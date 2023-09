Zorlama bir ilişkinin içinde olduğunuzu gösteren 12 işaret

İlişkilerde sağlıklı bir perspektif geliştirme yolunda atılacak önemli adımlar vardır. Eğer ilişkinizi zorluyorsanız ve doğru yolu bulma konusunda belirsizlik yaşıyorsanız, size rehberlik edecek işaretleri kaçırmamalısınız.

ZORLAMA BİR İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUNUZU GÖSTEREN 12 İŞARET

1) Bir ilişkiyi o kişiden istediğinizden daha çok istiyorsunuz

Uzun süredir bir ilişki umuyorsanız, birleşme konusunda baskı hissediyorsanız veya yalnız hissetmekten bıktıysanız, bu kişiden çok ilişki kurma fikrine aşık olabilirsiniz. O kişiyi istemekle ilişkiyi istemek arasında karar vermek için bu kişiyle arkadaş olup olmayacağınızı düşünün. Platonik olsa ya da ilişki bir seçenek olmasa bile onların yanında olmak ister miydiniz? Hala onlarla birlikte olmak ister misin, yoksa daha uygun birine mi geçersin?

Bu kişiyle yalnızca uygun koşullar nedeniyle veya bir ilişki istediğiniz için birlikteyseniz, büyük olasılıkla o kişiden çok bir ilişki içinde olmaya aşıksınızdır.

2) Her davranışınızı çok fazla düşünüyorsunuz

Kıvılcım olsun ya da olmasın, sizi boğan, kendinizi sansürlemeniz gerektiğini hissettiren ya da sözleriniz ve eylemleriniz üzerinde fazla düşünmenize neden olan biriyle birlikteyseniz, bu doğru bir ortaklık değildir.

Bir "kıvılcım" olsa bile bu, sevgilinizle sizin sansürlenmiş versiyonunuz arasındaki kimyadır. İlişkinin yürümesi yumurta kabukları üzerinde yürümenize bağlıysa, zamanınızı boşa harcamaya değmez.

3) Tartışmalardan sonra ilişki düzelmiyor

Bir kıvılcımın ve gerçek aşkın mükemmel anlaştığımız biriyle tutkulu bir ilişki anlamına geldiğini sanabiliriz. Çünkü bize öyle öğretilmiştir (The Notebook filmi gibi!). Tartışmak yanlış ya da kötü bir şey olmayabilir ama bazen; bir kavga ya da hata, dışarıda daha iyi birinin olduğu anlamına gelmelidir.

Ancak uyumluluk ve ilişki başarısı, aynı fikirde olup olmamanıza değil, anlaşmazlıklardan nasıl kurtulduğunuza bağlıdır. Mükemmel eşiniz kim olursa olsun, o bir robot değil, bu yüzden ikinizin de hata yapacağını, kötü günlerin geleceğini ve tartışmalar olacağını unutmayın.

Sevgilinizin bu anlara nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Sizi dinliyorlar mı, etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar mı ve aynı hatayı tekrar yapıyorlar mı? Haklı olmaya mı yoksa ilişkiye mi daha çok önem veriyorsunuz? Eğer yakınlığınız tartışmalardan sonra eski haline dönmüyorsa, bir şeyleri zorluyor olabilirsiniz.

4) Toplum içinde başbaşa olduğunuzdan daha şefkatlidir

Her insan ve her ilişki farklıdır. Belki ilişkinizi Instagram'da yayınlamanın sevimsiz olduğunu düşünüyorsunuz ve arkadaşlarınızın önünde öpüşmekten utanıyorsunuz ya da belki de tüm dünyanın ne kadar mutlu olduğunuzu bilmesini istiyorsunuz. Her iki durumda da utanılacak bir şey yok, ancak ikiniz de halka açık olarak gösterdiğiniz sevgiyi, baş başa da gösterebiliyor olmalısınız.

Arkadaşlarınızın önünde yakın davranmak ya da sevginizi tüm sosyal medyada sergilemek yerine, birbirinizle herkesin önünde dalga geçebilir, birbirinizin başarıları hakkında övünebilir ve belki kimsenin bakmadığını düşündüğünüzde birbirinize bir öpücük kondurabilirsiniz.

Eğer sevginiz özel olmaktan çok halka açıksa (her ikiniz için de), ilişkiniz hislerden çok bir şeyi kanıtlamakla ilgili olabilir.

5) Onlarla ilgili bazı şeylerin değişeceğini umuyorsunuz

Eğer kendinizi, “bu kişi … olsaydı mükemmel olurdu” ya da “… ile harika bir ilişkimiz olurdu” gibi düşüncelerin içinde buluyorsanız, içinde bulunduğunuz ilişki çok da uzun sürmeyecek.

Her zaman aynı değerlere, inançlara ve tutumlara sahip olmanıza gerek yoktur, ancak en azından farklılıklarınızı anlamalı, saygı duymalı ve takdir etmelisiniz. Onları sevmek için onları değiştirmek zorunda kalmamalısınız.

Aynı zamanda, kendinizi partnerinizin dış görünüşünü beğenmezken bulursanız, bir saç ya da stil değişiminin bunu değiştirmeyeceğini bilin. Fiziksel çekim, bedenlerinizin nasıl bağlandığıyla ilgilidir ve onlara karşı manyetik bir çekim ve değişken faktörlere bağlı olmayan bir çekim duymalısınız.

6) Onlara güvenmiyorsunuz

Karşı tarafın sadakatini sorgulamak en büyük tehlike işaretidir (kadınların sezgileri genellikle doğrudur). Eğer sadık kalma konusunda onlara güvenmiyorsanız, kesinlikle sizin için doğru değil.

Aynı zamanda onlara başka şekillerde güvenmek de oldukça önemlidir. Eğer birlikte olmaya değer biriyse, onun görüşlerine güvenecek, katkılarına değer verecek ve kim olduklarına inanacaksınız. Onların dürüstlüğüne inanacaksınız ve dürüstlüklerini sorgulamayacaksınz.

Arayacaklarını söylediklerinde ararlar ve ayrı kaldığınızda kendinizi güvende hissetmenizi sağlarlar. Bir kıvılcım çekime bağlıdır evet, ama aynı zamanda fiziksel olarak birlikte olmadığınızda aranızdaki bağlantıyla da ilgilidir.

7) İlgileniyormuş gibi yapıyorsunuz (ya da tam tersi)

Siz ve eşinizin muhtemelen birçok farklı ilgi alanınız var – bu aslında oldukça eğlenceli bir şey. Onların tutkuları veya hobileriyle her zaman ilgilenmiyor olabilirsiniz, ancak daha fazlasını öğrenmek ve onların ilgilerini bilmek istemelisiniz çünkü bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz.

Sevdiğiniz her şeyi sevmek zorunda değiller, ama istediğinizde o hobi hakkında konuşmak istemeliler. Gününüz hakkında konuştuğunuzda gözleriniz parlamıyorsa veya yeni hobileri hakkında soru sormayı umursamıyorsanız, kıvılcım orada olmayabilir.

8) Onlarla bir hayat hayal edebiliyorsunuz ama bu sizi heyecanlandırmıyor

Birlikte bir hayat hayal edebiliyor olmanız her zaman bu kişinin sizin için doğru olduğu anlamına gelmez. Bu kişiyle bir ilişkinin, bir yuvaya sahip olmanın, bir aile kurmanın ya da yaşlanmanın nasıl bir şey olduğunu düşündüğünüzde, hayali mi daha heyecan vericidir, yoksa hepsini gerçekten yapmak mı?

“Hayatının geri kalanını biriyle geçirmek istediğini anladığında, hayatının geri kalanının bir an önce başlamasını istersin” lafı klişe ama doğrudur. Onlarla geçireceğiniz bir ömür için heyecanlı olmalısınız. Eğer kıvılcım oradaysa, sonraki her adımı sabırsızlıkla bekleyecek ve kendinizi 80 yaşında mutlu bir şekilde birlikte hayal edebileceksiniz.

9) İyi bir arkadaşlığınız yok

Eğer gülmüyor, şakalaşmıyor ve hatta romantik olmayan vakitlerin bile tadını çıkarmıyorsanız (alışveriş yapmak, evi temizlemek ya da köpeği gezdirmek gibi), "kıvılcımınız" sadece fiziksel kimyaya ya da ilişkinin yeniliğine dayalı bir yanılsama olabilir.

En iyi arkadaşlıklar, sizi sebepsiz yere aptal yerine koyan, güldüren arkadaşlıklar değil mi? Eğer hayatını birisiyle geçireceksen, bu aynı zamanda şimdiye kadar sahip olduğun en iyi arkadaşlık olmalıdır. Partneriniz en aptal halinizi ortaya çıkarmalı çünkü işler zorlaştığında, sıkıcı ya da sıradanlaştığında sizi güldüreceklerini bilirsiniz.

10) Sadece belirli ortamlarda onlar hakkında iyi hissedersiniz

Belki siz onu arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirmekten keyif alıyorsunuz, ancak partneriniz ailenizin yanındayken uyum sağlayamadığı için sürekli çekiniyorsunuz. Veya belki de randevu gecelerinde onu sevdiğinizi düşünüyorsunuz ama toplum içinde birlikte olmaya dayanamıyorsunuz ve bazı gruplara sokmaktan çekiniyorsunuz.

Kendinizi iyi hissettiğiniz anlar yerine, iyi hissetmediğiniz zamanlara odaklanmayı deneyin. Onlara karşı hisleriniz bazı ortamlarda güçlü, bazılarında ise eksikse, kıvılcım yalnızca dış etkenlere dayalı bir yanılsamadır.

11) Kendinizi güvende veya saygı duyulduğunu hissetmiyorsunuz

Çoğu zaman “bir kıvılcımı” birçok başka duyguyla karıştırırız. Rahatlık, bağımlılık ve tutku sıklıkla aşk sanılan ama yanıldığımız duygulardır. Aşk bağımlılık yaratabiliyor olsa da, gerçek bağımlılık ile aşktaki bağımlılık arasındaki fark; sağlıklı aşkta aynı zamanda saygı, güven ve sadakatin de olmasıdır.

Aynı şekilde rahat bir aşk ile rahatlık uğruna bir aşk arasındaki fark da güvenlik hissidir. Rahat bir sevgiyle ne olursa olsun emniyette ve güvende hissedeceksiniz. Fakat eğer rahatlık uğruna bir ilişki içindeyseniz, onlarla birlikte olmadığınızda, onlara ya da ilişkiye olan güven eksikliğinden dolayı kendinizi rahatsız hissedersiniz. Aşkın nasıl bir his olduğunu anlayın ve onu başka hiçbir şeyle karıştırmayın.

12) Aynı düşünce yapısında değilsiniz

"Kimyanın" gerçekte ne anlama geldiğine dair kafa karıştırıcı tanımlar vardır, ancak gerçek şu ki bir kıvılcıma sahip olmak bazen aynı düşünce yapısında olmak anlamına da gelir: mizah, samimiyet, değerler ve ilişkiden ne beklediğiniz konusunda.

Eğer ortada gerçek bir kıvılcım varsa, bu zaman geçince de devam edecek, kıvılcımın orada olup olmadığını sorgulamanıza gerek kalmayacak çünkü ikiniz de bunu bileceksiniz. Yani eğer bir şeyler size "yanlış" geliyorsa, bunun nedeni öyle olmasıdır.