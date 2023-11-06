Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı tam gaz!

Son olarak Göcek'te yaz tatilini birlikte geçiren ancak sonra bir daha yan yana görüntü vermeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında ayrılık dedikoduları almış başını gidiyordu. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezona başlamasıyla yeniden sete giren ikili son olarak Kadıköy'de görüntülendi.

AYRILIK İDDİALARI YALANLANMIŞ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen ikili, birlikte objektiflere yansıyarak söylentileri yalanlamış oldu. Bir hâyli keyifli oldukları gözlenen çift, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını da cevapsız bıraktı.