Dua Lipa'nın Yenikapı'daki kutlamalara gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı
Galatasaray'ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapacağı kutlamalarda sahne alması istenen Dua Lipa'nın istediği ücret dudak uçuklattı.
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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşmayı garantileyen Galatasaray, 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldızı 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kutlayacak.
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Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği organizasyon öncesi dünyaca ünlü şarkıcının astronomik isteği gündem oldu.
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Dua Lipa, Galatasaray'ın kutlama programına katılmak için 3,5 milyon dolar talep etti.
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Spor Gecesi'nin haberine göre; rakamın çok yüksek olması nedeniyle Dua Lipa'ya herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdi.