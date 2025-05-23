Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı unutamadı! Önce takip sonra beğeni geldi



Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Devrim Özkan, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna, "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" demişti.