Adriana Lima, Victoria’s Secret’ın “The Icon” kampanyası için podyuma döndü

Victoria's Secret melekleri bir döneme damga vurmuştu. Uzun süredir olmayan şovu özleyenler bu kampanya ile heyecanlandı. "The Icon" adlı kampanya için kamera karşısına geçen adlar arasında Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Hailey Bieber, Adut Akech, Emily Ratajkowski gibi pek çok ünlü modeller vardı.

Podyumda Adriana Lima sürprizi

Kampanyanın en büyük sürprizi ise kuşkusuz Adriana Lima'ydı. Lima, son şovla podyumlara veda etmiş daha sonra ise aldığı kilolarla gündeme gelmişti. "O zaman bunun Victoria's Secret için son yürüyüşüm olduğunu düşünmüştüm" diyen ünlü model "Markaya her zaman çok bağlı oldum ve markayı her zaman sevdim. Benim için bu bir iş ilişkisinin ötesindeydi: Onlar benim ailemin ve hayatımın bir parçasıymış gibi hissettim" dedi.

Kabul etme sebebini açıkladı

Lima, "Hayatımın farklı dönemlerinde Victoria's Secret için pek çok kampanya çektim," dedi ve ekledi:

"Bu aşamada Icon kampanyasını çekiyor olmak gerçekten tatmin edici. Bu çok büyük bir mesaj. Kadınların her kültürde, her şekilde ve hayatlarının her aşamasında kabul görmesiyle ilgili. Bu yüzden buradayım, bu yüzden Victoria's Secret'ın beni aradığına inanıyorum ve bu yüzden kabul ettim."