Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması: Özel bir birlikteliğimiz yok

Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir ile Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sürpriz bir aşka yelken açmış; birlikte çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenmişlerdi. Ancak kısa bir süre sonra ayrıldıklarına ilişkin haberler çıkmış ve birlikte görüntü vermemişlerdi.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının ısrarlı sorularını kırmayarak Mert Ramazan Demir ile ilişkisi hakkında açıklamada bulundu.

"SADECE İŞ ARKADAŞIYIZ, ÖZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ YOK"

Saraçoğlu, "Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü konuyla ilgili artık daha fazla gündeme gelmek istemiyorum. Siz de yorulmayın, biz de yorulmayalım. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok. Bu kadar" ifadelerini kullandı.