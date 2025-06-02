Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ evinin kapısını ilk kez açtı! Koleksiyonları dikkat çekti

Hem müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hem de oyunculuğuyla başarısını sürdüren Emre Altuğ evinin kapısını Show TV'ye açtı. İşte Emre Altuğ ve Ömür Sabuncuoğlu'nun röportajından görüntüler...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ evinin kapısını ilk kez açtı! Koleksiyonları dikkat çekti - Resim : 1

Pazar Sürprizi'nin 598. Bölümünde; Hem müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hem de oyunculuğuyla başarısını sürdüren Emre Altuğ, evinin kapılarını ilk kez Show TV'ye açtı.  

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ evinin kapısını ilk kez açtı! Koleksiyonları dikkat çekti - Resim : 2

Salonda çeşitli objeler, fotoğraflar dikkat çekiyor. Bu masa babasının halasından kalma vintange bir parça. Altuğ, nereye taşınırsa çalışma masası olarak götürüyor. 

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ evinin kapısını ilk kez açtı! Koleksiyonları dikkat çekti - Resim : 3

Ünlü şarkıcının dürbün koleksiyonu var. Hatta oğluna onlardan ders anlattığı olmuş. 

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ evinin kapısını ilk kez açtı! Koleksiyonları dikkat çekti - Resim : 4

Eskiye merakının babasından geldiğini anlatan oyuncu lisede sınıfta kalınca babasının dükkanında durduğunu anlattı. Bir süre sonra dükkana vergi borcu gelince kendi adının yazdığını görünce gitar çalıp şarkı söyleyerek ödedi. 