bunları kategorilere ayırdım: Değerleriniz, hayattaki genel hedefleriniz ve kişiliğiniz açısından uyumlu olup olmadığınızı görmek için sorular ve bir ilişkide ihtiyaç duyulan becerilere sahip olup olmadığınızı görmek için sorular."

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? İlk buluşmada sorabileceğiniz uzman onaylı 15 soru...

İLK BULUŞMADA SORACAĞINIZ 10 SORU

1. Benimle çıkmakla ilgilenmene ne sebep oldu?

Sizin hakkınızda karşınızdakinin dikkatini çeken şeyin ne olduğunu anlayarak (ister profilinizde paylaştığınız bir şey olsun, ister tanıştığınız kafede rastgele bir şey olsun), onların ilgisini neyin çektiğini daha iyi öğrenebilirsiniz. Bu soru aynı zamanda biraz çapkın bir sorudur ve randevunuzun başlangıcında güzel bir kıvılcımı ateşleyebilir.

2. Aradığın şey ne?

Bu sorunun amacı flört hedeflerinizin uyumlu olup olmadığını ölçmektir. Schwartz, "İster sıradan bir takılma ister bir hayat arkadaşı arıyor olun, yanıtları size ne aradıkları konusunda bir ipucu verecektir" diyor. Bu bilgi, özellikle başkalarıyla birkaç sonuçsuz randevuya çıkıp çıkmadığınızı bilmek açısından faydalıdır. Flört hedefleriniz konusunda açık sözlü olmaktan korkmayın; bu zaman kazandırır.

3. Sizin için önemli olan nedir?

“'Hobileriniz neler?' gibi çok spesifik sorular sormak, karşınızdaki kişiyi istemeden de olsa izole edebilir. Belki hobileri yoktur. Schwartz, "Başlangıçta, diğer kişinin değerlerine yönelik her soru faydalıdır" diye ekliyor.

4. Son zamanlardaki büyük siyasi olayları düşündüğünde dikkatinizi çeken bir şey var mı?

Bu soruyla dünyaya bakış açınızla uyumlu olup olmadığınızı göreceksiniz.

5. İş-yaşam dengeniz nasıl görünüyor?

Riordan, "Bu sorunun, sağlıklı bir ilişki içinde olma becerilerine sahip olup olmadıklarını anlamakla çok ilgisi var" diyor. Bir ilişkiye zaman ayırmaya istekliler mi? İş için önemli sosyal etkinlikleri erteliyorlar mı? Çünkü ofiste geç saatlere kadar takıldıkları için randevularını sürekli olarak iptal eden veya işini sizden önce koyan biriyle birlikte olmak istemezsiniz.

6. Bir hafta izinli olsaydınız ne yapardınız?

Schwartz, "Bu size boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlandıkları ve en çok neye değer verdikleri hakkında bir fikir verir" diyor.

Belki seyahat tutkusu vardır ve diğer kültürleri öğrenmekle ilgileniyodur, bu yüzden bu süre zarfında bir gezi rezervasyonu yapabilir. Ya da belki evde dinlenmeyi ve köpekleriyle vakit geçirmeyi tercih edebilir.

7. Sağlıklı bir ilişki için neyin önemli olduğunu düşünüyorsun?

Ciddi bir ilişki arıyorsanız, bu harika bir soru-cevap. Riordan, "Değerlerinizin ne olduğunu bilmek ve bu belirli değerleri sormak, birini nasıl tanıyacağınızdır" diyor. İlk buluşmayı ikinciyi isteyip istemediğinize dair net bir cevapla bitirmek istiyorsunuz. Örneğin, sağlıklı iletişime değer veriyorsanız, partnerinizin bir tartışmanın ardından sizinle oturup bilgi verecek türden bir kişi olup olmadığını, yoksa bunun yerine hiçbir şey olmamış gibi konuyu geçiştirip yoluna devam edeceğini bilmek isteyeceksiniz.

8. Geçmiş ilişkilerinde senin de bir hatan var mıydı?

Bu sorunun cevabı size şunu söylüyor: “Bu kişi düşünüyor mu ve bu kişi kendisini nasıl sorumlu tutuyor?” Eğer suçu başkalarına atarak cevap verirlerse bu bir tehlike işaretidir." Potansiyel olarak toksik özellikleri taradığınızdan ve sağlıklı olanları aradığınızdan emin olun; aksi takdirde kendinizi sakinleşirken bulacaksınız.