Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı unutamadı! Önce takip sonra beğeni geldi
Fransız tasarımcı Essin Baris'le birlikte olan Lucas Torreira, eski aşkı Devrim Özkan'ı unutamadı. Özkan'ı sosyal medyadan yeniden takip etmeye başlayan Torreira, Özkan'ın fotoğrafını da beğendi ancak daha sonra beğenisini geri aldı. İkilinin arasında ilerleyen dönemlerde neler olacak merak konusu.
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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, kariyerinin yanısıra özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
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Evlenecekleri beklenen oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira çiftinden gelen haber sevenlerini üzmüştü.
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Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Devrim Özkan, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna, "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" demişti.
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Lucas Torreira'dan dikkat çeken hamle geldi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı tekrar Instagram'dan takip etti. Güzel oyuncu, bu takibe henüz karşılık vermedi.