Dua Lipa'nın Yenikapı'daki kutlamalara gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı

Galatasaray'ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapacağı kutlamalarda sahne alması istenen Dua Lipa'nın istediği ücret dudak uçuklattı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 6
Dua Lipa'nın Yenikapı'daki kutlamalara gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı - Resim : 1

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşmayı garantileyen Galatasaray, 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldızı 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kutlayacak.

2 / 6
Dua Lipa'nın Yenikapı'daki kutlamalara gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı - Resim : 2

Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği organizasyon öncesi dünyaca ünlü şarkıcının astronomik isteği gündem oldu.

3 / 6
Dua Lipa'nın Yenikapı'daki kutlamalara gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı - Resim : 3

Dua Lipa, Galatasaray'ın kutlama programına katılmak için 3,5 milyon dolar talep etti.

4 / 6
Dua Lipa'nın Yenikapı'daki kutlamalara gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı - Resim : 4

Spor Gecesi'nin haberine göre; rakamın çok yüksek olması nedeniyle Dua Lipa'ya herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdi.