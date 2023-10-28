Acun Ilıcalı'dan eski Survivor yarışmacısına sert sözler: Nankör insan sevmem

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı’nın Youtube kanalına konuk oldu. Nur Tuğba Namlı’nın “Survivor’a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?” sorusuna üzerine bir itirafta bulundu.

"ÇOCUĞU BİZ ÜNLÜ YAPTIK"

Nur Tuğba Namlı’nın sorusuna yanıt veren Ilıcalı, "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar, 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım, 'Kardeşim meraktan soruyorum; sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Survivor'dan oldum ama çıktıktan sonra bölümleri seyrettim. Bana yanlış olmuş' dedi. 'Çıktıktan sonra sen bizim kanalda program da yaptın' dedim. 'Aa evet' dedi.

"KANSIZ İNSAN SEVMEM"

Ünlü yapımcı, "Nankör insan sevmem, kansız adam sevmem. Dokunduğum insanların birçoğu hakkımda güzel şeyler söylüyor. Hayatımda kimseden teşekkür istemedim. İnsanlar bana bakışıyla bunu ifade ediyor zaten. Nankörlüğü affetmem. Hayatta en affetmeyeceğim şey kibir ve nankörlük, bu ikisi olmayacak. Sonuçta bunlar genç insanlar, bazen hepimiz hata yapıyoruz. 'İnşallah hatasını anlar, pişman olur' diye düşünüyorum. Kin tutan biri değilim" ifadelerini kulandı.

O KİŞİNİN SERKAY TÜTÜNCÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Acun Ilıcalı'nın isim vermediği kişinin, 2016 sezonunda gönüllüler takımında yer alan ve TV8'de 'Para Bende' adında programın sunucularından Serkay Tütüncü olduğu iddia edildi.

'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan'a karşı finalde kaybeden Serkay, yarışma sonrası basın mensuplarının kendisine Survivor'la ilgili soru yöneltmesini istememişti.