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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ evinin kapısını ilk kez açtı! Koleksiyonları dikkat çekti
Hem müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hem de oyunculuğuyla başarısını sürdüren Emre Altuğ evinin kapısını Show TV'ye açtı. İşte Emre Altuğ ve Ömür Sabuncuoğlu'nun röportajından görüntüler...
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Pazar Sürprizi'nin 598. Bölümünde; Hem müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hem de oyunculuğuyla başarısını sürdüren Emre Altuğ, evinin kapılarını ilk kez Show TV'ye açtı.
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Salonda çeşitli objeler, fotoğraflar dikkat çekiyor. Bu masa babasının halasından kalma vintange bir parça. Altuğ, nereye taşınırsa çalışma masası olarak götürüyor.
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Ünlü şarkıcının dürbün koleksiyonu var. Hatta oğluna onlardan ders anlattığı olmuş.
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Eskiye merakının babasından geldiğini anlatan oyuncu lisede sınıfta kalınca babasının dükkanında durduğunu anlattı. Bir süre sonra dükkana vergi borcu gelince kendi adının yazdığını görünce gitar çalıp şarkı söyleyerek ödedi.