Adriana Lima Dünya Kupası'nda
Brezilyalı model Adriana Lima, Dünya Kupası için Katar'a gitti, Brezilya - Sırbistan müsabakasını tribünde takip etti. Brezilya'nın maçı kazanması Lima'yı oldukça keyiflendirdi.
Model Adriana Lima, ülkesi Brezilya'nın da katıldığı Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için Katar'a gitti. Lima, 2022 Dünya Kupası'nda ilk olarak Brezilya-Sırbistan maçını Lusail Stadyumu'nda Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti.
G Grubu'nun mücadelesinde Brezilya, rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un 62 ve 73'üncü dakikada attığı gollerle 2 - 0 yenerken Adriana Lima, maçı Lusail Stadyumu'nun kale arkasındaki tribünden Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Ülkesinin kazanmasıyla oldukça keyiflenen Lima, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Lima'nın pazartesi günü oynanacak Brezilya-İsviçre maçında da ülkesini tribünde desteklemesi bekleniyor.
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