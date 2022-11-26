Adriana Lima Dünya Kupası'nda

Model Adriana Lima, ülkesi Brezilya'nın da katıldığı Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için Katar'a gitti. Lima, 2022 Dünya Kupası'nda ilk olarak Brezilya-Sırbistan maçını Lusail Stadyumu'nda Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti.

G Grubu'nun mücadelesinde Brezilya, rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un 62 ve 73'üncü dakikada attığı gollerle 2 - 0 yenerken Adriana Lima, maçı Lusail Stadyumu'nun kale arkasındaki tribünden Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Ülkesinin kazanmasıyla oldukça keyiflenen Lima, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Lima'nın pazartesi günü oynanacak Brezilya-İsviçre maçında da ülkesini tribünde desteklemesi bekleniyor.

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