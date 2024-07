‘Bay Doğru’yu nasıl tanırız? Dikkat edilmesi gerekenler

Elele dergisi 2024 yılı Mayıs-Haziran sayısında yer almaktadır...

Hazırlayan: Baran Alışkan

Seçimler yapmak, oy pusulasını katlamak ve sandığa atmak, ardından ekranın neredeyse yarısını kaplayan renkli grafiklerle sonuçları takip etmekten garip bir keyif alıyoruz. Yanılıyor muyuz? Neredeyse seçimsiz bir dönem yaşamadığımızı göz önünde bulundurursak; aşk hayatımızda hala yanlış seçimler yapmamız trajik. Yine de endişelenmeyin. Çünkü toksik ilişkilerden, kötü çocuklardan ve mutsuzluk sarmalından kaçış planımız hazır. Bu yolun sonunda ‘Bay Doğru’ ve “sonsuza kadar mutlu yaşadılar” sözleri olacak…

Çatışma, bir hikayenin kurgusunda yer alan en can alıcı unsurlardan biri. Zorluklar, tartışmalar ve çatışmalar bir aşkta olmaması gerekenlerden değildir. Ama sağlıklı bir ilişkinin can suyu da değildir. Dolayısıyla toksik sevgiliniz, yani muhtemelen artık eski sevgilinizin manipülasyonlarıyla vedalaşırken gerçek bir aşkın ve mutluluğun lezzetli hissiyle tanışmaya neredeyse hazırsınız. Zamanı geldi. Bugünlerde kötü çocukların tam zıt kutbunda, kalp atışlarımızın odağında yer alan ‘Bay Doğru’lar var. Onlar güven veren, nazik, sevecen, uyumlu, mutlu ve tatmin edici hislerle sizi sarmalayan kişiler. Her zaman sizin için orada olacağını bildiğiniz, sağlıklı iletişim kurabilen, ilişkiyi sürdürmeye açıkça niyetli ve tüm bunları basitçe hayatınızın gerçeğine dönüştürebilen romantik yeteneklere sahipler. Aslında tüm bunlar sağlıklı bir ilişkinin ve ideal bir aşkın olması gerekenleri. Elbette biz kaostan beslenmiyor olsaydık, daha önce keşfedebilirdik. Bay Doğru, artık kötü çocukların ve eski sevgililerin gölgesinden çıkarken, onları ilk bakışta fark etmenin ve mümkünse kaçırmamanın peşindeyiz.

‘GOLDEN RETRIEVER’ SEVGİLİLER

Pozitif duyguları harekete geçiren, neşeli ve enerjisiyle çevresindeki herkesi etkileyen bir sevgiliyi mutlaka hak ediyorsunuz. Elbette toksik olmadığınızın garantisini verebiliyorsanız. (Dürüst olabilir misiniz?) Böylesi aşklar ve sevgililer aslında tarihin başından bu yana var. Yine de kötü çocuklar, karşı konulamaz cazibesiyle onları biraz gölgede bırakıyordu, kabul edelim. Popüler kültürün modern simgesi Taylor Swift’i, sporcu Travis Kelce ile gördüğümüz anda onun ‘Bay Doğru’ olduğunu anlamıştık. Taylor’ı ilişkide böylesi mutlu görmek şüphesiz Travis’in alametifarikası. Aslında ‘Bay Doğru’ bizim tanımımız, zira ‘golden retriever boyfriend’ olarak isimlendirilen bir ilişki trendi olarak kabul görüyor. Golden retriever köpekler; doğal olarak yaydıkları enerji, insan dostlarıyla kurdukları sevgi dolu ilişki, sadakati, neşesi ve uyumlarıyla ideal bir ilişkinin tarafı gibi… Bay Doğru da destekleyici, dengeli, uyumlu ve sevgi dolu sevgililer olarak aşkı, golden retriever yöntemiyle mükemmel hale getiriyor. İhtiyaç duyduğumuz büyük bir aydınlanma yaşıyoruz, değil mi?

“İYİ ADAMLAR HEP KAPILDI” MI?

Bahar’daki Timur, Kızılcık Şerbeti’ndeki Fatih, Çocuklar Duymasın’daki Haluk ve benzer diğer karakterler, sosyal medyanın büyüsüne kapılanlar, değişken ruh hallerine sahip olanlar, sonradan dönüşenler ve diğer tüm kötü deneyimlere son vermenin zamanı. Artık daha az drama ve mutlu sonlara doğru yürümenin sırası. Dolayısıyla Evren Hoca, Giray Şifacıgil veya Light Selami gibi figürler, diğerleri tarafından alay edilecek bir profilden çok daha uzakta ‘Bay Doğru’ kategorisinde kıymeti henüz anlaşılanlar arasında. Fakat bazıları hala görünmezlik pelerininin altında olabilir. Onları görmek için radarınızı açmalısınız. Geçtiğimiz günlerde Boğaz manzaralı bir yürüyüş sırasında “iyi adamlar hep kapıldı” serzenişiyle kötü deneyimlere üzüldüğümüz ve yeni ihtimallere umutla bakmayı dilediğimiz bir konuşmanın tam ortasındaydık. Şimdi, Bay Doğru’nun yakında geleceğine bir işaret olabilir, biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

BİRİNE BENZETİYORUM AMA…

‘Golden retriever’ların olumlu özelliklerini referans alan trende yine de biraz şüpheyle yaklaşıyoruz. Sevgi dolu ve nazik bir ilişki bir etikete ihtiyaç duyar mı? (Bunu biraz düşünelim.) TikTok’un literatürümüze kattığı bu tanımlama sayesinde birçok kişi sevgililerini, karakteristik özellikleri nedeniyle köpek ırklarına benzetmeyi sürdürüyor. Eğlenceli Fransız bulldog’lar, yeni insanlara güvensiz ama kendi alanında arkadaş canlısı Alman kurtları, gürültülü ve karizmatik Husky’ler gibi… Biraz düşündüğümüzde bazı benzerlikler olduğunu fark ediyoruz. Yeni bir aydınlanma daha!

SONSUZA KADAR MUTLU

Çöpçatanlık uygulamaları, sosyal medyanın sahte beğenileri ve mesajları, kalabalık partiler ve muhtemel partnerler arasında savrulduğumuz bir gerçek. Endişe yaratan, güvensiz hissettiren profiller ve şüpheli ihtimallerini geride bırakmak için harekete geçebiliriz. Küçük bir hatırlama, ‘golden retriever’ benzetmesinin, ‘Bay Doğru’ seksapalitesini etkilemesine izin vermeyin. Hem sevimli hem de seksi olmak mümkün. Hem belki de altın oran budur. Bu sırada sıklıkla yakın çevremizdeki beyaz atlı prensi fark etmediğimiz, görmezden geldiğimiz ihtimalini de hatırlatalım. Tıpkı Bahar’ın, Evren Hoca’yı henüz görmediği gibi. Zamanı geldiğinde, her şey rayına oturduğunda, gözlerinizi açtığınızda kendi doğru partnerinizle sonsuza kadar mutlu olacağınız o hikaye yazılacak… Siz yine de adaylardan mümkünse referans isteyebilir, hatta öz geçmişini kontrol edebilirsiniz. Doğru CV’lerle aşk görüşmenizde başarılar!

Bugünlerde kötü çocukların tam zıt kutbunda ve kalp atışlarımızın odağında; güven veren, nazik, sevecen, uyumlu, mutlu ve tatmin edici hislerle sizi sarmalayacak Bay Doğru’lar var.

