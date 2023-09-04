Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafına yorum yağdı!

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ

Instagram profiline çocukluk fotoğrafını koyan güzel oyuncunun o karesi takipçilerinden tam not aldı.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları "Çocukken de çok güzelmiş", "Afra ne kadar tatlıymışsın" ve "Gözlerin hala aynı bakıyor" gibi yorumlarda bulundu.