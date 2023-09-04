Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafına yorum yağdı!
Yalı Çapkını dizisinin çekimleri başlamasıyla yaz tatilini sona erdiren Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun bu karesi büyük beğeni topladı.
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ
Instagram profiline çocukluk fotoğrafını koyan güzel oyuncunun o karesi takipçilerinden tam not aldı.
"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"
Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları "Çocukken de çok güzelmiş", "Afra ne kadar tatlıymışsın" ve "Gözlerin hala aynı bakıyor" gibi yorumlarda bulundu.