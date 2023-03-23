Ondan hoşlanıyor muyum? Bir dakikada cevabını ortaya çıkaracak 12 kolay soru!

Bazen zihnimiz vücudumuza acımasız oyunlar oynar. Bütün bir ayı birisine yaltaklanarak geçiriyoruz, sadece bir gün uyanıyoruz ve onlardan hiç hoşlanmadığımızı anlıyoruz. Birinden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığınızı, varlığı kalbinizin atmasına neden olduğunda söylemek gerçekten zor olabilir. İlk başta öyle görünebilir, ancak onlara karşı gerçek hislerinizi fark etmek zor olabilir ya da bu sadece bir gün uyanıp unutacağınız saçma bir aşksa. Bu nedenle, kendinize soruyor olabileceğiniz "Ondan hoşlanıyor muyum, hoşlanmıyor muyum?" sorusuna karar vermenize yardımcı olacak soruları bir araya getirdik.

Onu sevdiğinizi veya sevmediğinizi gösteren işaretler

Duygular çok karmaşık bir konudur. Duygularınızı kolayca işaret edip "Evet, bunun ne olduğunu biliyorum" diyebileceğinizi düşünürsünüz. Ama gerçek pek öyle değil. Birinden hoşlandığınızı düşündüğünüzde, duygularınızın romantizm içermeyen pek çok başka açıklaması olabilir. Belki kendini yalnız hissediyorsun, belki eski sevgiline geri dönmek istiyorsun ya da belki miden bulanıyor. Bir erkekten hoşlanıp hoşlanmadığınızdan emin değilseniz veya sadece belirli birinden hoşlanmak istiyorsanız , onun fikrini, aslında ondan hoşlandığınızdan daha çok sevdiğinize dair bu ipuçlarını okuyun.

1. Kalbinizi çarpmaz

Ona baktığınızda ve kalbiniz hareketsiz kaldığında, bu vücudunuzun "Hayır, o o değil" demesidir. Gerçekten hoşlandığın bir adam kalbini şarkı söyleyip dans ettirirdi. Sizi fiziksel olarak heyecanlandırmayan biriyle yetinmeyin.

2. Onu pek düşünmüyorsunuz

Birine gerçekten, ciddi bir şekilde aşık olduğumuzda, tek düşündüğümüz şey onlar oluyor. Gündüz, gece, okulda, işte, arkadaşların ve ailenin yanında, onları aklımızdan çıkaramıyoruz!

3. Ailene ondan bahsetmiyorsun

Ailenize yakınsanız, muhtemelen onlara hayatınızdaki heyecan verici şeyleri anlatırsınız. Ama onlara bu aşktan bahsetmezsen, bunun nedeni derinlerde bir yerde, bu kişiden gerçekten hoşlanmadığını biliyorsun ve ailenin zamanını boşa harcamanın bir anlamı yok.

4. Sonucu umursamayacağınızı bilirsiniz

Aslında bu "aşıklığa" bir randevuda sormak konusunda o kadar endişeli değilsiniz çünkü hayır deseler o kadar da rahatsız olmazsınız. Oysa ondan gerçekten hoşlansaydın, reddedilmekten korkardın.

5. Sana mesaj attığı zaman heyecanlanmıyorsun

"Oh, bak, bana mesaj attı... meh, birazdan cevap vereceğim." Bu sana aşık olan birine benziyor mu? Onunla konuşmaktan heyecan duymuyorsan, neden kendine "Ondan hoşlanıyor muyum?" diye soruyorsun?

6. En çekici özelliği parası

Sırf parasının tadına bakmak istediğin için kendini birini sevmeye zorlayamazsın. Bu kişiyle çıkmaya başlarsan, sadece onu kullanıyor olacaksın, bu yüzden ikinizin de zamanını boşa harcamayın.

7. Coşkusu sizi tedirgin ediyor

Belki ondan hoşlanıyorsun, ama bağlanma problemlerin var ve onun coşkusu seni korkutuyor.

8. Düşündüğünüzde aslında ondan o kadar da etkilenmiyorsunuz.

Ya görünüşü ya da kişiliği. Belki fiziksel olarak harika görünüyor, ama kişiliğini sıkıcı veya sinir bozucu buluyorsunuz. Ya da belki onun tanıdığın en komik adam olduğunu düşünüyorsun ama göze hoş gelen biri olmadığını düşünüyorsun. Her iki durumda da, seni tam çekimden alıkoyan bir yanı varsa, bu ondan hoşlanmadığın anlamına gelir.

9. Onu geleceğinizde görmüyorsunuz

Birine aşık olduğumuzda, hemen onunla bir hayat hayal etmeye başlarız. Arkadaşlarımızı, "Çocuklarımız nasıl görünürdü?" gibi sonu gelmez sorularla kızdırırız. Kendinizi onun soyadını alırken hayal edemiyorsanız veya çocuklarınızın nasıl görüneceğini hayal edemiyorsanız, gerçekten ondan hoşlanmıyorsunuz demektir.

10. Kişisel detayları hatırlamıyorsunuz

Sana annesinin adını ve büyüdüğü şehri söylediğini biliyorsun ama ne olduklarını hatırlayamazsın. Belki de sana gösterdiği ilgiyi ondan daha çok seviyorsundur.

11. Kendi sorunlarınızı çözmeniz gerekiyor

Bir ilişkiye girmeden önce üzerinde çalışmanız gereken şeyler olduğunun farkındaysanız, belki de bu adamın fikrini adamın kendisinden daha çok seviyorsunuzdur. Bu sorunlar, bağlılık sorunları, aile sorunları veya iş hayatınızdaki stresi içerebilir.

12. Hala uygulamalardasınız

Bu adamdan gerçekten hoşlansaydın, orada kim olduğuna bakma zahmetine girmezdin çünkü onun o olduğuna ikna olmuşsundur. Ama hala flört uygulamalarında geziniyor ve diğer erkeklerle konuşuyorsan, o zaman bu adam kendine "Ondan hoşlanıyor muyum?" diye soruyorsun. ilgi listenizde açıkça çok yüksek değil.